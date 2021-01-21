Замглавы Минстроя РФ — татарстанским строителям: «Нужно отчитываться не квадратными метрами, а улыбками граждан»

Пройден экватор эскроу, ипотека выросла

«Ушедший «ковидный» год стал серьезным испытанием для всей экономики. Он же показал, насколько в таких условиях важна сплоченная работа федеральных, региональных и местных органов власти», — заметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, подводя итоги года на коллегии министерства.



Он напомнил, что, принимая во внимание объемы и масштабы отрасли, президент республики принял решение в прошлом году не снижать темпы отрасли, объем выполненных работ в которой составил почти 370 млрд рублей — на уровне 2019 года. В Татарстане ввели 2,68 млн кв. м жилья и удержали достигнутые ранее показатели. Республика входит в топ-5 регионов страны по объемам жилья.

153 дома, или 216,5 тыс. кв метров, было построено по социальной ипотеке. В 2020 году расширили список категорий граждан, имеющих право на участие в этой программе, получили такую возможность и молодые семьи. Появился способ рефинансирования ипотеки через другие банки с последующей возможностью использования маткапитала.

В августе прошли через экватор — общая площадь многоквартирных домов, строящихся с использованием эскроу-счетов, превысила площадь объектов, возведенных по старым правилам.

В рамках ИЖС построили 11 тыс. домов площадью 1,45 млн кв. м.

Ключевую роль в стабилизации на рынке жилья сыграла запущенная федеральная программа льготной ипотеки под 6,5% годовых — как выразился Айзатуллин, «пошли живые деньги». Фото tatarstan.ru

В апреле 2020 года, с началом жестких ограничительных мер, ипотечный рынок пережил сильный спад — за месяц общее количество сделок снизилось на четверть, заметил Марат Айзатуллин. Ключевую роль в стабилизации на рынке жилья сыграла запущенная федеральная программа льготной ипотеки под 6,5% годовых — как выразился Айзатуллин, «пошли живые деньги». В республике было выдано почти 10,5 тыс. льготных кредитов на общую сумму 27 млрд рублей. Для ИЖС со ставкой до 3% годовых оформили 1 639 кредитов на сумму 3,6 млрд рублей. За январь — ноябрь 2020-го по сравнению с 2019-м общее количество выданных ипотек увеличилось на треть, сообщил министр.

Регуляторная гильотина упростит работу

В апреле федеральное правительство приняло решение о докапитализации Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства на 30 млрд рублей. Наблюдательный совет Фонда дольщиков — «Дом.РФ» принял решение о завершении 9 самых сложных объектов в Казани. В июне начали работы, и два дома уже достроили. Всего же сдали 7 проблемных объектов для 398 дольщиков.

Изменения в отраслевое законодательство внесли 264-й и 254-й ФЗ, которые вступили в силу в 2020 году, они сокращают на треть сроки согласования проектов генпланов и проектов внесения изменений в них, упрощают процедуры, связанные с подготовкой и утверждением документации по планировке территорий, экспертизой проектной документации, строительством, реконструкцией, вводом в эксплуатацию объектов инфраструктуры.

По итогам отраслевой регуляторной гильотины из 10 тыс. ГОСТов, СНИПов и других обязательных требований 3 тыс. приобрели рекомендательный характер, а 90% из оставшихся 7 тыс. документов были переработаны и значительно упрощены.

Уже в этом году по национальному проекту «Жилье» вступили в силу изменения — программа «Стимул», в ее рамках на строительство и реконструкцию инженерных сетей транспортной инфраструктуры предоставят федеральные субсидии, перечень утвержден на 3 года, отметил докладчик.

Реализация 50 республиканских программ по строительству и капремонту позволила без серьезных потерь пережить 2020 год 415 предприятиям. Предприятия индустрии произвели продукцию на 33 млрд рублей. Открыто пять новых предприятий, состоялся запуск собственного цементного завода в ОЭЗ «Алабуга».

В минувшем году капитально отремонтировали 1 063 МКД, более 900 объектов отремонтировали и построили в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры.

После небольшого падения в апреле и мае собираемость платежей вернулась к «доковидным» показателям и составляет более 98%. Доля электронных платежей — более 60%, констатировал Айзатуллин.

Однако он обратил внимание, что почти каждое третье предприятие коммунального комплекса является убыточным — небольшая рентабельность не позволяет тратить значительные средства на обновление основных фондов. В то же время замены требуют более 30% коммунальных сетей. В 2020 году 12 организаций реализовали инвестпрограммы на общую сумму 1,1 млрд рублей. Общий план 14 инвестпрограмм на этот год — почти 3 млрд рублей. В области обращения с ТКО по двум инвестпрограммам планируется создание 10 объектов инфраструктуры обращения с отходами.

Министерство провело серьезную работу по сокращению налоговой задолженности предприятий в курируемых отраслях. На начало 2020 года задолженность составляла 536 млн рублей без учета банкротившихся предприятий, ее удалось сократить на 15%.

«Выйти за рамки муниципалитетов»

В Татарстане общий объем финансирования по федеральному проекту «Жилье» в 2021—2023 годах составит 5,6 млрд рублей. Задачей номер один руководитель ведомства считает построить не менее 2,67 млн жилья в этом году. Необходимо развивать агломерации в республике, создавать задел к 2030 году по строительству 3,5 млн кв. м жилья в год.

— Для этого нужно выйти за привычные рамки, когда в качестве основной территориальной единицы рассматриваем муниципалитет. Отсутствие градостроительной документации, регулирующей агломерационные процессы, приводит к недостаткам комплексного развития территории, — сообщил Марат Айзатуллин.

Кроме того, по его мнению, жилищное строительство значительно опережает развитие мест приложения труда, типичные проблемы министр видит и в развитии инженерной инфраструктуры. Спикер предложил создать межведомственный совет по развитию трех крупнейших агломераций в республике: Казанской, Набережночелнинской и Альметьевской.

В этом году министерство планирует полностью закрыть вопрос с обманутыми дольщиками. Предполагается завершить 10 проблемных домов, в том числе по соглашению с фондом «Дом.РФ». Необходимо ускорить расселение из аварийного фонда, заметил Айзатуллин. В начале этого года закупят новые 367 квартир и расселят 973 человека, из бюджета республики на это выделят 208 млн рублей, из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ — почти 492 млн рублей.

В Татарстане реализуют в этом году 44 республиканские программы строительства и капремонта на общую сумму 50 млрд рублей. Готовится нововведение — обеспечение горячим питанием образовательных организаций с лимитом финансирования 1 млрд рублей.

Усилия бросят и на сокращение задолженности организаций ЖКХ за энергоресурсы, а также по налогам и сборам.

В этом году стройотрасли республики исполнится 100 лет, планируется ряд торжественных мероприятий, напомнил докладчик. Фото tatarstan.ru

В прошлом, 20 году произошло серьезное сокращение штата стройиндустрии из-за оттока иностранных рабочих, особенно каменщиков. В то же время в строительной отрасли Татарстана ежегодно выпускают порядка 4 тыс. специалистов — выпускников учебных заведений, для которых необходимо создавать условия для трудоустройства. Айзатуллин обратился с просьбой к Минстрою РФ и Миграционной службе России рассмотреть упрощенный порядок привлечения трудовых ресурсов.

В этом году стройотрасли республики исполнится 100 лет, планируется ряд торжественных мероприятий, напомнил докладчик.

«Венера, не сбавляйте оборотов»

О ходе реализации программы «Наш двор» рассказала руководитель департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов РТ» Венера Камалова.

К 2025 году все дворы Татарстана должны быть благоустроены. Лимит — в 50 млрд рублей для 6 775 дворов. В прошлом году благоустроили 1 091 по 6 видам работ. Более трети дворов в ПФО благоустроено в Татарстане.

За 9 месяцев в адрес программы обратились 18 тыс. жителей. В единой базе программы отображается история каждого двора, а также обращения граждан и текущее состояние двора, результаты работы. Операторы кол-центра связываются с каждым обратившимся жителем и интересуются, удовлетворены ли они работой на придомовых территориях.

Одним из ключевых показателей является удовлетворенность граждан. Первый принцип — комплексный подход: несколько домов объединяют общим ядром, создают скверы, парковочные зоны, тротуары. В минувшем году в Татарстане проложили 296 км новых тротуаров, установили более 4 тыс. новых опор освещения — свыше 300 тыс. кв. м дворов дополнительно осветили.

«Парковка — один из сложных ключевых пунктов программы. Запихнуть все машины во все дворы не получится, а превратить дворы в безжизненный пыльный колодец — сомнительный успех», — обратила внимание на сложности работы специалист проекта.

Команда градостроителей проектировала дворы с учетом безопасности. Эксперты продумывают дорогу детей к детской площадке, в школу, учитывают, чтобы люди, выходя из подъезда, не попадали на проезжую часть. Для этого пришлось переучиваться многим специалистам, поскольку ранее с такой деятельностью в республике не сталкивались, заметила Камалова.

В рамках проекта работают над сохранением озеленения. Пришлось взаимодействовать с подрядными организациями , которые порой оголяли корни деревьев в процессе работы. Специалисты программы контролировали, чтобы подрядчики не допускали ошибок.

Камалова отметила огромный объем межведомственного взаимодействия в рамках этого проекта. Более 500 субъектов, по ее словам, сработали достаточно слаженно. В результате продавцы недвижимости на сайтах выделяют фактор включения жилья в программу, отметила спикер. В Казани в домах, во дворах которых провели благоустройство, повысилась стоимость квадратного метра жилья более чем на 10%.

— Совершенно новая компетенция, очень непросто и дорожникам работать во дворах. Есть свои особенности планирования разных зон. Один двор не похож другой. Есть большие комплексы, как в Челнах, есть небольшие дворы. Слова благодарности команде, Венера, Наталия Фишман — те люди, которые вместе с вами. Я знаю, что не всем нравится ваша работа, вы докапываетесь, цепляете, указываете на недостатки. Но мы же уже больше туда в ближайшее время не придем, представьте, какие мы деньги тратим на это… Двор — это каждый день, это настроение людей — сказал президент РТ Рустам Минниханов.

Он напомнил о том, как начиналась работа по капремонту:

— Научились же за это время, тысячу домов мы делаем. И строители, которые работают на этих работах, они уже руку набили. И работа во дворах требует некоего умения, некоей специфики. Понимал, что первый год будет непростой, но мне кажется, за прошлый год мы получили огромный опыт. Венера, поэтому газуйте больше, не сбавляйте оборотов», — добавил глава республики.

«Надо отработать расселение из аварийного фонда»

Гендиректор ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин сказал, что полностью удовлетворен докладом министра: в этом выступлении практически не прозвучали проблемы, которыми занимается Фонд.

— Потому что с 2008 года вместе прошли большую дорогу и отработали те механизмы, которые в республике работают, как часы. Не нужно ни вмешиваться, не нужно решать какие-то проблемы. Если раньше у нас были вопросы к республике, как больше выделить средства… Хотя не прозвучало сегодня, что денег выделить, значит, все самодостаточно работает, — шутливо отметил Цицин.

Расселение из аварийного жилья надо отработать с республикой так же, как с капремонтом.

«Мы-то надеялись, что республика завершит расселение из аварийного жилья досрочно, но в силу обстоятельств она продолжается, ничего в этом страшного нет.. Но там же живут наши люди, чем быстрее они переселятся, тем от этого комфортнее будут жить», — подчеркнул спикер.

По итогам года два региона закончили досрочно пятилетку по переселению: Карачаево-Черкесия и Сахалин, отметил Цицин.

Вклад Татарстана достаточно солидный, обратил внимание руководитель фонда. По стране переселили 1млн 210 тыс. граждан из 18 млн 840 тыс. кв. метров аварийного жилья. Татарстан внес туда почти 26 тыс. из 360 тыс. кв. метров. Аварийное жилье не пропадает, дома стареют, заметил Цицин. Он отметил, что в докладе не услышал ничего про энергосбережение, он надеется, что в республике такую программу фонд сделает совместно.

«Нужно отчитываться не квадратными метрами, а улыбками, настроением и доброжелательностью наших с вами граждан, которые живут в нашей с вами стране и в нашем Татарстане», — многозначительно заметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, который напомнил, что тоже отчитывается на федеральном уровне.

— Будем субсидировать все проекты жилищного строительства с рентабельностью меньше 15 % вне зависимости от объема проектов. Во всех муниципалитетах страны должно развиваться жилищное строительство, — подчеркнул Стасишин.

Он также поблагодарил президента Татарстана за ценные для строительной отрасли страны кадры — в частности, министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

— А вице-премьер вам не нравится, есть вопросы к нему? — спросил Минниханов, наповмнив о другом федеральном руководителе из Татарстана.

— Рахмат, — еще раз поблагодарил Стасишин.

«Нужно снижать долю ввозимых материалов»

Стройиндустрия занимает 8 % в структуре экономики республики, резюмировал предыдущие выступления президент РТ Рустам Минниханов. В стройкомплексе построили и отремонтировали 3816 объектов: 10 школ, 28 детсадов, 7 лагерей, 50 ФАПов и врачебных амбулаторий. Выполнили план по капремонту объектов культурной сферы. Программа «Наш двор» — огромный объем работы, который реализован благодаря стройкомплексу республики. В прошлом году ввели в эксплуатацию 204 спортсооружения в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и республиканскому бюджету.

Довести в 2030 году объем жилищного строительства до 3,5 млн кв. метров в год — президент назвал амбициозной задачей. Для этого необходима покупательская способность граждан, должны быть соответствующими доходы граждан, комплексная задача стоит, отметил глава Татарстана.

Среди ближайших актуальных задач он обозначил: развитие агломераций, цифровых технологий, утверждение генпланов. Главам районов Минниханов поручил обеспечить решение вопроса по внесению границ населенных пунктов и территориальных зон.

При планировании жилой застройки необходимо не только подключение к инженерным сетям, но и синхронизация транспортной, социальной и деловой активности, нужно обеспечивать людей рабочими местами вблизи от новых микрорайонов, рядом с домом, подчеркнул президент РТ.

Он отметил высокое качество образования строительных учебных заведений и пообещал помочь москвичам в вопросе строительного образования, приглашая в Татарстан.

«Как показывает практика, вы в Москву переезжаете», — напомнил Стасишин о кадровых повышениях татарстанцев.

«Мы поддерживаем вас. Но вы не забудьте, что это наша поддержка», — с улыбкой ответил президент республики.

Вернувшись к серьезной повестке дня, Рустам Минниханов подчеркнул, что надо снижать долю ввозимых материалов, нужно самим производить. По словам главы республики, еще одна больная тема — ЖКХ: тарифные ограничения сдерживают возможности поставщиков коммунальных услуг. Важно обеспечить своевременную собираемость за оказанные услуги, напомнил президент. Кроме того, в этом году предстоит большая работа в рамках реформы по обращению с ТКО.

Среди важнейших задач отметил глава республики и проведение отопительного сезона. Особенно в этом году было много проблем по Казани, напомнил президент РТ.

«То тепло, то вода, то труба… Ильсур Раисович, надо проанализировать эту ситуацию. Понятно, что мы оперативно реагируем, но на будущее это нам некий сигнал», — обратился глава республики к мэру Казани Ильсуру Метшину.

Екатерина Аблаева