Татарстану предложили опробовать новые технологии голосования

Эксперты отметили, что избирательная кампания в республике «была достаточно жесткой»

В минувшее воскресенье по всей стране прошел единый день голосования, в ходе которого Татарстан избрал новый республиканский парламент. О том, какие выводы можно сделать из итогов голосования, о путях вовлечения молодежи в процесс выборов через использование новых, современных технологий голосования, важности «качественного отбора правящего класса» и ближайших карьерных перспективах президента Татарстана Рустама Минниханова, срок полномочий которого заканчивается в будущем году, говорили накануне в Казани московские и местные политологи на очередном, четвертом заседании экспертного клуба «Волга». Подробности орагнизованного агентством «Теория Дарвина» обсуждения, посвященного итогам единого дня голосования 8 сентября, — в материале «Реального времени».

Новые технологии для активности избирателей



— Летом начался досрочный транзит власти, — сообщил участникам заседания президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Станислав Наумов и обозначил, как он выразился, главные «микровзрывы» — протесты в Екатеринбурге против строительства храма в центральном городском сквере, дело Ивана Голунова и июльские события, связанные с отказом в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы.

А потом повернул разговор совсем в другое русло, заметив, что «мало кто начинает анализ с того, а какая у нас явка». Наумов подчеркнул, что явка на этих выборах, по сравнению с выборами в 2017 году, по стране низкая. Тут Татарстан — положительное исключение. Он связал этот факт с тем, что избиратели, в отличие от выборов двухлетней давности, не стремились совершить «осознанно какое-то политическое действие», поскольку их уже не устраивает устаревшая технология выборов сама по себе.

— Городской средний класс не хочет пользоваться существующей системой, которую ему как госуслугу предоставляет государство. Ему нужно что-то другое.

Станислав Наумов: «Городской средний класс не хочет пользоваться существующей системой, которую ему как госуслугу предоставляет государство. Ему нужно что-то другое»

— То есть он не хочет вообще выборами пользоваться? — уточнил модератор заседания Леонид Толчинский.

— Нет-нет… Нужно поменять сам технологический подход к тому, как эта услуга предоставляется. Мы предложили заменить сбор подписей альтернативным вариантом через сайт Госуслуги.ру, чтобы человек мог увидеть в том числе, за кого он может в будущем проголосовать. И мы двигаем идею дальше и будем на ней настаивать — чтобы выборы 2021 года в Государственную думу проходили уже в современном варианте электронного голосования. Чтобы вовлечь в принятие решения относительно будущего страны тот абсентеистский, то есть отсутствующий в политической жизни, слой граждан. Чтобы мы не входили с этим в 20-е годы, в эту новую фазу политического цикла с очень сложной в восприятии, по крайней мере частью политического класса, точкой — 2024 год. Нужен новый поиск новых решений.

Качественный отбор правящего класса в Татарстане

— Нужен качественный отбор правящего класса, — подчеркнул Наумов и отметил успехи Татарстана, в частности, в организации предвыборной кампании и самих выборов. — Мы видим здесь совершенно другую по своей внутренней структуре и по своим предпосылкам и последствиям модель работы в режиме «компетентной демократии». Мы видим это и на таких только нарождающихся примерах, как выборы в молодежный парламент, которые никто в никакой фальсификации не упрекнул. Вторая важная история, которую мы здесь наблюдаем — это работа правящей политической силы с населением.

Наумов заявил, что в Татарстане реально работают социальные лифты, когда человек идет во власть, начиная с работы в районе и поднимаясь постепенно, и, хотя «это может быть неудобно для того, кто идет во власть извне, но внутри это работает, и это все закладывает основу для новых форматов участия населения».

Наумов заявил, что в Татарстане реально работают социальные лифты, когда человек идет во власть, начиная с работы в районе и поднимаясь постепенно

Одним из таких новых и эффективных форматов Наумов считает программу «Наш двор»:

— Это можно рассматривать как некоторое заигрывание с местным сообществом, но при этом люди видят, что от их мнения зависит тот или иной шаг в жизни общества, это закладывает другие основы и позволяет рассчитывать на то, что в Татарстане есть хорошие предпосылки, чтобы использовать ситуацию и быть немножко свободнее, пойти на какие-то новые эксперименты.

Завершая анализ ситуации в республике, глава РАСО дал понять, что площадкой для проведения выборов с использованием новых технологий он видит именно Татарстан.

Искусство управления антирейтингом

С перечисления значимых особенностей голосования 8 сентября начал анализ итогов выборов президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он подчеркнул, что рейтинг власти не поднялся, выборная кампания «не была слишком креативной», произошла «общая рутинизация выборов», «начисто отсутствовала борьба за интерпретацию», а итогами выборов все равно все остались довольны. Виноградов также подчеркнул, что в Татарстане в пользу власти сыграло «достаточно четкое управление антирейтингом власти», у которой возникло понимание, что ее главный конкурент не столько оппозиция, сколько «фокусный антирейтинг, который зашкаливал — за кого угодно, только не за этих».

Виноградов похвалил местных единороссов за то, что в качестве консолидирующей силы они использовали любые, даже случайно возникавшие темы, своевременно провели зачистку партийных списков от заведомо провальных кандидатов и своевременно «проговаривали проблемы».

Михаил Виноградов: «Взаимодействия такого, как здесь, я нигде не видел... Здесь власть, партийная структура и жители понимают необходимость друг друга во всей государственной машине. Я не знаю другого такого региона, в котором жители знают, для чего нужна партия. Я не знаю другого такого региона, в котором знают, для чего нужны парламент, правительство»

А президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов похвалил Татарстан и работу регионального отделения «Единой России».

— Взаимодействия такого, как здесь, я нигде не видел... Здесь власть, партийная структура и жители понимают необходимость друг друга во всей государственной машине. Я не знаю другого такого региона, в котором жители знают, для чего нужна партия. Я не знаю другого такого региона, в котором знают, для чего нужны парламент, правительство. Инструментально понятно: чтобы получить закон, а взаимодействия, такого как здесь, я нигде не видел. И я готов привозить сюда всех своих коллег. Политических консультантов, политтехнологов, для того, чтобы здесь проводить мастер-классы. Потому что вот это построение совместной деятельности и жизни — это работает.

Жесткие выборы и запрос на справедливость

Ложку дегтя в общую благополучную картину влил российский правозащитник Александр Брод, которому показалось, что «избирательная кампания в Татарстане была достаточно жесткой»:

— Судя по открытым источникам, мнению Общественной палаты, ЦИК республики, было достаточно жесткое противостояние КПРФ. Это и приезд тысячи или полутора тысяч наблюдателей из разных регионов, и депутаты, которые стучали во все двери, и в ЦИК, и в МВД, и достаточно жестко требовали обратить на них внимание, не всегда аргументированно, как мне было сказано. Чувствовалось, что КПРФ усиленно боролась за места в парламенте. И удвоила свое представительство с трех до шести мест.

Брод подчеркнул, что «в обществе действительно есть колоссальный запрос на справедливость, на торжество закона, на работу институтов государственной власти»:

— Я ежедневно получаю десятки сообщений о произволе полицейских органов, о низком качестве жизни, о коррупции и прочее, и прочее. Растягиваются переписки, отписки, обращения в различные инстанции, а люди находятся под стражей, и это далеко не способствует торжеству справедливости, веры в государство, в систему.

Александр Брод: «В обществе действительно есть колоссальный запрос на справедливость, на торжество закона, на работу институтов государственной власти»

Минниханову — второй срок!

Участники заседания экспертного клуба с интересом выслушали рассказ главы республиканского Минмолодежи Дамира Фаттахова о выборах в молодежный парламент республики, которые прошли как раз в современном электронном формате.

— Как нам кажется, запрос на справедливость острее формулируется молодым поколением, — отметил Фаттахов и высказал убеждение, что перевод голосования в электронный формат, предложенный Станиславом Наумовым, безусловно, обеспечит повышение избирательной активности. В качестве веского довода он привел итоговую цифру электронного голосования за кандидатов в молодежный парламент: «Более трех тысяч голосов оставили молодые ребята в сети!». И призвал «формировать политическую культуру у молодого поколения».

А под занавес обсуждения Станислав Наумов выдал мнение о карьерных перспективах действующего президента Татарстана Рустама Минниханова, полномочия которого заканчиваются в будущем году. Мнение, которое по сути, выглядит как политический прогноз, причем вполне реальный:

— Очевидно, что президент может пойти на второй срок.



Напомним, Рустам Минниханов был назначен на пост президента республики Дмитрием Медведевым в 2010 году. В 2015 году Минниханов впервые был избран президентом Татарстана в ходе всенародного голосования. Таким образом, обозначенное сегодня Наумовым предложение вполне реально, поскольку формальное препятствие для продления полномочий, прописанное в Конституции РТ («одно и то же лицо не может избираться на должность президента Республики Татарстан более двух сроков подряд»), отсутствует.



1 / 18 Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"

Агентство "Теория Дарвина"