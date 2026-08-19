Рустам Минниханов: «Долгосрочное развитие начинается с человека»

России и Китаю для расширения сотрудничества требуются профессионалы, обладающие языковыми компетенциями

Фото: Сергей Козлов

Пленарным заседанием, посвященным обсуждению самых важных аспектов и проблем сотрудничества России и Китая, завершилась вчера в Казани «деловая» часть бизнес-форума «РОСТКИ». Открыл и закрыл его раис Татарстана Рустам Минниханов, и его выступление сразу же вышло за рамки заявленной темы «Подготовка кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая». О вкладе КНР в экономику республики, основных направлениях сотрудничества и планах на будущее — в репортаже «Реального времени».

Когда кадры решают все

— В Китае есть мудрая пословица: «Чтобы посадить дерево, нужно 10 лет, чтобы воспитать человека, нужна целая жизнь», — напомнил Рустам Минниханов. — У нас говорят: кадры решают все, и мы все понимаем, что долгосрочное развитие начинается с человека. Крайне важно, чтобы взаимодействия между Россией и Китаем опирались на профессионалов, которые владеют как языками, так и компетенциями в сфере высоких технологий, логистики, инвестиционного проектирования, межкультурной коммуникации…

Крайне важно, чтобы взаимодействия между Россией и Китаем опирались на профессионалов, которые владеют как языками, так и компетенциями в сфере высоких технологий, логистики, инвестиционного проектирования, межкультурной коммуникации. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Глава республики указал, что сегодня региональные взаимодействия становятся ключевым механизмом воплощения в жизнь задач, которые ставят лидеры наших стран и для реализации которых необходимы квалифицированные специалисты на местах. Он подчеркнул, что Татарстан, располагая развитыми системами образования, готов активно участвовать в подготовке таких кадров и предлагать конкретные образовательные программы и стажировки.

Рустам Минниханов перечислил достижения Татарстана в развитии сотрудничества с КНР:

в 2026 году объем торговли между республикой и Китаем превысил 3,35 млрд долларов США;

республикой подписано восемь соглашений о сотрудничестве с китайскими провинциями;

подписано порядка 30 соглашений между татарстанскими университетами и КНР;

Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономику республики — «данный показатель вырос в 20 раз, показав дополнительный прирост на 4,5% только в последнем году»;

портфель совместных инновационных и промышленных проектов РТ и КНР включает множество направлений — от машиностроения до высоких технологий в IT и энергетике.

— Важно отметить, что совместные проекты развиваются и в сегменте малого и среднего предпринимательства, научно-образовательных обменов, культурных инициатив, — сказал Рустам Минниханов. — Это создает более гибкую и устойчивую экономическую основу для долгосрочного сотрудничества. Для усиления практической реализации наших планов мы последовательно развиваем инфраструктуру и институты, которые обеспечивают эффективное межрегиональное взаимодействие, развиваем сеть инвестиционных площадок разного уровня, индустриальных парков, технопарков, особых экономических зон, готовых к приему совместных производств, совершенствуем логистику, строим и модернизируем мультимодальные терминалы, оптимизируем маршруты и упрощаем процедуру транзита грузов.

«Сегодня Татарстан по числу китайских студентов входит в топ-10 регионов России». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он отметил, что для Татарстана весьма важен китайский вклад в сферу цифровизации государственного управления и экономики, который изучают и стараются адаптировать с учетом региональных особенностей в республике, а вузы Татарстана и Китая наращивают партнерство, готовят и открывают новые программы двойных дипломов.

— Сегодня Татарстан по числу китайских студентов входит в топ-10 регионов России, — напомнил Рустам Минниханов. — У нас сегодня обучается 2 185 китайских студентов. В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай был подписан меморандум о создании российско-китайского университета перспективных технологий между Республикой Татарстан и провинцией Шаньдун. Опорными вузами проекта станут Казанский федеральный университет и Шаньдунский университет. Надеемся на успешную реализацию данной инициативы в скором времени.

Он выразил надежду, что благодаря плотному и последовательному взаимодействию российских и китайских регионов удастся достичь взаимовыгодных результатов.

«Актуализировать и интенсифицировать систему двойных дипломов»

Министр сельского хозяйства страны Оксана Лут акцентировала внимание участников форума на том, что Россия и Китай являются крупными аграрными державами, перед которыми прежде всего стоит цель обеспечить собственную продовольственную безопасность:

— Задачи и цели у нас едины, и здесь мы с точки зрения своего сотрудничества, конечно же, дополняем друг друга и продукцией, и подходами, и методами ведения сельского хозяйства, и нам, безусловно, есть чему поучиться друг у друга. У нас ежегодно растет товарооборот в рамках агропромышленного сотрудничества — по итогам прошлого года он составил порядка 11 миллиардов долларов. Растет как импорт, так и экспорт с обеих сторон. То, что нужно нам из Китая, — это все, что связано с плодоовощной продукцией, которая у нас является сезонной. А мы поставляем в Китай рыбу, масложировую продукцию, часть зерновых.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут акцентировала внимание участников форума на том, что Россия и Китай являются крупными аграрными державами, перед которыми прежде всего стоит цель обеспечить собственную продовольственную безопасность. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Лут перечислила провинции Китая — лидеры по объему товарооборота с Россией в области агропромышленной продукции: Шаньдун (2,2 млрд долларов в 2025 году, 1,4 млрд — с начала 2026 года), Цзянсу, Ляонин, Сычуань, Хэйлунцзян, Шанхай, и отметила, что в России в силу географического положения в сотрудничестве лидирует Дальний Восток — Приморский и Камчатский края, а также успешно развивают торговые отношения с Китаем Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

— Если говорить о Татарстане, пока товарооборот именно в агропромышленном комплексе не очень большой, по прошлому году он превысил 70 миллионов долларов, но сегодня мы проводили совещание тоже по перспективам экспорта продукции, по перспективам импорта продукции из Китая, — отметила она. — И очень активно работают логистические комплексы, наши сельхозтоваропроизводители — как растениеводы, так и переработчики. Логистическая компания «Один пояс — один путь» каждый месяц планирует увеличивать объемы поставок и принятия грузов на территорию Татарстана и из Китая.

Оксана Лут напомнила, что в свое время раис Татарстана окончил Казанскую сельхозакадемию, и выразила надежду, что республика «будет увеличивать свое влияние, свою долю работы с Китаем именно по агропромышленному направлению». Она рассказала о планах подготовки высококвалифицированных кадров, имеющих новые знания и навыки в связи с трансформацией отрасли, например умеющих использовать беспилотные и автопилотные системы для обработки сельхозугодий.

Оксана Лут рассказала о планах подготовки высококвалифицированных кадров, имеющих новые знания и навыки в связи с трансформацией отрасли, например умеющих использовать беспилотные и автопилотные системы для обработки сельхозугодий. Максим Платонов / realnoevremya.ru

У России и Китая, отметила она, развиваются образовательные программы, а 2026 год был объявлен перекрестным Годом образования, много студентов сейчас идет по пути получения двойных дипломов по всем отраслям:

— В агропромышленном комплексе, как нам кажется, у нас еще очень большой потенциал в этом направлении. У нас в системе агропромышленных вузов учится порядка 800 китайских студентов, российских ребят пока в Китае учится меньше, но сейчас мы обсуждаем с коллегами из Китая, как актуализировать и интенсифицировать систему двойных дипломов.

Министр сельского хозяйства перечислила также направления сотрудничества с Китаем в рамках отрасли:

в растениеводстве — селекция основных культур, и сейчас, в частности, готовятся двусторонние договоренности по созданию научного центра сои, которую российские климатические условия не позволяют выращивать «в том объеме, в котором хотелось бы ее выращивать», а совместная деятельность должна повысить объем производства сои на территории России;

в животноводстве — кроссы птицы и развитие молочного производства, особенно актуальное для Татарстана — одного из главных молочных регионов России; и целью сотрудничества является изменение генетического потенциала российских животных — «для того чтобы производить больше молока при наименьших затратах»;

развитие в России с помощью китайских партнеров биотехнологий и цифровизации в сельском хозяйстве.

«Китай и Россия уже сделали выбор»

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в выступлении сделал акцент на необходимости продолжать наращивать обмен опытом и сотрудничество между Россией и Китаем в области торговли, инвестиций, кредитования и иных форм взаимодействия.

— Важно наладить совместную подготовку высококвалифицированных специалистов, не только обладающих глубокими знаниями, но и хорошо ориентирующихся в культуре, — заявил он.

Чжан Ханьхуэй в выступлении сделал акцент на необходимости продолжать наращивать обмен опытом и сотрудничество между Россией и Китаем в области торговли, инвестиций, кредитования и иных форм взаимодействия. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

А зампредседателя Госдумы Александр Бабаков вышел за рамки вопроса подготовки кадров:

— А, собственно говоря, каково целеполагание и у Китая, и у России в области прежде всего социально-экономического развития? Мне кажется, что и Китай, и Россия уже сделали свой выбор. Геополитические изменения сегодня демонстрируют, что уход от однополярного к многополярному миру сопровождается изменением и мирохозяйственных связей. Мы видим, как разрушаются многие институты, уходят в прошлое юридически обязывающие документы, которые обеспечивали функционирование мировой экономики. И формирование нового сегодня лежит в компетенции многих государств, и прежде всего России и Китая. На мой взгляд, ключевым здесь является то, что Китай и Россия сделали выбор в пользу своего суверенитета, суверенитета абсолютно во всех сферах жизни.

«Необходимо создавать платформы для совместной подготовки кадров»

О проблемах с кадрами, необходимыми для расширения российско-китайского сотрудничества, высказался заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Чжан Цисян:

— Кадры — это семена дружбы, это мост сотрудничества и фундаментальное обеспечение стабильного и долгосрочного развития отношений между двумя странами. В последние годы в провинции Хэйлунцзян, опираясь на передовой опыт китайско-российского сотрудничества, активно создают комплексную систему подготовки кадров в различных областях... Мы стремимся создать единую систему подготовки специалистов со знанием русского языка. Хэйлунцзянский университет, известный как колыбель русистов в Китае, подготовил уже десятки тысяч специалистов со знанием русского языка.

Он подчеркнул: в Китае внедряется модель комплексного обучения, а в условиях зарождающейся новой технологической революции промышленных преобразований приходится сталкиваться с новыми задачами. К примеру, Харбинский университет с Московским государственным юридическим университетом основали Российско-китайский юридический институт и Российско-китайский исследовательский институт по борьбе с коррупцией, а также группу по исследованию русского языка.

— Я думаю, что нам необходимо создавать платформы для совместной подготовки кадров между Китаем и Россией и, опираясь на союзы аналогичных университетов и средних школ Китая и России, расширять масштабы двустороннего обучения по обмену, — предложил Чжан Цисян. — Второе мое предложение заключается в том, чтобы продвигать модель воспитания кадров, основанную на интеграции образования и производства. Ориентируясь на потребности развития промышленности обеих стран, мы сможем создать механизм двойного обучения — и теоретического, и практического. И третье — это строить постоянные механизмы для обмена молодыми специалистами, чтобы молодые люди усиливали взаимопонимание, доверие, чтобы дружба, передаваемая из поколения в поколение, обрела свое практическое значение.

Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Мы стремимся, чтобы китайским языком, как минимум разговорным, владело как можно больше жителей региона с самого раннего возраста». Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Идею поддержал губернатор Амурской области Василий Орлов:

— Образование, конечно, это основа, основа для успешного сотрудничества двух стран, и в последние десятилетия мы планомерно выстраиваем работу в этой сфере. Мы создали целостную вертикаль изучения китайского языка, от первого знакомства с языком в детском саду до осознанного выбора профессии в старших классах. Сегодня китайский язык у нас изучают около 3 000 школьников. Занятия проходят в тридцати школах в семи муниципальных образованиях области, и теория у школьников очень органично сочетается с практикой на всех этапах. Мы стремимся, чтобы китайским языком, как минимум разговорным, владело как можно больше жителей региона с самого раннего возраста. Поэтому мы системно готовим педагогов. Вузы в Амурской области готовят специалистов таможенного дела, международного туризма, языковых направлений и, что очень важно, профессиональных китаистов.

Благодаря этому, подчеркнул губернатор, выпускники Амурского университета со знанием китайского языка востребованы и за пределами Амурской области — они успешно работают в Министерстве иностранных дел России, в органах власти, в бизнесе.

Успеху в области изучения китайского языка содействуют и программы обмена области с Китаем на всех этапах обучения, сообщил губернатор, и сотрудничество в сфере среднего профессионального образования.

Председатель Союза китайских предпринимателей Чжоу Лицюнь описал, с какими сложностями сталкиваются совместные китайско-российские предприятия в области кадров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А председатель Союза китайских предпринимателей Чжоу Лицюнь описал, с какими сложностями сталкиваются совместные китайско-российские предприятия в области кадров:

— Совместные предприятия сейчас бурно развиваются. Что же касается кадров, то это постоянная нехватка, постоянный дефицит! В 2025 году количество людей, работающих в таких СП, превысило 13 000. Российско-китайские СП составляют 23% от всех СП с иностранным капиталом в России, примерно четверть всех предприятий имеет китайское участие. Но больше всего нам нужны сейчас специалисты, обладающие языковыми компетенциями. Их трудно найти!

Чжоу Лицюнь выступил с предложением «продвигать и стимулировать тесное взаимодействие между вузами наших стран».

Черту под выступлениями подвел Рустам Минниханов — он высоко оценил завершающийся форум и обозначил перспективы на будущее:

— Я считаю, что мы очень продуктивно поработали. Пятый форум будет в то же время, в августе 2027 года. И я всех приглашаю готовиться к следующему форуму!