Видео недели: Минниханов и ветеран, смех телеведущей и «Вези меня, мразь»

Топ видеороликов недели по версии «Реального времени»

Минниханов о выплатах ветеранам

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время поездки в Балтасинский район встретился с ветераном Великой Отечественной войны Гарифзяном Галиевым. На этой встрече он объявил, что участники Великой Отечественной войны получат в республике единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей — бюджет РТ добавит по 25 тысяч к тем 75 тысячам, которые президент РФ Владимир Путин пообещал ветеранам на 75-летие Победы.

Рассмешили прибавки льготникам

Ведущую программы «Вести-Камчатка» Александру Новикову рассмешила новость о повышении выплат российским льготникам. Это видео моментально облетело соцсети. Девушку впечатлило, что стоимость набора социальных услуг федеральным льготникам поднимется до 1 500 рублей в месяц. В эту сумму вошли расходы на медикаменты (почти 900 рублей), путевку в санаторий (137 рублей) и (оставшаяся сумма) — на «международный проезд» к месту лечения. На этом месте журналистка и расхохоталась.

«Вези меня, мразь»

Фитнес-тренер Яна Данькова за сутки прославилась на весь российский сегмент интернета. Девушка устроила истерику в такси, требуя от водителя довезти ее до места назначения. Позже таксист объяснил, что она отказывалась платить полную стоимость проезда. Данькова же утверждает, что водитель хотел содрать с нее больше денег, чем оговаривалось в приложении. По ее словам, таксист сначала довел ее до истерики, а уже потом стал записывать происходящее на видео. Одно ясно наверняка: фраза «вези меня, мразь» уже стала мемом.

Признание Поперечного

Комик Данила Поперечный выпустил сатирический ролик ко Дню всех влюбленных. На видео условного задержанного пытает условный силовик, заставляя его признаться. В итоге герои признаются друг другу в любви. Стоит отметить, что видео вышло на фоне приговоров по делу «Сети», где признанные виновными в терроризме молодые люди заявили, что дали признательные показания под пытками.

Дудь о ВИЧ

Журналист Юрий Дудь выпустил документальный фильм об эпидемии ВИЧ в России. Исследование получилось познавательным. Депутаты Госудумы РФ устроили совместный просмотр этой ленты. Они решили, что автора нужно пригласить в нижнюю палату парламента на обсуждение ситуации с заболеванием в России.

«Жизнь ворам» на банкете майора

Видео с банкета сотрудника Следственного комитета Тюменской области Рафика Аглиуллина попало на уходящей неделе в Сеть, что повлекло для него неприятные последствия — он был уволен из органов. Ролик быстро стал распространяться в соцсетях, поскольку на нем запечатлены силовики, позирующие под выкрики одного из приглашенных: «Жизнь ворам!» и «АУЕ».

Вымогатели в Казани

Полиция и Росгвардия задержали в Казани группу подозреваемых в вымогательстве. По версии следствия, четверо татарстанцев похитили одну из жертв и вывезли ее за город, требуя переписать на них недвижимость. Еще одной жертве пришлось отдать преступникам Porshe.

Лукашенко не хочет стоять на коленях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он объяснил, почему Минск может перестать закупать нефть у Москвы. Выступая в Светлогорске, «батька» пояснил, что больше не собирается каждый год стоять на коленях перед «старшим братом».

Любовь по-русски

Российский офицер умеет признаться в любви красиво. Лейтенант Денис Казанцев решил основательно подойти к предложению руки и сердца своей избраннице. В результате он избрал вот такой способ — с танками, снегом и отточенной хореографией. Просто набор стереотипов времен холодной войны.

Взрыв в Подольске

В Подольске взорвалась насосная подстанция, из-за чего несколько домов остались без воды и отопления. Довольно широкие споры в журналистской среде вызвало то, что многие СМИ вслед за спасателями стали называть происшествие хлопком (а не взрывом). В ролике можно увидеть, как выглядит этот хлопок.