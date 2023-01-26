«Как и другие ключевые общественно-политические конструкции, Основной закон подвержен изменениям»

Высшее должностное лицо Татарстана начнут именовать «Глава — Раис» в 2023 году — после вступления в силу сегодняшних поправок в Конституцию

Государственный совет Татарстана начал свою весеннюю сессию с исторических поправок в Конституцию республики. В повестку 40-го заседания этот вопрос изначально не входил, однако в его начале рассмотреть их предложил председатель Комитета парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Парламентарии поддержали его инициативу, а затем и озвученный им законопроект о поправках в Основной закон Татарстана — его приняли сначала в первом, а затем и во втором чтении, и в целом. Пожалуй, самое неожиданное — отказ от переходного периода, по которому новое наименование высшего должностного лица — «Глава — Раис РТ» — будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Рустам Минниханов, как это планировалось ранее, не сможет завершить срок своих полномочий как президент. Подробнее о том, как изменится Конституция Татарстана, — в материале «Реального времени».

«Нельзя недооценивать потенциал развития Конституции»

— Сегодняшнее рассмотрение вопроса о проекте закона РТ «О внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан» является логическим продолжением рассмотрения данного вопроса в ходе декабрьского заседания Государственного совета нашей республики. Принятый в декабре 2022 года закон РТ №109 «О внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан» позволил нам продолжить работу по комплексному решению всех противоречий во взаимосвязи со всеми конституционными положениями, а не фрагментарно, — начал свой доклад Альберт Хабибуллин.

Он напомнил, что 27 августа 2022 года распоряжением председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина в парламенте сформировали рабочую группу по приведению законодательства региона в соответствие с федеральным конституционным законодательством. Главной задачей рабочей группы ставилась оценка системы общественно-политических и социально-экономических рисков, связанных с потенциальными кардинальными конституционными новациями, при сохранении стабильности и сбалансированности конституционного регулирования, сообщил Альберт Хабибуллин.

Фото: gossov.tatarstan.ru

— Как и другие ключевые общественно-политические конструкции, Основной закон подвержен изменениям. Но принципиально важно, чтобы они были направлены на ее поступательное развитие и происходили эволюционно. Динамика общественной жизни, развитие социальных отношений, обновление общества сопровождаются также конституционной эволюцией. Многие из принципов действующего Основного закона имеют непреходящий характер. Следовательно, нельзя недооценивать потенциал развития Конституции. Он реализуется посредством более глубокого прочтения, истолкования и осуществления конституционных норм. Это не означает принципиального исключения совершенствования формулировок Конституции, когда того потребует динамично меняющаяся жизнь, — высказался перед депутатами Госсовета Альберт Хабибуллин.

Он напомнил присутствующим, что действующая Конституция Татарстана состоит из 7 разделов. В шесть из них вносятся поправки — они затронут 60 статей. Кроме того, законопроектом вводятся две новые статьи.

Одна из новых статей касается образования Конституционного совета Татарстана — статья 114 «прим», вторая — порядка рассмотрения вопроса о принятии Конституции республики, внесении изменений и дополнений в нее — статья 122 «прим».

У Татарстана не осталось своего гражданства

Альберт Хабибуллин напомнил коллегам и всем присутствующим еще об одном принципиально важном моменте — вопросы гражданства в России находятся в ведении Российской Федерации, то есть регулируются исключительно федеральным законодательством.

— И не допускается возможности введения субъектами России своего гражданства. В этой связи норму Конституции Республики Татарстан о гражданстве РТ предлагается признать утратившей силу, — сообщил он. Речь о статье 21.



Статья 21

1. Республика Татарстан имеет свое гражданство.

2. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Республики Татарстан, является гражданином Республики Татарстан.

3. Гражданин Республики Татарстан одновременно является гражданином Российской Федерации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Есть и другие поправки. Например, часть 1 статьи 3 будет выглядеть следующим образом: «Власть в Республике Татарстан осуществляется ее многонациональным народом непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Часть 2 — «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления» — из Основного закона исключили.

Если раньше «обладание всей полнотой государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Татарстан» составляло «суверенитет» Татарстана, то теперь речь идет о «государственности».

Поменялась и самая первая статья Конституции Татарстана. Республика по-прежнему остается демократическим правовым государством, но уже не «объединенным с Российской Федерацией», а находящимся в ее составе.



Упоминание договора о разграничении полномочий с федеральным центром исчезает

— Проектом закона закрепляется родовое понятие, установленное частью 6 статьи 1 федерального закона №414, согласно которому «разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления (далее также — уровни публичной власти) осуществляется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации», — сообщил Альберт Хабибуллин, приведя вслед цитату из послания Рустама Минниханова, с которым тот выступил в 2017 году. В нем он указал, что примерно четверть века отношения Татарстана и Москвы определялись договорами о разграничении полномочий, которые сыграли важнейшую историческую роль.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По мнению депутата, каждый татарстанец, «исходя их тех преобразований, которые происходили и происходят в нашей республике, в том числе благодаря реализации как федеральных, так и республиканских программ», согласится с тезисом, озвученным президентом Татарстана шесть лет назад.

То есть статью 25 признают утратившей силу. Звучала она так:

Статья 25

Договор Российской Федерации и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» — составная часть правовой системы Российской Федерации и Республики Татарстан.

В новой редакции она гласит, что в «случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством, может быть заключен договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан».



«Глава — Раис РТ» с 2023 года

Самый интригующий момент — наименование высшего должностного лица Татарстана. Ситуация с ним прояснилось уже в первой половине доклада Альберта Хабибуллина.

Фото: gossov.tatarstan.ru

— Хотел бы напомнить, что принятым в декабре законом Республики Татарстан №109 были внесены поправки, согласно которым наименование высшего должностного лица Татарстана «Глава — Раис РТ». При этом закон содержит переходные положения, в соответствии с которым новое наименование, предусмотренное законом, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. Однако после проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанному с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять наименование нового высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня закона РТ, — заявил он.

По окончании уже всего доклада председатель Госсовета Татарстана поблагодарил спикера за «обстоятельный доклад». Отметим, что проделана серьезная и длительная работа, отложив в сторону прения, предложив поддержать решение Комитета и призвав «не политизировать вопрос», он вынес его на голосование. В итоге большинство парламентарием поддержали поправки в Конституцию в первом чтении — за высказались 76 депутатов, против — восемь, воздержался — один.

Скриншот трансляции заседания Госсовета Татарстана (результаты голосования по законопроекту в первом чтении)

После принятия законопроекта в первом чтении Комитет Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению отправился на «дообсуждение» документа. Вернулись они через полчаса — поправок не поступило.

— Комитет поддержал проект закона, подготовленного к рассмотрению во втором чтении. Как я уже сказал, положительное заключение правового управления аппарата Государственного совета имеется, — сообщил Альберт Хабибуллин.



При голосовании по принятию законопроекта во втором чтении за высказались 76 депутатов Госсовета Татарстана. Против высказались шесть парламентариев, два предпочли воздержаться.

Скриншот трансляции заседания Госсовета Татарстана (результаты голосования по законопроекту во втором чтении)

При голосовании по законопроекту в целом за него высказались 73 депутата Госсовета Татарстана, против — девять. Воздержался один парламентарий.

Скриншот трансляции заседания Госсовета Татарстана (результаты голосования по законопроекту в целом)

Президент Татарстана Рустам Минниханов, присутствующий на заседании Госсовета республики, о поправках не высказывался. Именоваться «Главой — Раисом» он будет после вступления в силу принятых сегодня поправок.

Институт ежегодных отчетов кабинета министров Татарстана

Как объяснил Альберт Хабибуллин значительная часть вносимых в Конституцию изменений направлена на актуализацию положений, регулирующих систему органов государственной власти, их полномочий, координации деятельности и их взаимодействия.

— Законопроектом уточняется перечень полномочий Государственного совета РТ, высшего должностного лица республики Татарстана и Кабинета министров РТ. В частности, закрепляется полномочие Государственного совета республики по назначению Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты РТ. Исключаются полномочия Государственного совета РТ по толкованию законов республики, согласованию предложений об образовании и упразднении министерств и государственных комитетов РТ, — рассказал он.

Высшее должностное лицо Татарстана — на сегодняшний день это Рустам Минниханов — получил право выносить предупреждение, объявлять выговоры и отрешать их от должности глав муниципальных образований. Также он уполномочен на определение системы органов исполнительной власти республики, основных направлений деятельности кабмина, представление в Госсовет ежегодных отчетов о результатах работы правительства региона.

— То есть конституируется институт ежегодных отчетов Кабинета министров Республики Татарстана, — конкретизировал докладчик.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабинет Министров — правительства Татарстана будет именоваться высшим постоянно действующим органом исполнительной власти республики. На сегодняшний день по Конституции это исполнительный и распорядительный орган государственной власти РТ.

Статья 99

1. Кабинет Министров Республики Татарстан — Правительство Республики Татарстан является исполнительным и распорядительным органом государственной власти Республики Татарстан.

Формируется Кабмин Татарстана высшим должностным лицом республики. В его состав входят премьер-министр, заместители премьер-министра, министры и председатели государственных комитетов РТ.



В Конституции Татарстана также хотят закрепить текст присяги высшего должного лица Татарстана, который на сегодняшний день содержится в республиканском законе «О вступлении в должность президента Республики Татарстан». По мнению Альберта Хабибуллина, это поможет усилить его правовую защиту.

Фото: Михаил Козловский

Без Конституционного суда и без согласования прокурора

Еще один момент, на который обратил внимание Альберт Хабибуллин, — федеральным законом №414 не предусмотрен институт отзыва депутата законодательного органа субъекта, а также исключено понятие «неприкосновенность депутата законодательного органа».

— Исходя из этого, законопроектом указанные положения также предлагается признать утратившими силу, — сообщил председатель Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению.

Признается утратившей силу статья по установлению полномочий высшего должностного лица Татарстана и Госсовета по согласованию кандидатуры на должность прокурора республики, объявил Альберт Хабибуллин. Согласно действующей на сегодняшний день ч. ст. 114 Конституции РТ, «прокурор Республики Татарстан назначается на должность Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с президентом РТ и Государственным Советом РТ».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Согласно ч. 4 статьи 129 Конституции Российской Федерации прокуроры субъектов, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом РФ. При этом утратила силу норма о необходимости согласования с субъектами РФ представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокуроров соответствующих субъектов Российской Федерации, — объяснил он необходимость таких изменений.



Следующая поправка касается переставшего существовать в 2022 году Конституционного суда Татарстана. В связи с его ликвидацией отпала и необходимость закрепления в Основном законе республики положения о порядке назначения судей Конституционного суда РТ, его компетенций и порядке рассмотрения дел Конституционным судом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Положения Конституции республики о федеральных судах общей юрисдикции и арбитражном суде Республики Татарстан также предлагается признать утратившими силу, — сообщил Альберт Хабибуллин.



Когда спикер начал подводить итог своего выступления, отведенное ему на выступление время закончилось. Однако ему все же дали возможность завершить свою речь, касающуюся важных для Татарстана преобразований.

— Рассматриваемый сегодня законопроект является итогом проведенного рабочей группой детального анализа, многочисленных согласительных дискуссий с Администрацией Президента Республики Татарстан, прокуратурой Республики Татарстан. По праву проект можно назвать «компромиссным», учитывающим мнения и позиции всех заинтересованных сторон. Изменения в Конституцию Республики Татарстан отражают федеральные новации, в то же время призваны обеспечить стабильность и преемственность Основного закона республики. При этом программный потенциал Конституции сохраняется, но реализовываться он будет по мере адекватного развития правотворческой деятельности на всех уровнях и соблюдения конституционной законности, — сказал Альберт Хабибуллин. Проект закона он призвал принять без объявления прений, что и было услышано Фаридом Мухаметшиным.