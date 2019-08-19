Опыт Татарстана по созданию комфортной среды распространят на всю Россию

С предложением выступил вице-премьер Виталий Мутко в ходе обсуждения в Казани нацпроекта «Жилье и городская среда»

Фото: Ринат Назметдинов

В следующем году Татарстан может получить 500 млн рублей на развитие индивидуального жилищного строительства. Средства будут выделены на создание инженерной инфраструктуры и поддержку ипотеки под ИЖС. Об этом на совещании в казанском Кремле рассказал вице-премьер России Виталий Мутко. Зампред правительства высоко оценил темпы строительства и ввода жилья в Татарстане, а также опыт региона по благоустройству городской среды. В части последнего вопроса, по словам Мутко, методику республики надо растиражировать по всей России. Подробности — в материале «Реального времени».

Татарстан — в лидерах по вводу жилья

В этом году на финансирование нацпроекта «Жилье и городская среда» в Татарстане выделяется порядка 5,6 млрд рублей. Из них 2,4 млрд рублей — средства, поступающие из федерального бюджета. Правда, вице-премьер России Виталий Мутко подчеркнул, что выделяемые деньги должны эффективно осваиваться.

— Это достаточно внушительные деньги. Но хотел бы сразу отметить, что на 10 августа, я сейчас посмотрел, кассовое исполнение где-то 75 млн, то есть 1,3%. Это, конечно, крайне мало. И сейчас в новом бюджете ряд решений будет приниматься и на три года по планированию средств. Но самое главное — надо иметь в виду, что все подходы по дополнительному финансированию будут рассматриваться, если нет возвратных денег, — подчеркнул Мутко.

Мутко отметил, что в прошлом году всего в бюджет России вернулось 200 млрд рублей неиспользованных субсидий.

Одна из основных целей нацпроекта — наращивание ввода жилья. С этой точки зрения вопросов к Татарстану нет — по вводу квадратных метров регион занимает 6-е место в России и 1-е место в Приволжском федеральном округе. Отметим, что в этом году Татарстан планирует пусть и незначительно, но увеличить ввод жилья.

Ввод жилья в РТ, 2010—2019 годы

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин на совещании рассказал, что за 9 лет в Татарстане было введено 21,3 млн кв. метров:

— Сейчас мы ежегодно вводим более 2 млн кв. метров. В самый благоприятный советский период, когда происходило развитие КАМАЗа, республика построила 1,8 млн кв. м жилья.

Татарстану готовы выделить 500 млн рублей на ИЖС

Увеличивать ввод жилья правительство планирует в том числе за счет индивидуального строительства. По словам Виталия Мутко, в первом полугодии в России было введено около 30 млн кв. метров. Почти половина этого объема приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Вице-премьер отметил, что программа по развитию ИЖС стартует в следующем году и Татарстан — один из основных претендентов на участие. На данный момент в пилотном проекте уже участвует Липецкая область, которая получила 170 млн рублей.

На совещании была озвучена и сумма, на которую сможет претендовать Татарстан, если захочет участвовать в программе ИЖС.

— В конце года мы готовы возместить или до 500 млн рублей направить на финансирование индивидуального жилищного строительства. Но с использованием современных механизмов, в том числе с финансированием инженерной подготовки, ставок по ипотеке. Потому что всего 1% занимает ипотечное кредитование ИЖС. Это, конечно, крайне мало, если мы хотим наращивать объемы, — подчеркнул Мутко.

На одном из таких благоустроенных объектов, в Горкинско-Ометьевском лесу, побывал и Виталий Мутко. Фото Лины Саримовой

ДОМ.РФ поручили сопровождать компенсационные участки

По благоустройству городской среды Татарстан также остается в лидерах. В 2018 году были обустроены 28 парков, 16 набережных и пляжей, шесть улиц, три сквера, четыре бульвара и одна площадь. Строительство всех 45 объектов обошлось в 2,6 млрд рублей. В этом году планы по благоустройству еще более масштабные — в Татарстане планируется благоустроить 54 общественных пространства на общую сумму 3,3 млрд рублей. Опыт Татарстана по благоустройству городской среды вице-премьер предложил тиражировать в масштабах всей России. Один из вариантов — предлагать готовые решения через программу «Стимул».

Напомним, на одном из таких благоустроенных объектов, в Горкинско-Ометьевском лесу, побывал и Виталий Мутко. Там же он общался с обманутыми дольщиками. Эту тему Мутко не обошел вниманием и на совещании в казанском Кремле. В докладе вице-премьер отметил, что с 2012 года Институт развития передал Татарстану 20 земельных участков общей площадью 900,4 га. Эти участки в первую очередь используются для завершения проблемных объектов.

Однако Мутко отметил, что не всегда выделенные федеральным центром участки удается быстро предать застройщикам, готовым завершать проблемные объекты.

— Хотелось бы, чтобы ДОМ.РФ не просто передавал земельный участок, но сопровождал до реализации объекта. Получается, у нас какая-то незаконченность. Если мы будем раздавать субъектам земельные участки, а у них будут возникать проблемы, смысла никакого не будет, — подчеркнул Виталий Мутко.

Рустам Минниханов отметил, что на сентябрь запланирована еще одна встреча рабочей группы Госсовета РФ, на которой будет обсуждаться переход на проектное финансирование. Фото Рината Назметдинова

Как построить и продать больше «квадратов»

Судя по всему, в правительстве ипотеку по-прежнему рассматривают как один из основных инструментов для поддержания спроса на квадратные метры и наращивания объемов ввода жилья. Виталий Мутко рассказал, что на ближайшее время запланированы совещания, на которых будет обсуждаться дальнейшее снижение ставок. В том числе будут рассматриваться программы для молодых семей и семей с детьми.

Увеличивать ввод жилья в ближайшие годы придется в условиях перехода застройщиков на проектное финансирование. Виталий Мутко привел статистику по Татарстану. По его словам, в республике 60% объектов достраиваются без эскроу-счетов. На данный момент в республике заключены договоры проектного финансирования по 15 строящимся объектам. Речь идет о 174 тысячах кв. метров. Много это или мало? Отметим, что в целом объем строящегося в Татарстане жилья составляет 3,5 млн кв. метров.

— Мы закладываем очень мало жилья. 2—2,5 года у нас будет ввод жилья, а что будем делать дальше? Нам надо на эту тему вместе думать, — обозначил проблему Виталий Мутко.

Президент Татарстана отметил, что на сентябрь запланирована еще одна встреча рабочей группы Госсовета РФ, на которой будет обсуждаться переход на проектное финансирование. На уровне республики, отметил Минниханов, работает балансовая комиссия.

— Мы собираем все банки, застройщиков и смотрим, куда и как мы продвинулись. В любом случае, как говорят у татар: «Атта да, тәртәдә дә», то есть виновата и лошадь, и оглобля. Надо повысить спрос. Ипотека при сегодняшних параметрах не очень конкурентна. Если у нас не будет комплексной застройки, эти метры будут плохо продаваться, — подчеркнул Рустам Минниханов.