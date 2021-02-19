Рустам Минниханов в Нижнекамске: «Точка роста будет здесь — это самый перспективный и малый, и крупный бизнес»

Президент похвалил нижнекамцев за рост экономики, несмотря на сложный 2020 год, и указал на болевые точки, в числе которых — малый бизнес, здравоохранение и сельское хозяйство

Почти 100 врачей не хватает здравоохранению Нижнекамска, смертность растет, а выпускники школ переезжают учиться в другие регионы или Казань, поскольку своих вузов почти нет, по-прежнему не решен транспортный вопрос. Эти острые проблемы в жизни «столицы нефтехимии» сегодня стали предметом обсуждения и порицания со стороны президента РТ, который принял участие в итоговой сессии депутатов города и района.

Смертность растет, а врачи уезжают в другие города

С довольно необычных показателей начал свой итоговый доклад глава Нижнекамского района Айдар Метшин — не с привычных экономических данных, а о смертности, которая в 2020 году заметно выросла по сравнению с предыдущими отчетными периодами, составив 3,2 тысячи человек, среди которых немало лиц старшего трудоспособного возраста. Вероятнее всего, роль в этом сыграл весенний локдаун, когда ни больницы, ни поликлиники не принимали пациентов.

В то же время продолжительность жизни в НМР составляет сегодня 75,5 года, при этом женщины живут на 9 лет дольше мужчин. Зато положительную динамику демонстрирует миграция населения, добавил градоначальник: впервые с 2013 года, когда из города уехало более 1,7 тысячи человек, в прошлом году жить в Нижнекамск переехало около 190 человек.

Одной из острых проблем в городе последние годы остается медицина, несмотря на многочисленные попытки восстановить положение, которое здравоохранение демонстрировало до 2010 года. Во-первых, это нехватка врачей — профессионалы уезжают в Казань или другие города — поликлиникам и стационарам не хватает узких специалистов. Если в 2020 году в город прибыло 69 врачей, то уволились 79 человек, а медучреждениям нужны почти 90 работников.

Одной из острых проблем в городе последние годы остается медицина, несмотря на многочисленные попытки восстановить положение, которое здравоохранение демонстрировало до 2010 года

Повысить уровень медобслуживания городские власти планируют с помощью нового клинико-диагностического центра. Его проект сегодня представили президенту Татарстана во время его посещения Нижнекамской центральной многопрофильной больницы. Согласно проекту, в центре разместятся 190 коек круглосуточного стационара и приемно-диагностическое отделение на 200 посещений в смену. Цена вопроса — 1,5 млрд рублей. Как пояснил Айдар Метшин в своем выступлении, задача нового медучреждения — «организация современного единого приемно-диагностического отделения для всех четырех лечебных корпусов, где нижнекамцы будут получать оперативно и качественно экстренную высокотехнологичную медицинскую помощь».

Рустам Минниханов одобрил идею и пообещал личное участие в реализации проекта, а также призвал присоединиться к нему промышленников Нижнекамска.

— Я обращусь и к нефтяникам, и группе ТАИФ, в течение двух лет этот проект мы должны построить. Я персонально вам это обещаю. Федералы, я думаю, вот наш Олег Викторович (Морозов, депутат Госдумы РФ), тоже подключатся. К сожалению, Нижнекамск немного отстал по материальной базе от наших больниц. Хотя идея была у ТАИФа построить. Я думаю, это идея на будущее, а сегодня хотя бы сделать минимум, чтобы здесь мы обеспечили достойный уровень здравоохранения.

Проект нового клинико-диагностического центра сегодня представили президенту Татарстана во время посещения Нижнекамской центральной многопрофильной больницы

Городу нужны вузы, а селу — дальнейшее развитие

Над чем еще предстоит работать руководству города, так это над развитием малого и среднего бизнеса. Ковидный 2020 год уронил прежнюю планку в 13% доли МСП в экономике района. «В республике доля малого и среднего бизнеса — 25%, у вас — 10,8% по прошлому году, хотя если взять по количеству занятых, по количеству предприятий, вам здесь еще расти и расти», — подчеркнул глава Татарстана. И добавил, что довольно неплохие результаты приносят промпарки и резиденты ТОСЭР, но «надо наращивать объемы, создавать новые площадки, надо мотивировать, чтоб больше бизнеса было на этой земле».

Еще одна задача, поставленная на сессии перед городом, — развивать сферу высшего образования. На 260 тысяч человек населения в Нижнекамске действует всего пара вузов. Поэтому тот факт, что учиться в городе после 11-го класса в прошлом году остались лишь 20% выпускников, не вызывает удивления — лишь сожаление.

Также президент призвал усилить и работу с молодежью, особенно в этом году, когда предстоят выборы в российский парламент и политическая ситуация намеренно раскачивается оппозицией. Минниханов обратился к присутствовавшему в зале главе Министерства по делам молодежи республики Дамиру Фаттахову: «Надо детей занимать. Мы видим, что все эти соцсети и все протестные настроения сейчас сделали фокус на детей. Раз мы ими не занимаемся, значит, находятся другие, которые используют даже не только молодежь, а подростков».

Минниханов обратился к присутствовавшему в зале Дамиру Фаттахову: «Надо детей занимать. Мы видим, что все эти соцсети и все протестные настроения сейчас сделали фокус на детей. Раз мы ими не занимаемся, значит, находятся другие, которые используют даже не только молодежь, а подростков»

Сельское хозяйство Нижнекамского района тоже оказалось в зоне критики руководства региона, несмотря на то, что по итогам прошлого года аграрии нарастили на 9% и объем валовой продукции сельского хозяйства, почти до 4 млрд руб., и выручку к уровню к 2019 года на 16%, она составила 3,7 млрд рублей. Поводом для замечания стало снижение на 1500 поголовья КРС. Причиной стало «недобросовестное отношение инвестора одного из наших некогда крупных сельхозформирований», пояснил Айдар Метшин.

Высокие показатели экономики — вклад промышленности

Если говорить в целом о 2020-м, то Нижнекамск пережил его более безболезненно, чем другие города республики. Доля отгруженной продукции в общереспубликанском объеме составила почти 20%, или 503 млрд рублей. Ни одно из промышленных предприятий — «Нижнекамскнефтехим», ТАИФ-НК и ТАНЕКО — из-за эпидемии коронавируса не остановило работу ни на день, принося тем самым доход в городскую и районную казну.

Кроме этого, промышленники оказывали всестороннюю поддержку городскому здравоохранению, обеспечивая средствами защиты, медицинским оборудованием, необходимым для лечения больных ковидом. Как отметил в своем выступлении генеральный директор нефтехимического гиганта Айрат Сафин, «Нижнекамскнефтехим» первым в республике запустил линию по производству защитных масок производительностью более 2 млн штук в месяц, а когда больницы города и республики столкнулись с проблемой нехватки кислорода, обеспечивающего спасение жизни больных, «Нижнекамскнефтехим» оперативно увеличил выпуск кислорода и организовал его поставку в медицинские учреждения.

Не секрет, что именно благодаря крупной промышленности Нижнекамск уже многие годы занимает устойчивое положение лидера в республиканском рейтинге социально-экономического развития. По итогам за 2020 год НМР занял третью строчку: объем валового территориального продукта составил без малого 200 млрд рублей, увеличившись за 5 лет почти на 15%. Также Нижнекамск занял первое место среди других муниципальных районов по инвестиционной деятельности. За год объем капиталовложений в основной капитал превысил 100 млрд руб., из которых 70% — доля нефтехимического предприятия.

Как отметил Айдар Метшин, промышленники оказывали всестороннюю поддержку городскому здравоохранению, обеспечивая средствами защиты, медицинским оборудованием, необходимым для лечения больных ковидом

Помимо этого, строительство новых производств обеспечивает горожан рабочими местами. Как отметил Сафин, с вводом в строй олефинового комплекса «будет создано свыше 2 тысяч новых рабочих мест с достойным уровнем заработной платы, а значит, это позволит увеличить на 15% поступления НДФЛ в городской и республиканский бюджеты».

Постепенно решается и некогда очень острый вопрос с экологией. По данным, озвученным Метшиным на сессии, объем выбросов в окружающую среду снизился: «Если в 2016 году общий объем массы выбросов вредных веществ составлял 84 тыс. тонны, то по итогам 2020 года этот показатель составляет 53 тыс. тонны, со снижением на 37%».

Кстати, для решения экологических проблем в городе даже была создана специальная рабочая группа под началом премьер-министра республики Алексея Песошина. И как стало известно в ходе сессии, правительство одобрило создание в Нижнекамске полноценного отдела Росприроднадзора.

Мощнейший регион, с огромным потенциалом

По сути, на сессии подвели итоги не только 2020 года, а пяти лет, прошедших с года празднования 50-летия Нижнекамска. За это время в город пришла программа «Наш двор», капремонта дождались дворовые проезды и центральные магистрали, появились новые парки, восстановлена Красноключинская дамба и ликвидирована опасная свалка у села Прости, строились детские сады и школы.

Но пока нерешенным остается вопрос с общественным транспортом. В прошлом году нижнекамцы на отсутствие автобусов жаловались во всевозможные инстанции. И похоже, проблема в этом году будет решена — городские власти наконец запустят в действие транспортную реформу. Как заявил градоначальник, с марта начнется тестовое испытание новой системы перевозок.

— Суть транспортной реформы предполагает объединение вахтовых и городских маршрутов в единую муниципальную сеть по регулируемым тарифам. Запустить новую сеть мы планируем до конца первого полугодия.

По сути, на сессии подвели итоги не только 2020 года, а пяти лет, прошедших с года празднования 50-летия Нижнекамска

Вдобавок к этому в Нижнекамске планируют построить и новую трамвайную ветку, которая пройдет через новые микрорайоны города и позволит охватить комфортным и экологически чистым трамвайным сообщением почти 70% городской территории. Проект уже включен в госпрограмму «Развитие транспортной системы РТ», но деньги город планирует получить также от государства, войдя «в одну из федеральных программ», сообщил в докладе Айдар Метшин.

Итоговую оценку озвученным на сессии результатам социально-экономического развития НМР в разрезе пяти лет дал президент Татарстана. «Мощнейший регион, с огромным потенциалом. Точка роста будет здесь — это самый перспективный и малый, и крупный бизнес. Понятно, мы КАМАЗ развиваем, авиационный, вертолетный заводы, но самые большие ожидания здесь и, конечно же, в Альметьевской зоне: нефть, нефтепереработка, нефтехимия, дальнейший передел — это для нашей республики №1, где мы будем приращивать свои возможности. Это наша экономика».