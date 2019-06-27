Новости общества

01:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

День молодежи в Казанском речпорту: стритбол, граффити, скейт-парк и танцы с президентом

22:00, 27.06.2019
День молодежи в Казанском речпорту: стритбол, граффити, скейт-парк и танцы с президентом Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Казанском речном порту отметили День молодежи. На площадке организованного по этому поводу фестиваля побывал президент РТ Рустам Минниханов. На фестивале были организованы различные зоны активности: для игры в стритбол, граффити, уличных танцев, скейт-парк и другие. Также организаторы развернули площадки бабершопа, киберспорта и стрит-арта.

1/31
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Видео Камиля Исмаилова, фото Рината Назметдинова
ОбществоИнфраструктура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

01:57 МСК Все новости
Новости раздела