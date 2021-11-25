Главное о коронавирусе на 25 ноября: основные распространители, чем опасно исчезновение дельта-штамма

Фото: Максим Платонов

Состоится ли хадж?

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 251 заболевший COVID-19. Всего на 25 ноября в республике зафиксировали 36 808 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 30 416 человек, в том числе 300 — за последние сутки. Умерло 1 205 человек, в том числе 9 — за последние сутки.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом обсудил посещение российскими мусульманами хаджа в 2022 году. Он напомнил, что в России применяется вакцина «Спутник V», процесс ее регистрации в ВОЗ еще идет. Заместитель министра по делам хаджа и умры Абдельфаттах бен Сулейман Машат пообещал рассмотреть этот вопрос. Глава республики с пониманием отнесся к тому, что перед руководителями Саудовской Аравии стоит серьезная задача обеспечить безопасность людей. Он уверен, что совместными договоренностями удастся организовать паломничество.

Большинство жителей Татарстана не поддерживает коронавирусные ограничения на транспорте, начавшие действовать с 22 ноября. Каждый пятый (20%) житель республики считает меру полезной и одобряет такие ограничения, еще 17% опрошенных затруднились ответить. В целом по России с мерой не согласны 65% граждан. Поддержку ограничения нашли у 14% респондентов, не определились с позицией — 21%.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки подтверждены девять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ. Жертвами COVID-19 стали мужчины 1952, 1940, 1979, 1951, 1940, 1950 годов рождения и женщины 1951, 1947, 1955 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В казанских автобусах могут появиться системы очистки и обеззараживания воздуха, в том числе от коронавируса. Испытания системы очистки воздуха «Тиокрафт» уже прошли в общественном транспорте Ярославля. Установка крепится на потолке в салоне автобуса и обеспечивает непрерывное обеззараживание воздуха. Управление осуществляется из кабины водителя.

Министерство здравоохранения Татарстана готово организовать и провести процедуру вакцинации против коронавируса для граждан, находящихся в Центре соцреабилитации. Чтобы сделать прививку, человек должен иметь хотя бы один документ, необходимый для внесения данных в регистр вакцинированных: паспорт, СНИЛС или медицинский полис.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Зарегистрирована вакцина для подростков

За последние сутки в России выявлено 33 796 новых случаев коронавируса, выздоровели 38 450 человек. Число зараженных выросло до 9 468 189 человек, а выздоровевших — до 8 164 826 человек.



Зафиксировано 1 238 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 269 057 человек.



За последние сутки проведена 561 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 852 751 человек.

Президенту России Владимиру Путину впрыснули назальную вакцину от коронавируса. Препарат Путину впрыснули на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт». Никаких побочных эффектов, в том числе и температуры, у него не было.

Он же дал поручение правительству уделить внимание разработке вакцины от коронавируса для детей старше двух лет. Об этом он заявил на совещании с правительством. Глава государства отметил, что в некоторых странах, в том числе в Китае, ученые разрабатывают вакцину от коронавируса для маленьких детей. «Нам тоже нужно над этим подумать», — сказал Путин.



Фото kremlin.ru

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах могут рассмотреть в Госдуме в первом чтении 16 декабря. Его обсудит профильный Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции после завершения сбора отзывов и предложений. Проект поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» разослали в регионы для получения отзывов до 14 декабря.



Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, сертификат должен действовать не полгода, а год. «Доля переболевших повторно от общего количества переболевших, по данным нашего мониторинга, на сегодняшний день — 0,74%. В ближайшее время в методические рекомендации Минздрава будут внесены соответствующие изменения. Владимир Путин идею поддержал.

В России зарегистрировали двухкомпонентную вакцину «Спутник М», предназначенную для подростков от 12 до 17 лет. В вакцине для подростков концентрацию препарата снизили в пять раз, а для детей — в 10. Клинические исследования показали, что у подростков в возрасте 12—17 лет иммунная система лучше реагирует на появление защитных антител, чем у взрослых.

Фото: Максим Платонов

В России выпустили порядка 85 млн комплектов вакцин от коронавируса в гражданский оборот от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил директор центра Александр Гинцбург. Это 70 миллионов комплектов «Спутника V» и 15 миллионов «Спутника Лайт».

В Центре им. Гамалеи надеются, что QR-код будут выдавать после прививки назальной вакциной. Сейчас, в рамках клинических исследований, ученые поймут насколько эффективна только назальная вакцина при защите разных когорт людей. Исследование может начаться в январе следующего года, первая и вторая фазы займут несколько месяцев. Побочных эффектов после применения назальной вакцины против COVID-19 нет.



В России не наблюдается значительного снижения смертности от COVID-19. Значительную долю от этого числа составляют пожилые люди старше 60 лет. «Абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации» — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.



Фото: Илья Репин

В России более 30 тысяч детей болеют COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.С начала пандемии несовершеннолетние составили более 5% всех заболевших коронавирусом россиян. Это меньше, чем во многих странах, но из-за распространения штамма «дельта» число случаев неуклонно растет.

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) Анча Баранова считает, что самоликвидация дельта-штамма коронавируса может быть опасна для России, поскольку этот вариант сдерживает другие из-за своей инфекционности. По ее словам, из-за наиболее быстрой передачи «дельты» у нее мало шансов размножиться. Есть штаммы и более опасные, в частности, уклоняющиеся от антител. Это значит, что их хуже берет вакцина.

Роспотребнадзор опроверг самоликвидацию штамма «дельта» в Японии. Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм коронавируса «дельта» во всех странах мира постоянно мутирует, порождая более опасные штаммы. Самоликвидация «дельты» звучит, скорее, как чудо.

Фото: Максим Платонов

Заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов заявил, что летальность от COVID-19 превышает летальность от свиного гриппа в 50 раз. Летальность при гриппе составляет всего 0,04%. А при COVID-19 — 2%, согласно данным, которые предоставляет ВОЗ.



Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил расширить поддержку для отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Титов предложил регионам продлить на год срок всех непогашенных займов, выданных из бюджета бизнесу пострадавших отраслей, изменить принцип кредитной программы ФОТ 3.0 (кредитование пострадавших предприятий под 3% годовых) на невозвратный при выполнении условий по сохранению штата.

В России 2% переболевших коронавирусом людей умирают в течение полугода после перенесенного заболевания. Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение шести месяцев после выздоровления составила 2,1%. Среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями летальность составляет 4,4%.

Фото: Илья Репин

Коечный фонд для больных коронавирусом в стране сократился на 11%. На сегодня в стране развернута 271 тысяча ковидных коек. Две недели назад их было 305 тысяч. Снижение составило 11%. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 50,4%, заболеваемость снизилась на 6,1%.

Среди россиян примерно в полтора-два раза за последние полтора месяца вырос спрос на туры за границу для вакцинации от коронавируса. Для вакцинации граждане России могут направиться в Сербию, Германию, Венгрию, Хорватию и Грецию, и они также проявляют инициативу и предлагают подобные туры у себя. Список доступных стран тем временем расширяется.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что противникам вакцинации, которые отговаривают людей от прививок, стоит «надеть комбинезончик» и посетить умирающих в «красной» зоне. «Если и это вас не убедит, значит, у вас просто каменное сердце», — сказал митрополит.

Фото hilarion.ru

Один из адресатов открытого письма врачей, телеведущий Оскар Кучера отказался принимать приглашение посетить красную зону. По словам Кучеры, те, кому адресовано письмо, вскоре дадут общий ответ. Второй адресат, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что выступал не против вакцинации, а против подхода к ней властей.

Депутаты от фракции ЛДПР подготовили поправки к законопроектам о QR-кодах, предложив выдавать цифровые сертификаты привитым иностранными вакцинами и «неофициально» переболевшим COVID-19. «Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел», — заявил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Привитые тоже распространяют вирус, хотя и меньше

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 259 488 312 человек, 5 175 153 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (48 091 937). На второй строчке — Индия (34 544 882), на третьей — Бразилия (22 043 112), на четвертой — Великобритания (10 028 829), на пятой — Россия (9 270 885, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (775 397). За ними следуют Бразилия (613 339), Индия (466 980), Мексика (293 186), Перу (200 961), Россия (262 733).

ВОЗ назвала непривитых людей основным распространителем коронавируса. Также в организации отметили, что все больше исследований показывают эффективность многих профилактических мер. В частности, ношение масок и проветривание помещений важны сами по себе, но при совместном использовании с другими мерами их воздействие многократно усиливается.

ВОЗ объяснила рост заболеваемости COVID-19 в европейском регионе недостаточной вакцинацией, наличием варианта «дельта» и погодными условиями. Также на распространение вируса влияет непостоянный характер соблюдения защитных мер.

Фото: Città di Parma / wikipedia.org

Британские вирусологи сообщили о появлении нового штамма коронавируса, содержащего ряд мутаций, которые потенциально делают его более устойчивым к вакцинам в отличие от любого другого генетического варианта SARS-CoV-2. В шиповидном белке нового штамма B.1.1.529 обнаружены 32 мутации, и сразу несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами. Пока в мире зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом — в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Американские ученые провели эксперимент. Во время вспышки коронавируса в одной из тюрем, они с помощью ПЦР-теста оценили присутствие вирусных частиц в носоглотке заключенных. Выяснилось, что у невакцинированных тест оказался положительным в 93% случаях, у невакцинированных — в 70%. Это говорит о том, что вакцинированные тоже переносят инфекцию.

Специалисты Национальной инфекционной службы Великобритании (National Infection Service) нашли у британских подковообразных летучих мышей новый коронавирус RhGB01. Пока вирус не представляет опасности для человека, оданко есть риск рекомбинации этого и подобных ему вирусов с SARS-CoV-2. Это может привести к новым вспышкам среди людей.

Фото: Globallookpress.com

Израиль разрешил делать тест на антитела вместо ПЦР-теста для въезда в страну. Тест на антитела должен быть сделан перед вылетом в Израиль в сертифицированной лаборатории. По прибытии в еврейское государство прилетающие должны будут сделать, как и раньше, ПЦР-тест в аэропорту Бен-Гурион.

Япония потратит порядка $2,6 млрд на расширение программы бесплатных ПЦР-тестов. Тесты будут бесплатными до марта 2022 года для тех, кто не может пройти вакцинацию по медицинским показаниям.

Эпидемиологи штата Сан-Паулу в Бразилии считают преждевременным обсуждать целесообразность проведения карнавала в феврале — марте 2022 года. Ученый не сомневается в том, что к концу февраля эпидемическая ситуация улучшится благодаря высоким темпам вакцинации населения. Однако, пока необходимо проявлять осторожность.

Ольга Шагиева