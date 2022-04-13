«Домой не попасть!»: кто и зачем решил закрыть навсегда «оренбургское» кольцо у Деревни Универсиады

После изменения схемы движения на Оренбургском тракте в пробках встали Танковое кольцо и городской поселок Старые Горки

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в Казани от временного ограничения перешли к полной ликвидации кольцевого движения на пересечении Оренбургского тракта с улицей Парина — выезда на нее больше нет. В дальнейшем он может появиться, если на месте кольца соорудят новую дорожную развязку, но перспективы ее строительства, по словам чиновников, туманны. Пока же городские власти и ГИБДД закрыли кольцевую развязку насовсем и вполне удовлетворены перераспределением автомобильных потоков, особенно снижением аварийности. Чего не скажешь о жителях поселка Старые Горки, куда переместилась вся пиковая нагрузка — столкнувшись с большими пробками, граждане выступили категорически против этого новшества.

С лету — в аэропорт



В Казани этой весной изменили схему дорожного движения на пересечении Оренбургского тракта и улицы Парина. Для водителей, следующих по Оренбургскому тракту в направлении РКБ, закрылся съезд на кольцо, а с ним исчезла возможность повернуть на улицу Парина. Также теперь нельзя заехать на кольцо с улицы Парина, чтобы затем съехать на дорогу в направлении РКБ — движение возможно только в сторону центра Казани.

В результате для тех, кто въезжает на Оренбургский тракт, а затем на проспект Универсиады со стороны аэропорта «Казань», открылась главная дорога — им больше не требуется пропускать автомобили, ранее съезжавшие с кольца на улицу Парина. Исчезла помеха и для тех, кто едет из центра города в сторону аэропорта.

Как пояснили в мэрии Казани, это сделано «в целях обеспечения безопасности дорожного движения, учитывая решение комиссии по безопасности дорожного движения». На обращение казанцев исполком ответил, что за период временного ограничения произошло «улучшение дорожно-транспортной обстановки на улицах Оренбургский тракт и пр. Универсиады», и внеочередная комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение «о ликвидации кольцевого движения на данном участке с последующей реконструкцией».

Сроки реконструкции ни заявителю, ни выразившим несогласие с этим решением другим жителям поселка Старые Горки, через который поехали все, кто лишился возможности повернуть на улицу Парина, не указали.

Квадрокоптер «увидел» улучшение

В ГИБДД Казани «Реальному времени» подтвердили, что кольцевое движение на Оренбургском тракте решили полностью закрыть. Автоинспекторы восприняли такое решение, как намерение, напротив, разгрузить дорогу в этой части города.

— После того, как был закрыт выезд на улицу Парина с Оренбургского тракта, произошло перераспределение транспортных потоков, и пробки в этом месте исчезли, затруднения движения не наблюдается даже в часы «пик» ни в направлении выезда из Казани, ни в направлении въезда, — сообщил «Реальному времени» начальник городского отдела ГИБДД Игорь Новиков. — Как показал мониторинг с помощью квадрокоптера, часть транспортного потока, который уходил с Оренбургского тракта на улицу Парина при движении от центра, теперь двигается по улице Танковой, на нее нагрузка увеличилась. А те, кто по Парина выезжал на проспект Победы, теперь едут туда мимо автовокзала «Южный».

Новиков считает решение закрыть кольцо правильным:

— Перераспределение потоков с помощью отнесенных поворотов, таких как поворот у «Южного», практикуется во всем мире, это цивилизованный способ разгрузить дороги.

Коллапс в Старых Горках

Однако против такой «цивилизации» решительно выступают жители Старых Горок — именно через их район автомобилисты объезжают пробки, возникшие теперь уже на другом кольце — Танковом — из-за перераспределения потоков. Представитель инициативной группы жителей Старых Горок Ильхам Шагараев рассказал:

— Раньше потоки автомобилей расходились в объезд нашего микрорайона — объезжали его по улицам Танковой и Парина. Сейчас на Танковом кольце в часы «пик» возникает транспортный коллапс. Пока по проспекту Универсиады с ветерком едут автомобили, транспортный поток, движущийся со стороны Роторной, не дает потоку из пригорода въехать на Танковое кольцо. Водители ищут выход, и навигатор их ведет через Старые Горки, по нашим узким дорогам без тротуаров. Я молчу о том, что поселковые дороги не рассчитаны на такую нагрузку и разрушаются, а денег на их ремонт наверняка не будет. Но нельзя же не думать о безопасности пешеходов — как там теперь ходить? А дети в школу ходят! Зимой вообще из колеи человеку деваться некуда! А как выезжать из поселка, если машины сплошным потоком идут только в одном направлении? С 7:00 у нас движение становится односторонним — по 1-й Калининградской, Сызранской, Урожайной и так далее. Улицы Двинская, 2-я Туринская стоят в пробках. Вечером поток движется в обратную сторону. И как жителям поселка выехать на работу, детей в школу, детсад отвезти, домой вернуться?

Фото: предоставлено Ильхамом Шагараевым

И «свет» в конце тоннеля

Ильхам Шагараев рассказал, что вместе с председателем ТОС «Старые Горки» он побывал на приеме у главы района, пытаясь убедить Марата Закирова, что закрытие кругового движения на кольце на Парина породило серьезные проблемы, и выезд на улицу Парина с Оренбургского тракта надо открыть.

Однако, говорит он, в администрации ему сообщили, что единственная альтернатива действующей схеме движения — строительство на месте закрытого кольца двухуровневой развязки-тоннеля, который обеспечит съезд с Оренбургского тракта на Парина при движении из центра города.

В мэрии Казани нашему изданию подтвердили информацию о закрытии кольцевого движения у Деревни Универсиады в целях безопасности дорожного движения:

— Схема дорожного движения на пересечении улиц Оренбургский тракт и Академика Парина изменена для улучшения транспортной обстановки, профилактики дорожно-транспортных происшествий и увеличения пропускной способности магистральной дороги. Решение принято на Комиссии по безопасности дорожного движения совместно с представителями ГИБДД РТ и структурными подразделениями исполкома Казани, — сообщили в исполкоме.

Фото: предоставлено Ильхамом Шагараевым

«Пробки видели у МКДЦ?»

Между тем количество недовольных изменением движения автомобилистов растет. Казанец Сергей З. направил в «Народный контроль» на сайте «Госуслуги РТ» электронную заявку: «Была изменена схема дорожного движения на транспортном кольце Деревни Универсиады, что привело к ежедневным пробкам на Фермском шоссе в направлении Оренбургского тракта». Заявку поддержали 33 человека, но городской комитет по транспорту ответил на нее фразой, которая потом дословно цитировалась в документах, что кольцевое движение решено ликвидировать, «учитывая улучшение дорожно-транспортной обстановки на улицах Оренбургский тракт и пр. Универсиады в период действия ограничения движения на круговом перекрестке ул. Оренбургский тракт — ул. Академика Парина».

— Что за бред? Какое улучшение? Домой нормально не попасть, дикие пробки на Павлюхина, около МКДЦ! Раньше из центра за 20 минут до дома доезжала, сейчас и 40 минут бывает мало! — отреагировала на портале госуслуг Айгуль Ф.

С формулировкой «мотивированный отказ» (и в тех же выражениях) ответили и жителю Старых Горок Алексею Б., чью заявку поддержали уже 394 человека. Только ответил на нее уже республиканский Минтранс:

— Учитывая улучшение дорожно-транспортной обстановки на улицах Оренбургский тракт и пр. Универсиады в период действия ограничения движения на круговом перекрестке ул. Оренбургский тракт — ул. Академика Парина, связанного с проведением работ по ремонту ливневой канализации, внеочередной комиссией по безопасности дорожного движения Исполнительного комитета г. Казани 10.12.2021 принято решение о ликвидации кольцевого движения на данном участке с последующей реконструкцией.



Автор заявки указал, что «из-за необдуманного закрытия развязки вся транспортная нагрузка сместилась на Танковое кольцо, теперь здесь минимум три аварии с пострадавшими каждый день», и сослался на публикуемые открыто сводки ГИБДД. Ни возражений, ни подкрепленных цифрами пояснений, в чем же состоят плюсы изменения схемы движения, со стороны исполкома Казани, Минтранса, либо ГИБДД не последовало, утверждение чиновников об улучшении дорожно-транспортной обстановки осталось голословным.

Ни возражений, ни подкрепленных цифрами пояснений, в чем же состоят плюсы изменения схемы движения, со стороны исполкома Казани, Минтранса, либо ГИБДД не последовало. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

— Чем руководствуется Исполнительный комитет города, принимая такие решения, кроме издевательской формулировки «учитывая улучшение дорожно-транспортной обстановки на ул. Оренбургский тракт и пр. Универсиады…?!», — возмутилась Светлана Я. — Явно не просьбами ежедневно мучающихся жителей!

— Вы просто закрыли необходимый участок, без всяких улучшений. Пробки видели у МКДЦ, Камая, Мавлютова? На съезде на проспект Победы со стороны въезда в город? Павлюхина — Танковое кольцо? Про местных жителей подумайте! — потребовала Айгуль Ф.

— Кому улучшили движение? — задала вопрос Екатерина О. — Жителям только ухудшили. Приходится вечерами стоят в пробках на Танковом кольце и Камая, тратя на новый маршрут на 40 минут больше, чем [тогда] когда ездили через Оренбургское кольцо.

Ударят ли нацпроектом по сообщающимся сосудам?

Жители Старых Горок, потеряв надежду на адекватное и оперативное решение проблемы, направили, как водится, обращение в адрес президента Татарстана. В их письме Рустаму Минниханову подчеркивается, что злосчастный круговой перекресток ликвидировали вопреки Генеральному плану Казани и здравому смыслу, который «подсказывает, что чудес не бывает — дорожный трафик автомобильного транспорта имеет свойство «сообщающихся сосудов»: если где-то убыло, значит, где-то прибыло», а «магистральная улица районного значения — ул. Академика Парина — после ликвидации кругового движения на данном круговом перекрестке, осталась «выключенной» из сети дорожного движения города».

Заканчивается обращение просьбой о строительстве тоннеля на месте уничтоженного «круга»: «Считаем оптимальным рассматриваемый вариант строительства тоннеля для проезда с ул. Оренбургский тракт на ул. Академика Парина при движении из города со стороны Танкового кольца. Просим рассмотреть возможность строительства данного тоннеля в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» или за счет республиканского бюджета». Отвечать на него поручено республиканскому минтрансу, срок для подготовки ответа еще не вышел.

Ни тротуаров, ни знаков

Аналогичное обращение активистов из Старых Горок в Госсовет переслали недавно мэру Казани. Кроме того, депутаты направили его в республиканское управление ГИБДД — с тем, чтобы там объективно оценили сложившуюся ситуацию.

Глава ведомства Ленар Габдурахманов сообщил заявителям, что обращение «рассмотрено с выездом на место». И в результате «выявлены факты несоблюдения требований п. 4. 5. 1 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства…», а именно отсутствие тротуаров по улицам Двинская, Молодецкая, Урожайная, Артельная, Сызранская, Горная, Кооперативная, Севастопольская, Мало-Кузнечный переулок».

После визита сотрудников ГИБДД в Старые Горки в адрес руководителя Казгорисполкома было внесено соответствующее представление об устранении нарушений требований ГОСТа.

— Когда эти нарушения будут устранены, неизвестно, поэтому я от лица наших жителей обращался к Ленару Габдурахманову еще и с просьбой в целях безопасности прямо сейчас установить на улицах, по которым сейчас водители объезжают пробку на Танковом кольце, знаки, запрещающие сквозной проезд, — говорит Ильхам Шагараев.

Ответ он получил в вышеупомянутом письме Ленара Габдурахманова: «В части, касающейся вопроса применения запрещающих знаков <…> в Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани направлено письмо о необходимости рассмотрения вопроса установки знаков 3.2 «Движение запрещено» на комиссии по безопасности дорожного движения города Казани».

— Только вот когда установят эти знаки и вообще установят ли — неизвестно, а жители поселка подвергаются опасности каждый день, — говорит активист.

«Объяснять надо!»

— Прежде чем менять схему движения на пересечении Оренбургского тракта и улицы Парина специалисты ведь, я полагаю, думали, как сделать лучше, — не стал рубить сплеча в комментарии «Реальному времени» председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин. — Вряд ли кто-то сознательно решил создать части автомобилистов или жителям поселка неудобства. А возможно, в планах у городских властей — вначале улучшить дорожную ситуацию в этом месте, а спустя какое-то время решить и остальные проблемы, в том числе и те, что возникли сейчас у водителей и жителей Старых Горок. Другое дело, что все это надо объяснять людям так, чтобы они понимали, что и зачем сделано. Чтобы у них была уверенность: надо сейчас потерпеть ради того, чтобы стало лучше какой-то части автомобилистов, а потом, в какой-то определенный момент, станет лучше им. Нельзя без объяснений одним дать дорогу, а другим «включить красный свет»!

Кулагин заметил, что, возможно, проблему въезда-выезда на улицу Парина можно будет решить иначе, не восстановлением кольцевого движения, а, например, с помощью тоннеля, развязки, или путем установки светофоров, что значительно дешевле.

— Но прежде чем принимать решения, нужно правильно просчитать последствия, — подчеркнул председатель ТРО ВОА. — И это следует делать не дилетантам, не автомобилистам-любителям, а специалистам в области дорожного движения. Расчетом транспортных потоков занимаются целые институты, и это правильно.

«Пробка сместилась, но никуда не делась»

— Кольцо, по сути, в этом месте не обязательно, — считает представитель Федерации автомобилистов России Дмитрий Золотов. — И на нем часто случались ДТП — это минус, конечно. Но оно выполняло важную функцию — служило для разворота тем, кто едет на улицу Парина и с улицы Парина. Других возможностей развернуться у них, по сути, нет: деревня Универсиады застроена единым «монолитом», на улицах Фучика и Дубравной развернуться можно, но они и так уже забиты. Так что этот «аппендикс» играл важную роль, а теперь его убрали, обеспечив удобства только одной группе водителей и сделав плохо всем остальным.

По мнению активиста, решить проблему куда менее болезненно можно было как минимум двумя способами:

— Можно было убрать кольцо и поставить на перекрестке светофоры. Да, водителям на Оренбургском тракте пришлось бы постоять, но баланс интересов был бы соблюден. Второй вариант — сузить кольцо так, чтобы двигаться по Оренбургскому тракту можно было бы без заминок, а на кольцо заезжал бы только один ряд автомобилей, для разворота и поворота. А тоннель теоретически в этом месте, конечно, построить можно — благо тут есть возвышенность, однако даже если такое затратное решение будет принято, нынешнее поколение водителей вряд ли воспользуется его результатами. У нас закрытым способом — под землей — и метро-то крайне медленно строят и строили даже в лучшие в финансовом плане времена. А при нынешней экономической ситуации работы точно затянутся на неопределенное время.

Что же касается пользы для трафика по Оренбургскому тракту, а затем проспекту Универсиады, ее Золотов от изменения схемы движения не видит:

— Беспрепятственно пролетая большую часть пути, поток машин все равно упирается в бутылочное горлышко в центре города. Пробка сместилась, но никуда не делась, напротив, в центре она стала еще больше.