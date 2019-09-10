Минниханов поблагодарил татарстанцев за участие в выборах

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил жителям республики благодарность за участие в выборах в Госсовет РТ.

«Выражаю сердечную признательность всем жителям республики, принявшим активное участие в голосовании, внесшим интересные предложения и инициативы. Совместная работа над их реализацией — особая ответственность всех ветвей и уровней власти», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он отметил, что перед парламентом республики стоят задачи по «законодательному обеспечению» преобразований и вовлечению граждан в реализацию социально значимых проектов.

«Отдельное спасибо хотелось бы сказать всем участникам выборного процесса: членам избирательных комиссий, наблюдателям, сотрудникам правоохранительных органов. Благодаря вашей работе выборы в Татарстане в целом прошли организованно», — добавил президент Татарстана.

Напомним, что 8 сентября в республике прошли выборы в Госсовет. «Реальное время» составило подробный материал о том, как проходило голосование и кто получил депутатские мандаты.