Минниханов предложил министру труда Франции поделиться опытом в части проведения WorldSkills

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром труда Франции Мюриель Пенико.

Она прибыла в Казань в составе делегации Франции для участия в мероприятиях 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

В ходе встречи Минниханов поздравил французскую сторону с тем, что она накануне выиграла право на проведение очередного WorldSkills в 2023 году. В связи с этим президент Татарстана предложил поделиться опытом в части подготовки и проведения ЧМ.

Кроме того, в ходе сегодняшней встречи обсуждались перспективы сотрудничества Татарстана с регионами Франции, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня в Казани состоится торжественная церемония открытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills. В ней примут участие Минниханов и премьер-министр России Дмитрий Медведев.