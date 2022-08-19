Рустам Минниханов: «Сложно переоценить роль ТАИФа для развития Татарстана, России»

44% от всей нефтепереработки, химии, нефтехимии и энергетики, а также 33% от общего финансового результата предприятий республики в 2021 году — доля Группы ТАИФ

Недавно Группа ТАИФ подвела итоги своей финансово-экономической деятельности за 2021 год, краткие итоги за всю свою историю — с 1995 по 2021 год, а также сообщила о предварительных результатах работы в первом полугодии 2022 года. Об этом «Реальное время» уже рассказывало. А в августе президент Татарстана Рустам Минниханов в формате ВКС собрал руководство Группы ТАИФ, чтобы обсудить ход реализации программы Стратегического развития Группы на период до 2030 года и задачи на ближайшее будущее. Подробности — в материале.

«Инвестиционная программа Группы ТАИФ имеет стратегическое значение»

За весь период деятельности Группы ТАИФ общий вклад входящих в нее компаний в развитие страны — не только инвестиции в развитие самой компании, но также в охрану окружающей среды, промышленную безопасность и охрану труда, налоговые платежи, социальные расходы, большая часть которых осуществляется на безвозмездной основе, превысил 60 млрд долларов США. Об этом президенту Татарстана сообщил генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

— Достигнутые результаты как по производственным, так и по финансово-экономическим показателям — следствие интенсивного непрекращающегося развития, своевременных и эффективных действий на рынках заемного капитала и ценных бумаг, многомиллиардных инвестиций в проекты увеличения производственных мощностей с внедрением в компаниях Группы самых новейших технологий, — отметил Альберт Шигабутдинов.

За всю историю деятельности Группы ТАИФ вклад входящих в нее компаний в развитие экономики страны превысил 60 млрд долларов США. Фото: Роман Хасаев

— Инвестиционная программа Группы ТАИФ — это проекты, имеющие стратегическое значение не только для Республики Татарстан, это проекты общефедерального значения, — согласился с ним Рустам Минниханов и добавил: — Сложно переоценить роль ТАИФа для развития нашей республики, Российской Федерации.

Реализация Стратегии развития: все идет по плану

По всем направлениям деятельности компаний Группы за годы ее работы реализованы десятки масштабных программ: модернизированы действующие и построены новые производства, часто не имеющие аналогов в России, а то и в мире. ТАИФ всегда не только строго выдерживал, но даже, по мере возможностей, ускорял график реализации инвестиционных программ. В минувшем году объем средств, вложенных в основные фонды Группы ТАИФ, составил почти 82 млрд рублей (для сравнения: в 2019-м сумма составляла 53,3 млрд рублей, в 2020-м — 78,4 млрд рублей). 91% этих средств были направлены в сферу нефтегазопереработки, нефтехимии, химии и энергетики.

— Объем инвестиций Группы ТАИФ по итогу прошлого года составил 81,7 млрд рублей. Это порядка 19% от всего объема капитальных инвестиций по нашей республике, — уточнил цифры президент Татарстана.

Целый ряд масштабных проектов Группы ТАИФ в минувшем году были успешно завершены. Часть — сегодня в процессе реализации. Рустам Минниханов отметил, что внимательно следит за успехами компаний Группы:

— Прежде всего, я бы хотел обратить внимание на реализуемый проект создания нового олефинового комплекса — ЭП-600 в Нижнекамске, на завершенный в прошлом году проект по производству каучука ДССК на 60 тыс. тонн в год, наращение выпуска поликарбонатов на «Казаньоргсинтезе», ну и, конечно же, строительство новых энергетических мощностей в Нижнекамске и Казани. Стоит отметить большой шаг по запуску в прошлом году Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти на ТАИФ-НК.

Ввод в коммерческую эксплуатацию в опытно-промышленном режиме Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти на АО «ТАИФ-НК» действительно стал важным событием не только для Группы ТАИФ, Татарстана и России. Официальный пуск первого и единственного на настоящий момент на планете настолько масштабного комплекса, действующего по технологии VCC (Veba Combi Cracking), — это знаковый момент для нефтеперерабатывающей отрасли всего мира — живое доказательство возможности экономически выгодно перерабатывать гудрон с максимальным извлечением высококачественных светлых нефтепродуктов.

В 2021 году в опытно-промышленном режиме введен в коммерческую эксплуатацию КГПТО. Фото: Роман Хасаев

— Совокупность достигнутых ТАИФ-НК результатов по глубине извлечения светлых нефтепродуктов и индексу Нельсона в 2021 году отражает технологическую сложность и уникальность проекта, реализованного компанией с внедрением собственных новаторских разработок и решений, на основе сформированных производственных и научных компетенций, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ».

По итогам 2021 года выход высококачественных светлых нефтепродуктов в АО «ТАИФ-НК» достиг 80,7%, а индекс Нельсона составил 11,2. Среди всех НПЗ России это лучший результат.

— И это при том, что индекс Нельсона определен без учета производства полимерных смазочных материалов и масел, а эксплуатация КГПТО в 2021 году осуществлялась еще в опытно-промышленном режиме, — особо выделил в своем выступлении Альберт Шигабутдинов.

— Достигнутые цифры вы назвали. На самом деле, КГПТО — это современнейший комплекс. И наша главная задача — выход на промышленную эксплуатацию, полную загрузку и доведение эффективности работы до проектных показателей: глубину переработки нефтяного сырья до 98,6%, — отметил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Мы всегда открыты для ваших предложений»

В 2022 году в обновленном составе (в июне 2022 года АО «УК «ТАИФ» — головная компания Группы ТАИФ, вернула себе историческое имя — АО «ТАИФ», — прим. ред.) Группа ТАИФ продолжает активное развитие и упорную работу по повышению экономической эффективности. И это с учетом того, что работать приходится в условиях растущего санкционного давления на Россию.

— Идет перенастройка экономики. Производители вынуждены выстраивать новые логистические цепочки по поставке продукции и комплектующих, рассматривают возможности организации импортозамещения, вынуждены работать в условиях изменяющегося курса рубля, цен на энергоресурсы и других внешних факторов, — согласился с тем, что проблемы есть, и президент Татарстана. Как и с тем, что в поиске оптимальных решений этих проблем бизнесу и власти предстоит работать совместно.

Ключевая задача, которую ставит перед собой руководство Группы: обеспечение ритмичности загрузки производств и стабильности производственно-технологических процессов, позволяющих производить высококачественную ликвидную продукцию. Не менее важная задача — продолжить курс на повышение экономичности и эффективности производственных процессов, освоение новых видов продукции и рынков сбыта.

— Мы готовы оказать всю необходимую поддержку для решения вопросов, связанных с реализацией проектов по производству новых видов продукции, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов подчеркнул, что республика открыта для предложений ТАИФа и готова оказать необходимую поддержку. Фото: «Реальное время»

Обращаясь к генеральному директору АО «ТАИФ», президент Татарстана акцентировал внимание на задачах, имеющих особое значение:

— Я знаю, что вы сегодня и в рамках Объединенной компании очень внимательно наблюдаете за эффективностью работы, за реализацией наших инвестиционных проектов. Нас очень огорчила ситуация по «Гемонту». Тем не менее мы и вы приложили максимум усилий для сохранения проекта ЭП-600. Альберт Кашафович, я обращаюсь к вам, к вашим коллегам: этот проект — мечта нашей республики. Мечта нашего первого президента — Минтимера Шариповича [Шаймиева], моя мечта, ваша мечта. Уже много что сделано, и этот проект, конечно, нам надо вместе довести. Много сегодня и других направлений, где вы активно работаете. Для нас это очень стратегически важные проекты. Мы всегда открыты для вас в рабочем режиме — для всех ваших предложений. Будем и дальше работать в плотном контакте во благо и компании ТАИФ, и во благо республики.

