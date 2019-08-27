«Томаш, ты хороший парень, но будь гибче!»

Рустам Минниханов признался, что в госструктурах теряется 25—30% рабочего времени из-за слабой организации труда, а руководителей ТЭК попросил прислать предложения для утверждения пятой программы развития отрасли

За первое полугодие в Татарстане предприятия нефтегазохимического комплекса отгрузили продукции на 860 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Показатели отрасли озвучили на заседании Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». На заседании президент республики Рустам Минниханов поручил не медлить с поправками в проект новой программы развития нефтегазохимического комплекса, а старого друга Томаша Навратила попросил не задирать ставки за услуги. «Платить нужно с экономии, а не с оборота», — наставлял он менеджеров «Нэфис Косметикс». Подробности — в репортаже «Реального времени».



Нефть и выгодная конъюнктура на натуральные каучуки разогнали на 3% роста

«Голубые фишки» татарстанского нефтегазохимического комплекса продолжают купаться в прибыли, хотя ее масштабы становятся заметно скромнее. Вчера на заседании совета директоров глава ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин доложил основные результаты работы предприятий за первое полугодие 2019 года, которое оказалось провальным для большинства европейских химических концернов.

По его словам, на фоне общемирового замедления темпов роста производства в химии и нефтехимии, которые просели на несколько процентных пунктов, крупнейшие предприятия отрасли в совокупности все-таки продемонстрировали рост в 3%. Ими была отгружена продукция на 860 млрд рублей с плюсом на 8%. Драйвером роста явилось плановое увеличение добычи нефти, а прибыль в нефтехимии и химии обусловлена удачной конъюнктурой закупочных цен на сырье для ОАО «Нижнекамскнефтехим». «Добыто свыше 18 млн тонн нефти, в нефтепеработке произведено более 3 млн дизельного топлива и 840 тысяч тонн автобензинов, в химии выпущено 900 тысяч тонн пластмасс. Совокупный выпуск нефтехимической продукции увеличился на 3%», — обрисовал он общую картину в отрасли. Финансовые результаты не озвучивались, но в общей сложности предприятия НГХК пополнили казну на 35,8 млрд рублей — с плюсом на 3,5% к уровню прошлого года, сообщил Рафинат Яруллин.

По словам Яруллина, на фоне общемирового замедления темпов роста производства в химии и нефтехимии, которые просели на несколько процентных пунктов, крупнейшие предприятия отрасли в совокупности все-таки продемонстрировали рост в 3%. Фото tatarstan.ru

В передовиках производства: КОС с 5,4% и «Татнефть» с 3,9%

Переходя к индивидуальным результатам, глава ОАО «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщил, что «Татнефть» добыла 18 млн тонн нефти, увеличив ее на 3,9%, а доля сверхвязких нефтей достигла 8,4%. В результате выручка нефтяной компании составила 399,7 млрд рублей, прибыль от продаж — 134,2 млрд рублей. Однако абсолютным лидером по темпам роста производства стало ОАО «Казаньоргсинтез», показавшее рост в 105,4%.

Предприятие заработало выручку в 40,2 млрд рублей, а прибыль от продаж — 11,5 млрд рублей. Но если смотреть по финансовым показателям, то в число лидеров входит ОАО «Нижнекамскнефтехим»: по итогам первого полугодия его выручка достигла 90,6 млрд рублей. «На НКНХ вырос выпуск альфа-олефинов, бутадиенов, а также бензола в результате модернизации. Ниже уровня прошлого года оказался выпуск каучуков», — отметил Рафинат Яруллин. ТАНЕКО после запуска установки гидроочистки освоило во втором квартале выпуск премиальных марок бензина и керосина. 22 августа была официально запущена установка ЭЛОУ-АВТ-6 .



«Нэфис Косметикс» погрузился в эконом-класс

Интересно, что «Нэфис Косметикс», несмотря на финансовые трудности, вышел в рост — 102%. Им получена выручка в 22,4 млрд рублей, но комбинат «выезжает» на продажах продукции эконом-класса. «В условиях снижения покупательской способности населения компания наращивает продажи стиральных порошков для счет продукции низкого ценового сегмента, — описал суть маркетинговой стратегии компании Рафинат Яруллин. — «Нэфис Косметикс» продолжает наращивать производство гелей для стирки белья, в итоге выручка выросла до 8%». Наращивает мускулы технополис «Химград». По итогам полугодия его резиденты заработали на переработке химического сырья 17,8 млрд рублей. Но его прибыль остается несопоставимо малой — 1,4 млрд рублей. «Производство нефтепродуктов выросло на 9%, пластмасс на 7,5%, добыча нефти на 3,9%», — подвел Яруллин итоги «отличников» отрасли.

«Нэфис Косметикс», несмотря на финансовые трудности, вышел в рост — 102%. Им получена выручка в 22,4 млрд рублей, но комбинат «выезжает» на продажах продукции эконом-класса. Фото Михаила Козловского

Шинники попали в передел, а «Аммонию» полегчало

В серой зоне отстающих оказались шинный комплекс «Татнефти» (нижнекамский шинный завод и его партнер-поставщик «Нижнекамсктехуглерод»), химический комплекс «Аммоний», КВАРТ. По словам Рафината Яруллина, шинники страдают из-за «нарушения в цепочке кооперации шинных каучуков». «Этот привело к сокращению выпуска шин, выручки и ухудшения результатов в целом», — заметил он. Так, производство автопокрышек в первом полугодии рухнуло едва ли не наполовину. Индекс физического объема производства НКШ составил 61,2%, а выручка от продаж — 6,8 млрд рублей. Индекс «Нижнекамсктехуглерод» удержался на отметке 83,5%. По словам Рафината Яруллина, шинники сосредоточились на выполнении обязательств перед автозаводами по первичной комплектации. При этом они продолжают выполнять экспортные контракты на поставку шин с цельнометаллическим кордом.

«Аммоний» чувствует себя намного лучше, чем в прошлом году. Мощный оздоровительный эффект принесла благоприятная конъюнктура мировых цен на карбамид, дешевый газ и выгодная курсовая разница на валюту. В итоге завод получил выручку в 10,15 млрд рублей, а прибыль — 2, 029 млрд рублей. В глубоком минусе оказался КВАРТ, упав в объемах на 20%.

«В мире темп роста производства в нефтехимии замедляется: рост прибыли показали производители удобрений, красок, прибыль у крупных производителей пластиков и каучуков сократилась», — констатировал Рафинат Яруллин. Причина — снижение покупательской способности. По его словам, в этих условиях правительства разных стан стимулируют производства. Китай планирует снизить ставку НДС с 16% до 13%, Саудовская Аравия собирается компенсировать до 50% инвестиций в нефтехимию из фонда промышленного развития и дать налоговые каникулы в течение 10 лет, поддерживаются индустриальные кластеры. Мировые компании ищут новые точки роста за счет цифровых технологий, внедрение циркулярной экономики по вторичному использованию пластиков.

«Аммоний» чувствует себя намного лучше, чем в прошлом году. Мощный оздоровительный эффект принесла благоприятная конъюнктура мировых цен на карбамид, дешевый газ и выгодная курсовая разница валют. Фото Максима Платонова

Неоконченная четвертая

Подобных мер поддержки нет для российской нефтехимии. Вчера глава ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин подвел черту под результатами четвертой программы развития нефтегазохимического комплекса до 2018 года. Он вынужден был признать ее провальной. «За 2015—2018 годы объемы производства в комплексе выросли всего на 8% вместо планируемых 21%», — доложил он. По его словам, желаемой планки не удалось достичь, поскольку заявленные в в программе инвестиционные проекты не были подкреплены финансированием и отложены на поздние сроки. «Сроки запуска большинства запланированных производств были перенесены, — пояснил он. — Сказалась ситуация в банковском секторе, сложности в привлечении заемных средств и государственных мер поддержки. Особенно остро проблемы отразились на химических компаниях и производителях пластмассовой продукции».

Очевидно, что флагманским проектом пятой по счету программы станет строительство олефинового комплекса «Нижнекамскнефтехима». «Несомненно, Татарстану нужен новый олефиновый комплекс, — отметил Рафинат Яруллин. — Но следует внимательно подойти к определению направлений переработки продуктов пиролиза. Республике нужны конструкционные пластмассы, окись пропилена, полиуретаны». По его словам, эти направления должны быть закреплены на региональном уровне, стать ориентиром для новых инвестиционных проектов.

Другим полюсом программы, вероятно, станет строительство газохимического комплекса «Татнефти». «Первый этап строительства газохимического комплекса завершится до 2024 года. При такой конкуренции предприятия, не имеющие собственной сырьевой базы метанола, уходят», — объяснил он необходимость создания новых мощностей. Вообще, в стране к этому сроку может появиться около 13 метанольных производств мощностью от 0,5 до 1,8 млн тонн. Так, к 2026 году НОВАТЭК построит производство на 1,5 млн тонн. Инвестиционная активность объясняется тем, что экспортные каналы уже загружены, поэтому нужно развивать новые переделы.

«Базовый проект по формированию сырьевой и научной базы пятой программы развития нефтегазохимического комплекса до 2024 года, направлен для изучения всем членам совета директоров», — сообщил Рафинат Яруллин. И попросил до 4 сентября представить к ней свои замечания. Не медлить с этим призвал и председатель совета директоров холдинга Рустам Минниханов. Он рассчитывает, что стратегический документ будет принят в октябре.

Флагманским проектом пятой по счету программы станет строительство олефинового комплекса «Нижнекамскнефтехима». Фото Максима Платонова

Томаш, ты хороший парень, но будь лояльнее!

Неожиданным гостем заседания совета директоров оказался скандально известный мэтр оптимизации издержек производства чех Томаш Навратил. Президент РТ предоставил ему слово сразу после большого отчетного выступления Рафината Яруллина, призвав задуматься на эту болезненную тему. Томаш Навратил, выступая в качестве директора по развитию бизнеса чешской компания Logio, как бы отчитывался перед президентом о том, с кем ему удалось встретиться и договориться о внедрении IT-программы по тестированию продаж. Из его речи можно было понять, что он предлагает реорганизовать и автоматизировать цепочки продаж и изменить ценообразование. Подобные программы он предложил многим крупным предприятиям: КАМАЗу, где его хорошо знают, «Татнефти» для повышения продаж на сети АЗС, нижнекамскому шинному заводу, КВЗ, «Нэфис Косметикс» и даже сети супермаркетов «Бахетле».

«В пятницу я договорился с «Бахетле» о внедрении системы оптимального ценообразования», — рассказал он на заседании. По его словам, им была предложена IT-программа, которая автоматически создает график ценовой эластичности товаров на основе сравнения стоимостных параметров в других торговых сетях. «Она (программа, — прим. ред.) каждую ночь высчитывает оптимальную цену, чтобы вы могли поставить ее на полку. Вы же сами понимаете, что цена продуктов может различаться от места расположения торговой точки, а значит, и вашей прибыли», — заметил он. Как следовало из его краткой презентации, программа сначала выполнит прогнозирование клиентского поведения, затем предложит установить оптимальные цены, после чего перейдет на полную автоматизацию ценообразования. Внедрение системы приведет к увеличению прибыли на 75 млн рублей в год, говорится в презентации. Кроме того, он предложил открыть в Татарстане производство вертолетов-дронов со специальной технологией для технического обслуживания нефте- и газопроводов.

После этого президент поинтересовался у представителей большого бизнеса, что они думают обо всем этом? «Томаш представил потенциальную экономию, которую мы сможем получить от внедрения его программы. Совет директоров рассматривает его предложение: вопрос упирается в стоимость услуг. Она достаточно велика», — заявил представитель «Нэфис Косметикс».

«Так надо платить из экономии», — улыбнулся президент.

В защиту своих расценок Томаш Навратил заметил: «По «Бахетле» мы так договорились: если увеличим прибыль на 5%, то будем получать часть прибыли», — раскрыл он условия сделки с торговой сетью.

«Томаш, давай, ты хороший парень, но по деньгам ты много просишь. Будь более лояльным и гибче», — по-дружески попросил его Рустам Минниханов. Президент уверен, что систему управления издержками производства Томаша Навратила надо взять на вооружение. Аудит рабочего времени, проведенный в госорганах, показал, что 25—30% времени расходуется впустую, заявил президент. «Люди мучаются и ищут чем заняться: это наша плохая организационная работа. Мы, как работодатели, не можем эффективно организовать работу», — заключил он.

Неожиданным гостем заседания совета директоров оказался скандально известный мэтр оптимизации издержек производства чех Томаш Навратил. Фото tatarstan.ru

«Это наш новый министр: немножко нефтью пропах»

Гендиректор АО «Эр-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев вышел к микрофону с оптимистичным настроем, заметив, что видит в этом шанс выйти на новый уровень сотрудничества с Татарстаном. Он напомнил, что телекоммуникационная компания, основанная в Перми, работает на российском рынке более 18 лет и занимает пятое место после «большой четверки телекоммуникационных операторов», но зато является номером один по скорости проводного интернета. Недавно компания завершила строительство сети для интернета вещей.

«Мы бы хотели вывести сотрудничество с республикой на принципиально другой уровень. Раньше компания фокусировалась на предоставлении услуг для населения республики, то теперь намерена предложить услуги по цифровизации в промышленности». Для повышения производительности труда он предложил услуги видеоаналитики, что приведет к сокращению затрат на персонал на 25%, снижению аварийности до 12%, снижение технологических потерь от простоя оборудования на 3,8%.

При этом Андрей Кузяев заявил о заинтересованности компании инвестировать в создание современной инфраструктуры на территории РТ. «Во всех крупных городах идет модернизация сетей со 100 мбит в секунду на 1 Гбит и 10 Гбит. Мы бы хотели выйти за пределы городов», — обозначил он новую цель.

Президент ответил утвердительно, поручив новому министру связи республики создать консорциум по нашим новым задачам и вместе с «Таттелекомом» определить перечень новых возможностей. Гендиректор АО «Эр-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев не сразу понял, что поднявшийся с кресла молодой человек и есть глава Минсвязи РТ. «Это наш новый министр, — представил он Айрата Хайруллина. — Немножко нефтью пропах, пока был в Альметьевске. Теперь вам с ним работать». Вслед за Кузяевым выступил директор тюменского ООО «Объединение когнитивных ассоциативных систем» (резидент «Сколково») Вадим Филиппов, который предложил цифровые технологии для нефтегазохимической промышленности и сферы государственных услуг. По окончании члены совета директоров одобрили подписание договора с Ассоциацией «ИННОКАМ» по организации в Казани глобальной конференции TCI Network, которая впервые пройдет в России в 2020 году.