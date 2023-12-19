Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов приняли участие в акции «Елка желаний»

Первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев принял участие во Всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Он снял с елки открытки, на которых написаны желания детей.



Также в акции примет участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Он исполнит мечту четырех детей. Ребенок из Заинска пожелал встретиться с ХК «Ак Барс», мальчик из Богатых Сабов попросил телескоп, еще один ребенок из Казани хочет посетить Кавказские горы. Четвертый мальчик попросил об умной колонке, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В новогодней акции «Елка желаний» также приняли участие депутаты съезда Совета муниципальных образований, гости и так далее.

В прошлом году Минтимер Шаймиев исполнил желания двух маленьких жительниц республики. Ему выпали пожелания 9-летней Зифы Валиевой из Арского района и 13-летней Азалии Муртазиной из Нурлатского района. Первой девочке подарили билет на елку, сладости и книги на татарском языке, среди которых большой сборник «Татарские народные сказки». Второго ребенка пригласили на базу ОМОН «Ак Барс», где продемонстрировали работу кинолога с собаками и научили некоторым навыкам взаимодействия с животными.



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Айрат Назипов