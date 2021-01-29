В Казани могут открыть центр ядерной медицины на базе «Казань Экспо»

Фото: Максим Платонов

Созданный прошлым летом на площадке «Казань Экспо» «Медицинский промышленный парк» накануне посетил председатель совета директоров АО «Фармстандарт» Виктор Харитонин, входящий в сотню богатейших людей по версии Forbes Russia. Сразу после знакомства с резидентами промпарка он отправился на встречу с президентом Татарстана — обсудить дальнейшее сотрудничество с республикой. В частности, обсуждается возможность открытия в Казани центра ядерной медицины и организации высокотехнологичной помощи больным с онкологическими заболеваниями. Подробнее — в материале «Реального времени».

Центр ядерной медицины на «Казань Экспо»



В Медицинском промпарке Виктора Харитонина сопровождали председатель совета директоров ООО «ФармМедПолис РТ» Рустэм Магдеев и глава компании Альберт Гайфуллин. Пока площади комплекса практически пустуют, так что шаги гулким эхом отдаются в длинных коридорах.



— Уверена, что через несколько лет здание полностью заполнится резидентами, — поясняет на ходу пиар-менеджер «ФармМедПолиса» София Харькова. — Если с нами решит сотрудничать крупное предприятие, оно займет целый блок. Но, возможно, в одном крыле «поселятся» сразу несколько десятков мелких организаций. Главным ориентиром будут служить запросы резидентов.

На сегодня в распоряжении компании один блок на два предприятия. Лишь после того, как он будет полностью заполнен, можно будет заняться «заселением» второго крыла.

— В будущем планируем развернуть масштабный проект на базе промпарка — открыть центр ядерной медицины. Развернем работу по организации высокотехнологичной помощи онкобольным, — сообщил Рустэм Магдеев.

В промпарк переедет производство из КФУ

Представитель компании Артем Аскаров уверен, что работа резидентов, в данный момент ориентированных на выпуск продукции для борьбы с коронавирусом, не будет остановлена после окончания пандемии:

— Например, сейчас есть острая потребность в защитных костюмах и респираторах. Потом объем производства данной продукции снизится. Упор будет сделан на чем-то другом, например, на бахилах.

Местное предприятие «Ланнер» ежемесячно изготавливает 300 тысяч респираторов и 250 тысяч комплектов одноразовой нестерильной одежды и одноразовых нестерильных комбинезонов и халатов. Альберт Гайфуллин также рассказал о медицинских зондах InOut — еще одном виде продукции компании.



— В ближайшее время производство зондов InOut должно переехать на территорию промпарка, — пояснил Гайфуллин. — Ранее медизделия изготовлялись на площадке КФУ. К слову, там же они и разрабатывались.



Пока компания направляет зонды на склад — до получения регистрационного удостоверения. Изделия еще не реализуются, но их уже около 4 млн образцов.

Те же условия, что и в ОЭЗ

По словам Гайфуллина, в обозримом будущем резиденты промпарка будут пользоваться преимуществами особой экономической зоны «Иннополис». Например, ставка налога на прибыль будет составлять лишь 2% в первые 5 лет, 7% — в следующие 5 лет и 15,5% — по прошествии 10 лет. Также налоги на транспорт и имущество будут обнулены в течение 10 лет.

После презентации в парке состоялась встреча бизнесменов с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Как рассказали в пресс-службе ООО «ФармМедПолис РТ», было принято решение о локализации несколько производств медицинских изделий в медпромпарке.



Решение о создании нового промпарка рядом с аэропортом Казани было принято прошлым летом. Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение о том, чтобы «принять предложение» ООО «Фарммедполис РТ» о заключении концессионного соглашения «в отношении объекта недвижимости — кластер «В» международного выставочного центра «Казань Экспо» на 15 лет. Общая площадь переданных площадей составила 36,5 тыс. кв.м.

Медпромпарк был официально открыт 29 августа 2020 года. В настоящий момент проводится реновация выставочных пространств и выполняется работа по привлечению к проекту производителей медицинских изделий и оборудования. Окончательная сдача в аренду всех 4-х блоков, из которых состоит кластер «B», планируется к концу 2023 года. Инициаторы проекта замахнулись на общий объем инвестиций от профильных резидентов не менее 8 млрд руб к 2025 году. Также предполагается организация свыше 200 новых рабочих мест.



Сейчас на базе промпарка работает российско-японская компания «Эвотэк-Мирай Геномикс» (EMG), которая производит портативные лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса. Благодаря мини-лаборатории за 1 час можно сделать тест для 24–48 пациентов и еще через час получить результат исследования. В марте минувшего года аппарат получил одобрение Росздравнадзора. EMG занимает два модуля общей площадью 2 тыс. кв. метров.

Другой резидент — китайская MinFound medical — специализируется на разработке, производстве, реализации и обслуживании современных медицинских систем визуализации: КТ, ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ и т.д. Компания намерена локализовать производство компьютерных и позитронно-эмиссионных томографов в кластере «Фарммедполис». Ожидается, что компания «заселится» в казанский промпарк в 4-м квартале 2021 года.

Казанское АО «Ксинкс» — независимая лаборатория для проведения технических испытаний и токсилогических исследований. Предприятие собирается обосноваться на территории промпарка во 2-м квартале этого года.

ООО «Ланнер», являющееся собственным производством «ФармМедПолиса», занимается пошивом средств индивидуальной защиты. Работники предприятия изготавливают защитные халаты, комбинезоны, маски, бахилы и т.д. Цех занял площадь в 1 тыс. кв. м.