«Власти в Татар­стане действу­ют четко»: Михаил Афанасьев и Ко показали пример человеколюбия и эффективности

Жильцов пострадавшего при ЧП дома расселили и приступили к восстановлению многоэтажки — в рекордные сроки

Пример грамотного реагирования муниципальных и региональных властей в условиях чрезвычайной ситуации на примере недавнего взрыва в жилом доме Зеленодольска не остался без внимания экспертов по всей России. «С точки зре­ния эффективности регионального и местного управления, Татарстан может быть пример­ом для других». «Реальное время» вспоминает, как молниеносно с первых минут после взрыва в одной из квартир Михаил Афанасьев и Ко взяли под полный контроль ситуацию, и как работал в эти дни оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия ЧП при постоянной поддержке местных властей, правительства и президента Татарстана.

Хронология ЧП и быстрое реагирование

29 марта. Взрыв в жилом доме Зеленодольска произошел поздно вечером — в 22.44, и уже через три минуты здесь были спасатели, вскоре на месте работали все экстренные службы и оперштаб, подъехал мэр города Михаил Афанасьев. Ударной волной разрушило семь квартир на седьмом и восьмом этажах. Сначала был один погибший и пятеро пострадавших, позднее одна из них скончалась. К ликвидации последствий привлекли более 60 человек и 26 единиц техники. «Махом всех вывели, к полуночи уже начался осмотр места происшествия», — вспоминали очевидцы.

Фото: tatarstan.ru

На место также прибыли начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин, зампрокурора республики Алексей Заика и прокурор Зеленодольска Сергей Егоров. «Все службы сработали на «хорошо» и «отлично», большинство жильцов разъехались по родственникам и знакомым, остальные 18 человек размещены в санатории «Волга», обеспечены горячим питанием», — заявил Михаил Афанасьев.

Фото: tatarstan.ru

30 марта. К утру спасательные работы завершили, продолжили разбор завалов. В девять часов дом обследовали специалисты «Татинвестгражданпроекта» и заключили: несущие конструкции не пострадали, после ремонта здесь можно жить. Вновь приехал мэр Зеленодольска, оценил ход работ, рассказал жильцам о дальнейшем расселении и восстановлении дома.



Установили личность погибшего хозяина квартиры, где произошел взрыв — 87-летнего пенсионера Михаила Тимохина. В день трагедии родственники привезли его в психдиспансер с жалобами, что он злоупотребляет алкоголем и угрожает уничтожить квартиру, но в госпитализации мужчине отказали. В итоге Следком возбудил уголовные дела по трем статьям, объединив их в одно производство: «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ), «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По ним дело завели в отношении заведующей отделением диспансера Натальи Евдокимовой.



Фото: Александр Артемьев

31 марта. В среду утром у дома вновь собрались жильцы — забрать в сопровождении спасателей необходимые вещи. Затем все квартиры в доме опечатали, провели опись имущества, оставили дежурить полицию. В зеленодольском культурном центре им. Горького заработал штаб для жителей дома. Здесь с ними вновь встретился Михаил Афанасьев, сообщив, что часть высотки с пятого по девятый этажи будет разобрана и восстановлена.

— Нам необходимо в кратчайшие сроки поставить туда подрядчика, чтобы работы уже начались. Кто-то из вас живет у родственников, знакомых, в санатории «Волга». Будет рассмотрен вариант предоставления жилья из маневренного фонда или по линии Госжилфонда, все это в индивидуальном порядке, — добавил он, опуская детали этой сложнейшей для бюрократического аппарата процедуры.

Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Зеленодольска

Глава УК Олег Анисимов заверил, что с марта и до заселения в свои квартиры жильцам не будут приходить счета за коммунальные услуги.

1 апреля. В четверг Зеленодольский городской суд отправил под домашний арест нарколога Наталью Евдокимову. В этот же день жители получили ключи от квартир площадью 64 квадратных метра в новостройке на улице Сайдашева, 19а. Таким образом, власти города при поддержке ГЖФ РТ обеспечили временным жильем 13 семей. Платить за соцнайм переселенцам не придется, оплачивать они будут только фактическое потребление коммунальных услуг. По поручению мэра, чтобы перевести во временное жилье мебель и вещи, жильцов обеспечили грузовыми автомобилями и помощью волонтеров.

Новостройка на улице Сайдашева, 19а. Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

2 апреля. Президент Татарстана поручил подготовить документы для выплаты компенсаций пострадавшим в результате взрыва дома, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова. Всем жильцам обещали единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на человека. Еще по 100 тыс. руб. на человека выдадут за потерю имущества, и один миллион рублей выплатят семье 70-летней женщины, умершей от полученных травм.



Жители дома при помощи волонтеров начали переезжать во временные квартиры.

«Нам оказали полную поддержку, спасибо мэру, дали временные квартиры, помогли перевезти вещи. И волонтеры молодцы, хорошо помогали», — рассказал «Реальному времени» Дмитрий Гаврилов, чья квартира сильно пострадала, находилась на том же этаже, где прогремел взрыв.



Его соседка Наталья Сидорова также благодарила городские власти: «Не оставили нас один на один с этой бедой, оказали поддержку. Кому пока негде жить — предоставили квартиры, всем помогали с переездом, дали машины». Еще один житель дома добавил: «В исполкоме нам оказывают всяческое содействие, с каким бы вопросом мы не обратились, спасибо за поддержку».

Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

5-6 апреля. В понедельник прибыла первая бригада казанской подрядной организации ООО «Строитель», которая займется восстановлением дома. К вечеру подвезли подъемный кран. Во вторник на объект вышли строители, при помощи крана начали демонтировать верхнюю поврежденную часть дома. Сначала демонтаж, затем кладка нового кирпича, монтаж кровли и, возможно, монолитного перекрытия «в местах, где было наиболее сильное поражение», отделка, установка дверей, окон и так далее. «Будем стараться делать все максимально быстро и качественно, мы понимаем, в какой ситуации сейчас оказались люди», — заверил «Реальное время» прораб Андрей Володин.



Вопрос ликвидации последствий происшествия и восстановления дома на постоянном контроле у мэра Зеленодольска. На «деловом понедельнике» Михаил Афанасьев выразил признательность и благодарность жителям города за то, что не остались в стороне от беды.

— В этот сложный и ответственный момент все службы сработали слаженно и оперативно, — сообщил мэр Зеленодольска в разговоре с «Реальным временем», — Жильцы дома получили квартиры для временного проживания в домах Госжилфонда и в маневренном фонде муниципалитета. Также по каждой семье приняты решения — спасибо президенту и правительству за поддержку. Сейчас начались восстановительные работы дома. Учитывая сложный процесс демонтажа четырех верхних этажей, в ходе которого еще могут быть выявлены скрытые повреждения, потребуется их устранение, а затем уже начнутся строительно-монтажные работы. По мнению специалистов, на восстановление дома потребуется не менее полугода. Наша задача сейчас — провести все работы в срок и качественно, чтобы сдать дом до конца года.



Кроме того, республиканский Минстрой совместно с исполкомом Зеленодольска для того, чтобы не причинять неудобств жильцам, решили перенести капремонт на текущий год, совместив его с восстановительными работами, хотя по графику он в этой девятиэтажке был запланирован на 2022 год.

Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Зеленодольска

Так работают не везде: «провальные» примеры реагирования в других регионах



К сожалению, случай быстрого реагирования в Зеленодольске можно считать в некотором роде уникальным. В прочих случаях при отработке схожих ЧП картина зачастую совсем иная — это подтверждает статистика. Во многих домах, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, люди порой вынуждены жить годами, ожидая от государства другого жилья или компенсаций.



Так, например в поселке Вересовка Свердловской области еще в 1995 году в результате взрыва бытового газа (а таких случаев в России около двух десятков ежегодно) обрушился целый подъезд, погиб один человек. Однако жители соседних подъездов еще 23 года вынуждены были жить в доме, признанным аварийным. Лишь в декабре 2018 года после обращения в следственные органы 45 семьям вручили ключи от новых квартир.



Жителям дома в Светогорске Лениградской области, где в 1996 году полностью обрушился подъезд пятиэтажного дома (под завалами погибли 19 человек), повезло меньше — они в этом доме живут и сейчас.

Другой пример — Ижевск, где в 2017 году полностью были разрушены восемь квартир с первого по девятый этаж. Остальные подъезды после экспертизы признали пригодными для жилья, и людям пришлось в них вернуться, хотя сами они считали дом аварийным: «образовались трещины между бетонными плитами, дыры, появились многочисленные повреждения швов и оконных конструкций».

В Ижевске в 2017 году полностью были разрушены восемь квартир с первого по девятый этаж. Фото: wikimedia.org

В 2018 году взорвался газ в Мурманске: три этажа дома были разрушены полностью, произошло обрушение кровли, перекрытий и фасадной стены со второго по пятый этажи угловой части дома. Жителей соседних подъездов оставили жить в полуразрушенном здании, заверив, что квартиры пригодны для проживания.

Иногда жителям пострадавших домов выплачивают денежные компенсации, но они могут быть совершенно разного размера. Так, семьям погибших и пострадавшим при взрыве бытового газа в жилом доме в Ярославле в 2016 году была выплачена компенсация: «один миллион рублей семье каждого погибшего, 500 тысяч рублей — тяжело пострадавшим», компенсации были предусмотрены и за утрату имущества.

А вот жителям дома в Нижнем Новгороде, пострадавшим от взрыва газа в 2021 году, выплатят компенсацию в размере от 10 тысяч до 100 тысяч рублей из регионального и городского бюджетов. Жителям пяти из шести подъездов дома на Мещерском бульваре, пострадавшего от взрыва, разрешили вернуться в квартиры, так как «несущие конструкции дома не пострадали».

Самый резонансный случай произошел в Магнитогорске, где нет достаточного количества свободного жилья, чтобы расселить жителей 623 квартир дома, пострадавшего от взрыва газа 31 декабря 2018 года (погибли 39 человек). Региональные власти рассматривали возможность строительства новых многоэтажек, но лишь после того, как президент Владимир Путин на встрече с правительством 16 января 2019 года поручил челябинскому губернатору полностью расселить пострадавший дом в Магнитогорске. Глава государства отметил, что такое решение принято по просьбе самих горожан. Это обойдется в 1,3 млрд рублей. 26 января 2019 года правительство России выделило 500 млн рублей Челябинской области, «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) выделил 300 млн рублей для этих целей. При этом принудительно расселять жильцов не стали, только желающих. Сам дом межведомственная комиссия признала пригодным для дальнейшего проживания.

В Магнитогорске от взрыва газа 31 декабря 2018 года погибли 39 человек. Фото: kungurov.livejournal.com

Еще одна чрезвычайная ситуация, но иного рода, оставила без крыши над головой жителей почти 11 тысяч домов. Речь о наводнении в Иркутской области в 2019 году, тогда пострадавшим пришлось во многом полагаться на себя, не дождавшись поддержки от местных властей. Кроме того, им подолгу не выплачивали компенсации. Владимир Путин поручил обеспечить жильем всех, кто потерял дом, «однако в региональной действительности получить сертификат или новый дом смогли только те, у кого нет в собственности другого жилья». И это вопреки выделенным федеральным деньгам (более 14 млрд рублей). Виталий Мутко, курирующий ликвидацию последствий паводка в Иркутской области, после «выволочки» Путина заявил, что руководители региона приняли дополнительные постановления к решению кабинета министров России. В итоге лишили граждан возможности получить жилье. Осенью прошлого года Кабмин выделил Иркутской области еще более 1,3 млрд рублей на решение жилищных проблем семей, пострадавших от паводка. То есть даже спустя полтора года жители края до сих пор не обрели дом.

«С точки зрения регио­нального управления Татарстан может быть примером»

Сравнивая ликвидацию последствий взрыва в Зеленодольске с отработкой ЧП в других регионах, эксперты отметили слаженность, четкость и оперативность действий руководства города и Татарстана. По мнению многих, республика продемонстрировала эффективную систему реагирования, на высочайшем уровне отработав в кризисной ситуации и своевременно сняв все острые социальные вопросы.



Так, политтехнолог Констан­тин Калачев заметил: «Прекр­асно, что людей пере­везли в санаторий, а потом переселили во временные квартиры и позволили перевезти вещи». Немаловажно и то, что люди оперативно получили ответ на гл­авный вопрос: «Возможность восстановления дома есть, так что зелено­дольцы смогут вернут­ься в свои квартиры».

— В чрезвычайных си­туациях власти Татар­стана всегда действу­ют четко, — отметил собеседник издания, — Конечно, ЧП бывают разного размаха. Одно дело — затопление или наводнение, как это было в Иркутской области, другое — отдельно взятый дом. Но в любом случае в Татарстане есть и отлаженная вер­тикаль власти, и кон­троль со стороны республиканского руково­дства за действиями муниципалитетов. И ресурсы, и возможност­и, и кадры и так далее.



Калачев добавил, что «с точки зре­ния эффективности ре­гионального и местного управления, Татарстан может быть пример­ом для других». У республики в этом плане «уровень выше среднероссийс­кого, поэтому было совершенно ясно, что проблемы решатся», — констатирует он.

— Муни­ципальные власти в Зеленодольске, мож­но сказать, молодцы. Быстро среа­гировали и все прави­льно сделали, — дополнил коллегу другой политолог Олег Матвейчев.

