«Татарстан — очень конкурентное место»

Дискуссия «Татарстан: созидая вместе» под закрытие делового онлайн-форума АИР РТ прошла в «амбициозном формате»

Меморандум о взаимопонимании подпишут китайская мобильная транспортная платформа с глобальными операциями DiDi и Университет Иннополис. Об этом было объявлено в ходе пленарного заседения «Татарстан: созидая вместе» в рамках онлайн-форума «100% Татарстан». О том, что представляет собой название платформы в понимании татарстанцев, партнеров и гостей республики, почему население активно ведет прямой диалог с властями, и какие условия обеспечивает республика для самореализации живущих в ней граждан — в репортаже «Реального времени» с панельной дискуссии, прошедшей в Галерее современного искусства в Казани.

Амбициозный формат



— Это действительно уникальный проект — 12 дней в онлайне, — открыл дискуссию модератор, журналист Джонатан Уилсон и, что называется, взял быка за рога — с ходу спросил Рустама Минниханова: — Почему вы выбрали такой амбициозный, нестандартный формат?

— Мы ищем новые формы, — парировал президент, напомнил, что это было необходимо в условиях пандемии в республике, где на 2020 год было запланировано много важных, в том числе международных мероприятий. — Эта площадка дает полную информацию о республике, о наших партнерах. Форум длится 12 дней, и мы видим, насколько такой подход интересный и новый. Вся эта база сохранится — это уникальнейший материал про республику, ее экономику, промышленность, включая министерства, ведомства и наших партнеров.

«Хочу отметить вклад Минтимера Шариповича Шаймиева, который создал всю эту базу, на основе которой в дальнейшем строилось развитие Татарстана», — сказал Хуснуллин

Привет из Новосибирска

Едва он договорил, как в диалог включился запредседателя правительства России Марат Хуснуллин:

— Слышите меня? Вам слышно? — не сразу прорвался он через расстояние. — Вам всем привет из Иркутска! Хотя нет, я уже в Новосибирске нахожусь!.. Отмечая вековой юбилей республики, мы четко осознаем, что в основе ее достижений — труд многих поколений... Сегодня Татарстан — драйвер социального экономического развития, пионер по внедрению современных технологий, где реализуются масштабные инвестиционные технологии, совершенствуется промышленность, создаются новые высокотехнологичные производства.

Отдельно Марат Хуснуллин отметил роль, которую сыграл в становлении республики в новой России первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев — его роль в принятии декларации о независимости республики, благодаря которой она «приобрела независимость в политике, экономике и культуре, международных связях, у нее появилась собственная логика исторического развития».

— Хочу отметить вклад Минтимера Шариповича Шаймиева, который создал всю эту базу, на основе которой в дальнейшем строилось развитие Татарстана, — сказал Хуснуллин.

«Здесь интересно и спокойно жить»

Вслед за коллегой на вопрос, что же такое для него 100-процентный Татарстан ответил полномочный представитель Президента России в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров:

— Татарстан — это один из самых развитых и динамично развивающихся регионов нашего округа и всей страны... Это первая экономика в Приволжском Федеральном округе, а с 2015 года Татарстан стабильно входит в тройку лучших регионов России Ежегодного Национального рейтинга инвестиционного климата. Здесь хороший уровень жизни, и люди могут реализовать себя — работать на известных всей стране предприятиях, открыть и развивать свой бизнес, получить высококачественное лечение и современное образование для своих детей... Здесь интересно и спокойно жить!

Упомянув об успехах республики в здравоохранении, демографии, спорте и похвалив Татарстан за достижения в развитии цифровой экономики и особых экономических зон, Комаров закончил поздравительную речь вполне традиционно — пожелал, чтобы «достигнутые результаты стали основой новых побед».

Здесь хороший уровень жизни, и люди могут реализовать себя — работать на известных всей стране предприятиях, открыть и развивать свой бизнес, получить высококачественное лечение и современное образование для своих детей

О человеческом и историческом потенциале

На вопрос ведущего, почему в Татарстане в центре внимания — человек, Рустам Минниханов ответил, что «экономический потенциал и человеческий капитал очень тесно связаны». И в этом свете логичным стало включение в разговор министра транспорта Сингапура Онга Е Кунга, который привозил в прошлом году в Казань делегацию своей страны на чемпионат WorldSkills и президента WorldSkills International в 2010-2019 годах Саймона Бартли, которые с удовольствием вспомнили о посещении Казани.

— Татарстан — очень конкурентное место, — отметил Онг Е Кунг.

А Бартли дал высокую оценку уровню обучения рабочим профессиям в Татарстане и выразил надежду еще раз вернуться в Казань.

С другой стороны оценила потенциал республики гендиректор ЮНЕСКО в 2009-2017 гг Ирина Бокова, которая напомнила о достижениях республики в сохранении исторического наследия.

Чтобы все были здоровы

— А насколько здорова система здравоохранения в Татарстане, — поинтересовалась у Рустама Минниханова модератор Раяна Ахметзянова.

Президент рассказал о новых больницах и передвижных поликлиниках, капитальном ремонте стационаров, рекордно быстрой стройке и сдаче в эксплуатацию нового корпуса казанской инфекционной больницы, позволившей в условиях пандемии коронавируса открыть другие медучреждения для плановой помощи пациентам. И сообщил:

— За десять лет мы вложили в систему здравоохранения примерно 10 миллиардов, и эта работа будет продолжаться!

Естественным продолжением разговора о здоровье стал разговор о спорте и о спортивных достижениях главы республики — авто- и мотогонщика, хоккеиста-любителя, заядлого велосипедиста. Все эти достижения весомо подтверждались, демонстрировавшимися на экране фотодоказательствами. Следом логично прозвучали поздравления со столетним юбилеем республики президента Международной федерации плавания FINA Хулио Маглионе.

Лаборатория в подарок

Не столько празднично, сколько по-деловому прозвучал ответ Рустама Минниханова на вопрос модератора о предпринимателях и бизнесе. Президент заговорил о поддержке, оказанной в Татарстане бизнесу в условиях пандемии коронавируса, о роли Федерального центра и местных мер помощи, благодаря которым в республике удалось сохранить практически весь бизнес.

— Это люди самодостаточные, они обеспечивают себя и создают рабочие места для других, — подчеркнул президент важность задачи. — Эта тема у нас в приоритете!

Так что после выступления руководителя программ Всемирного банка в России Кристофера Миллера, также говорившего о создании в республике условий для развития бизнеса, а затем поздравлений от нового игрока татарстанского рынка — гендиректора китайской мобильной транспортной платформы с глобальными операциями DiDi в России Джейдена Чжу вполне логично объявил о предстоящем подписании соглашения с Иннополисом, «чтобы сделать транспорт более эффективным и безопасным»:

— DiDi и Иннополис подписывают соглашение по поводу создания лаборатории. Университет Иннополиса создает эту лабораторию в качестве подарка к столетнему юбилею Республики Татарстан.

На церемонию подписания соглашения в Китай Джейден Чжу пригласил президента Татарстана Рустама Минниханова.

Когда есть вот такая связь между властью и населением, люди становятся активными

«Мы вместе!»

— Почему татарстанцы такие активные? — поинтересовалась у Рустама Минниханова Раяна Ахметзянова.

В ответ президент РТ напомнил о различных платформах, созданных в республике для диалога населения с властями — начиная с «Народного контроля» и заканчивая аккаунтами в соцсетях:

— Когда есть вот такая связь между властью и населением, люди становятся активными.

А потом, посмотрев фильм о том, как отвечают на вопрос, что для них есть 100-процентный Татарстан горожане и гости Казани («Казань», «Чак-чак», «Хоккей», Вкусный чай», «Медицина», «Столичные новостройки»...), подытожил:

— Мы вместе — это и есть 100-процентный Татарстан.

И добавил:

— Самое главное — это мир и согласие, межнациональное и межконфессиональное согласие, без этого ничего невозможно построить и сделать.