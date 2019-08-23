Минниханов: подготовка по востребованным компетенциям является одним из основных направлений накопления человеческого капитала в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании в рамках деловой программы WorldSkills в Казани. Он подчеркнул, что республика уделяет большое внимание профессиональному образованию.

По словам главы республики, главные ориентиры развития РТ заложены в Стратегии-2030, основной целью которой является формирование и накопление человеческого капитала.

«Мы ведём работу в трёх основных направлениях: формирование инфраструктуры, наработка инструментария и технологий, определение запроса и подготовка по востребованным компетенциям», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он также отметил, что республика уделяет большое внимание профориентации совместно с бизнес-сообществом. Созданы и успешно развиваются 37 современных ресурсных центров.

При этом Минниханов добавил, что Татарстан заинтересован в сохранении самобытности историко-культурного наследия народов.

«Мы считаем, что компетенции и навыки мирного сосуществования народов в нашем большом мире не менее важны, чем технологические знания и компетенции», — сказал президент Татарстана.