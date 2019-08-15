Дамир Фаттахов: «Хочу сломать этот стереотип у молодежи — что за тебя кто-то решил»

Глава Минмолодежи Татарстана о выборах в Молодежный парламент, грантах для физлиц, жилье для молодых семей

В Татарстане подходит к концу заявочная кампания в Молодежный парламент, выборы впервые пройдут в Сети. О задачах депутатов, развитии молодежной политики в районах, грантах для физлиц, доступном жилье и трудоустройстве молодых специалистов на онлайн-конференции «Реального времени» рассказал глава республиканского Минмолодежи Дамир Фаттахов. Наше издание собрало топ-10 фактов из разговора с молодежным министром.

1. Кого выберут в молодежный парламент Татарстана



В начале беседы глава Минмолодежи Дамир Фаттахов рассказал о выборах в Молодежный парламент Татарстана. Голосование пройдет в Сети, на данный момент подходит к концу заявочная кампания: сегодня, 15 августа, — последний день, когда кандидаты еще могут подать заявку на сайте molparlament.tatar. Сама такая структура формируется впервые, у предшественника — Общественной молодежной палаты — был слишком размытый функционал. Парламент же, по словам спикера, имеет более чем конкретные задачи:

— Это момент четкого понимания, для чего вы пошли в парламент: представлять интересы молодых людей. Не организовывать мероприятия, не просто придумывать проекты и проводить акции, а, во-первых, представлять интересы целевой аудитории, а во-вторых, через изменения в законодательных, нормативных правовых актах улучшать среду, условия жизни молодых людей.

Претендовать на место в Молодежном парламенте могут татарстанцы в возрасте от 18 до 30 лет. По состоянию на 12 августа заявки подали более 140 человек на 100 мест. 35 мест в молодежном парламента получат кандидаты от общественных организаций, 45 — представители муниципалитетов, а вот 20 мест впервые отдадут самовыдвиженцам. На эти позиции сейчас самый большой конкурс: три человека на место. Голосование за будущих членов парламента решили делать открытым и проводить в Сети — для максимальной прозрачности процесса.

— Я хочу сломать этот стереотип у молодежи, что за тебя кто-то что-то решил, — пояснил Дамир Фаттахов.



Претендовать на место в Молодежном парламенте могут татарстанцы в возрасте от 18 до 30 лет. Фото minmol.tatarstan.ru

2. Претендовать на гранты смогут общественники-физлица

Для министерства было важно сформировать молодежную стратегию исходя из запросов самой молодежи, которые были собраны во время поездок по районам. Например, некоторые татарстанцы высказали недоверие к ныне принятой практике выделения грантов.

По действующим порядкам, заявку на грант может подать только общественная организация со стажем работы не менее года, но в муниципалитетах таких немного. «Если организацию только создали, руководитель может заявиться лишь через год. Люди показали, как это неудобно. Поэтому уже со следующего года «возрастной ценз» для общественных организаций снижаем до полугода», — пояснил министр.

Более того, по словам Фаттахова, много в республике тех, у кого есть хорошие идеи, но они ни к какой организации не относятся, а создавать свою не видят необходимости или просто не хотят. Именно для таких молодых людей с этой осени впервые запускается конкурс грантов для физических лиц.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал эту инициативу. Конкурс стартует уже осенью, заявки будут приниматься на специальном сайте. В первый же год распределят гранты на 7 млн рублей: «Вообще не надо быть формально привязанным к организации: если у тебя есть проект, заявляешься и можешь получить до 300 тыс. рублей на свой проект», — сообщил Фаттахов.



3. В чем измеряется KPI Минмолодежи



Эффективность самого молодого министерства Татарстана федералы из Росмолодежи оценивают по 102 показателям: количество мероприятий для молодежи, качество работы с муниципалитетами, наличие разных форм поддержки молодежных инициатив, результативность участия молодежи в федеральных проектах и др.

Исходя из этих параметров оцениваются и районы, отчеты направляют в Росмолодежь. Уже несколько лет Татарстан — в лидерах, отметил министр.

Сейчас молодежные центры есть только в 20 муниципалитетах. Фото kazanreporter.ru

4. Молодежный центр — в каждый район

В ближайшие годы Минмолодежи планирует создавать молодежный центр в каждом районе. «Ни у кого не вызывает вопросов, что в каждом муниципалитете должна быть школа, детский сад, больница. Но должен ли быть молодежный центр? В этом вопросе — единой позиции нет. А наша позиция — он [молодежный центр] должен быть в каждом муниципальном образовании, должны быть объекты, места, где молодежь может себя реализовать, свои идеи».

Сейчас молодежные центры есть только в 20 муниципалитетах. Еще в девяти главы уже нашли помещения, чтобы отдать их под МЦ, а Минмолодежи включит эти объекты в президентскую программу капремонта.

Ситуация по этим помещениям разная: «Есть муниципалитеты, которые подобрали здания, но они пока в частной собственности, идет диалог с собственником, как передать имущество. <…> Мы договорились, что они должны будут защитить концепцию, понимать, каким будет молодежный центр. После этого мы включим его в программу».

Вообще, Минмолодежи курирует аж три программы капремонта — молодежных центров, подростковых клубов, детских лагерей. Ежегодно на реновацию молодежных центров выделяют по 100 млн рублей — для инфраструктуры это небольшие деньги. Поэтому итоговую сумму, необходимую на создание современных молодежных центров в каждом районе, специалисты смогут оценить на заключительном этапе, когда определятся с концепцией. Ее, в свою очередь, формируют исходя из предложений и запросов молодежи, только после этого отдают на разработку архитектурного проекта (исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра).

«Если мы поймем, что эта сумма значительно больше, чем имеется в программе, будем обращаться за содействием к президенту республики — в связи с тем, что появились новые объекты. Рассчитываю, что он нас поддержит», — говорит министр.



По словам Фаттахова, одна из самых сложных задач министерства сегодня — попасть в интересы современной молодежи. Фото Максима Платонова

5. Молодежь требует разнообразных мероприятий

По словам Фаттахова, одна из самых сложных задач министерства сегодня — попасть в интересы современной молодежи. «Нас часто критикуют за то, что мы вроде как не модные, не понимаем, что молодежь слушает, что читает, кем и чем интересуется. Но, благо, мы сознательно сразу пошли на коллаборацию с самой молодежью. Они приходят к нам с идеями: давайте, например, проведем фестиваль. Называют артистов — я нередко даже не знаю, кто это такие, но доверяю молодежи, поддерживаю. Получается круто. День молодежи стал таким примером».



Но требования молодежи отличаются. Например, в Казани молодые люди уже более искушенные, у них другие интересы и требования выше, чем в районах.



Столица меняется на глазах молодых людей, которые здесь родились и также видят, что происходит в России и в мире. Такие изменения будут происходить в ближайшее время и в районах. По крайней мере, на это рассчитывают в Минмолодежи и ставят себе такую задачу. «Вне зависимости от места проживания молодежь хочет не только учиться и работать, им важно качественно проводить досуг. Есть запрос на насыщенную крутыми событиями культурную жизнь — и тут уже неважно, о Казани речь или о маленькой деревне в глубинке», — отметил Фаттахов.



6. В Татарстане создадут лучшую в России инфраструктуру оздоровительных лагерей

По инициативе Минмолодежи в Татарстане вплотную занялись беспрецедентной программой капитального ремонта лагерей. Благодаря решению президента республики Рустама Минниханова, в нее в ближайшие 3 года вложат 7 млрд рублей. По словам министра, благодаря такой программе в Татарстане появится лучшая в стране инфраструктура летнего отдыха, которая будет конкурировать с зарубежной. Главное — свой собственный лагерь появится в каждом районе Татарстана. Где-то это будут сезонные корпуса, где-то — круглогодичные комплексы.



«И даже мы сами еще не до конца оценили, как много нам даст эта инфраструктура: новые форматы для отдыха детей, подростков, семейного отдыха, уикендов — все это для молодых людей и жителей республики», — пояснил министр.

«Кого-то мы направили в этом году в лагерь, кто-то высказал желание прыгнуть с парашютом, кто-то никогда не был на футболе — сходил с папой на «Рубин», — рассказал министр. Фото Рината Назметдинова

7. Как идет работа с «трудными» подростками

Один из приоритетов министерства — работа с подростками, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. По поручению правительства республики Минмолодежи занимается новым для себя видом деятельности — координацией психологических служб. Речь о концептуально новом подходе к работе психологов, которые должны появиться не только в школах, но и в подростковых, и в молодежных центрах. Но в первую очередь вопрос в методиках — в том, как психологическим службам быть актуальными и уметь работать в условиях нового времени.



Критерий эффективности этой работы — число молодых людей, подростков, которые раньше состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а благодаря совместной работе министерства с другими структурами в этом направлении, выбрали для себя созидательное русло, пояснил Фаттахов. В следующем году в Казани запустят пилотный проект для таких ребят — подростковый центр «Кластер», который в Минмолодежи хотят превратить в неформальный центр для точечной работы с подростками и развития института наставничества.



— Публично, может быть, не видно этого кропотливого труда, но Казань в этом смысле на острие работы с подростками. Мы очень подробно разбирали последний случай драки в Азино. Лично встречался с этими ребятами, ведем каждого из них. Кого-то мы направили в этом году в лагерь, кто-то высказал желание прыгнуть с парашютом, кто-то никогда не был на футболе — сходил с папой на «Рубин». Опираясь на этот пример, планируем развивать институт наставничества, — рассказал министр.



8. Кто может претендовать на транспортный грант и студенческий проездной?

Сумма, которую правительство выделяет на транспортный грант для студентов, с этого года выросла вдвое — до 60 млн рублей. Это, напомним, такой аналог студенческого проездного — уникальная практика Татарстана, которой нет пока в других регионах. Но, по словам министра, задача не в том, чтобы предоставить деньги на проезд в общественном транспорте всем студентам, а в том, чтобы льгота имела целевой характер — таково и поручение президента Татарстана. Поэтому в первую очередь льготу в виде транспортного гранта получат нуждающиеся студенты.

— Нередко говорят, что всем студентам нужно предоставить льготы на проезд. Но некоторые студенты приезжают в институт на хороших автомобилях, вряд ли они так уж нуждаются в льготах. Когда мы обсуждали с инициативной студенческой группой эту тему, задались вопросом, а сколько нуждающихся? Когда нам приводят в пример другие города, никто глубоко не анализирует. А мы внимательно изучили опыт других регионов и поняли, что студенческие проездные там только на гостранспорт, а его доля очень маленькая в этих городах, — подчеркнул Фаттахов.

Сейчас в Министерстве, совместно с вузами определяют, кто именно будет получать транспортный грант. Но уже сейчас понятно, что сумма будет отличаться в зависимости от места проживания: все-таки в Казани и, скажем, в Заинске стоимость проезда тоже разная.



Весной в пилотном режиме запустили онлайн-сервис по продаже путевок в летние оздоровительные лагеря. Фото Максима Платонова

9. Купить онлайн путевку в лагерь

В министерстве понимают, что молодежь привыкла решать многие вопросы в гаджете или с помощью нескольких кликов в Сети, поэтому ведомство заточено на максимальную цифровизацию своей работы — все сервисы переводить в digital. Эта работа оказалась непростой, она требует продуманных программных продуктов и немалых ресурсов. Но уже есть первый результат: весной в пилотном режиме запустили онлайн-сервис по продаже путевок в летние оздоровительные лагеря. Пока протестировали на четырех лагерях самого министерства.



— Возникло много неудобств, подводных камней при реализации этого проекта. Поэтому сейчас мы отрабатываем баги, которые всплыли в системе уже в ходе использования. По итогам пилотного проекта сделаем выводы и со следующего года хотим запустить приобретение путевок во все летние лагеря в цифровом режиме, онлайн. Это первый проект в рамках цифровизации министерства, — отметил министр.



10. Новая программа жилья для молодых семей

До конца года Министерство по делам молодежи Татарстана планирует переформатировать программу жилья для молодых семей. В Минмолодежи считают, что имеющиеся механизмы надо доработать, сделать более доступными, увеличить объем их финансирования, чтобы помощь могли получить больше молодых семей. Разработать новую программу планируют в партнерстве с Госжилфондом — основным оператором по вводу социального жилья в Татарстане. Понадобятся и законодательные изменения — это, по мнению, министра, одно из приоритетных направлений работы и для будущего Молодежного парламента.



— Это будет реальная поддержка молодых людей, желающих создать семью и приобрести жилье, — заключил Дамир Фаттахов.