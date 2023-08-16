Ильсур Хадиуллин: «Мы вынуждены исправлять ситуацию в авральном порядке»

«Августовский педсовет» высветил болевые точки татарстанской системы образования

Фото: Динар Фатыхов /realnoevremya.ru

О загруженности учителей неучительскими обязанностями, нехватке школ, детсадов и учителей, нежелании школьников изучать точные науки, о котором недавно писало наше издание, а также о перспективах развития цифрового образования в Республике Татарстан говорили сегодня в Казани на традиционном «августовском педсовете» — республиканском совещании работников образования и науки. О подробностях совещания и болевых точках татарстанской системы образования — в репортаже «Реального времени».

«Прошу соблюдать права педагогических работников»



«Большой августовский педсовет» открыл раис Татарстана Рустам Минниханов — он поблагодарил за поддержку российское правительство, а министра просвещения России Сергея Кравцова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова — «за личное участие в развитии образования республики». После чего включили очень оптимистическое видеоприветствие Сергея Кравцова, адресованное участникам всех августовских совещаний в регионах России. Правда, последовавшее за ним выступление республиканского министра образования и науки градус оптимизма заметно снизило.

«Большой августовский педсовет» открыл раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Динар Фатыхов /realnoevremya.ru

Свое выступление Ильсур Хадиуллин начал с сообщения, что Год педагога и наставника в Татарстане отметили большим комплексом мероприятий, список которых венчают создание сквера и установка памятника учителю на набережной Казанки, музея образования «Белем» на территории Казанского федерального университета, а также издание книги о столетнем пути развития системы образования Татарстана.

Ильсур Хадиуллин заявил о необходимости ограничить нагрузку на учителей Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

А затем он заговорил о необходимости ограничить нагрузку на учителей, которая не относится к учебной. Министр сослался на результаты опроса учителей, показавшего, что, несмотря на то, что уже почти год — с сентября 2022-го — действует закон о снижении бюрократической нагрузки на учителей, проблема остается острой.

— Прошу глав муниципальных районов и городских округов, руководителей министерств и ведомств соблюдать права педагогических работников, ограничив практику возложения на них работы, не относящейся к педагогической деятельности, — обратился Ильсур Хадиуллин к коллегам и подчиненным. — Для решения этой задачи необходимо участие всех уровней власти.

Каюк в Куюках

Очень деликатно напомнил в своем докладе министр образования и науки РТ о скандале, разгоревшемся летом 2023 года в Куюках, где в единственную школу, которую сдали всего лишь 2 года назад, не попали 200 детей из числа живущих в фактически давно вошедшей в состав Казани деревне.

— В 43 районах республики отмечается 100-процентная доступность дошкольного образования для детей соответствующих возрастных категорий, — сказал Ильсур Хадиуллин. — В то же время существует риск недостижения данного показателя в Пестречинском и Лаишевском муниципальных районах, где ведется интенсивное строительство жилых комплексов…Показательной является ситуация в деревне Куюки Пестречинского района, в которой проживает две с половиной тысячи детей школьного возраста. При этом там функционирует только одна общеобразовательная организация — лицей «Алгоритм».

Министр образования и науки РТ напомнил о скандале, разгоревшемся летом 2023 года в Куюках. предоставлено Юрием Публиковым / realnoevremya.ru (архив)

Он подчеркнул, что корень проблемы кроется в несогласованности в планировании строительства жилья и объектов образования в этих, а также Высокогорском и Тукаевском районах — именно активное строительство «человейников», не обеспеченных инфраструктурой, приводит к нехватке мест в образовательных организациях.

— Мы вынуждены исправлять ситуацию в авральном порядке, хотя ее можно было не допустить еще на этапе формирования планов застройки на муниципальном уровне, — подытожил министр.

Родители школьников в Куюках сейчас пишут письма во все инстанции — добиваются строительства в деревне еще одной школы. В исполкоме Пестречинского района им сообщили, что в Куюках отведен участок под строительство школы, но построить ее ориентировочно обойдется в 2 млрд рублей, а весь бюджет района на 2023 год составляет 1,37 млрд и на 2024-й — 1,35 млрд. «Пишут [из исполкома], что неоднократно отправляли запрос правительству РТ о необходимости школы, — сообщает в чате «Добиваемся еще одной школы в Куюках» активистка. — А мне ответы приходят, что никто не обращался».

И шансов, что в Куюках, где детей школьного возраста в два с половиной раза больше, чем мест в единственной школе, скоро построят вторую школу, практически нет. В докладе Ильсура Хадиуллина прозвучало, что за последние 12 лет в Татарстане построено 88 школ в общей сложности на 50 тысяч мест. В 2023 году, сказал он, в республике ведется строительство еще 11 школ на 9,5 тыс. учащихся — примерно по одной школе на каждые три района республики.

Безрадостное отражение российских тенденций

Ильсур Хадиуллин представил участникам «августовского педсовета» данные об итогах ЕГЭ в 2023 году, и оказалось, что при неизменном опережении Татарстаном России по баллам, уровень знаний республиканских выпускников по наиболее значимым для продолжения образования предметам по сравнению с 2022 годам заметно просел.

— В целом наши результаты — «зеркальное отражение» общероссийских тенденций, — заметил министр. — Это повышение среднего балла по химии, биологии, литературе, его стабильность по географии и падение по физике, информатике и обществознанию.

скан realnoevremya.ru доклада министра образования и науки РТ

Затронул, правда очень осторожно, министр и проблему, которая недавно поднималась «Реальным временем» — неуклонного снижения в Татарстане числа выпускников, хорошо знающих и стремящихся сдавать предметы, необходимые для дальнейшего успешного обучения в вузах по техническим специальностям, которому в России сейчас уделяется особое внимание.

В сегодняшних реалиях инженеров в республике «делать» просто не из кого: проходной балл на бюджетные места неприлично низок, как и знание абитуриентами математики, физики, химии и биологии.

Ильсур Хадиуллин привел шокирующие факты: результаты государственной итоговой аттестации выпускников, претендовавших на награждение медалью «За особые успехи в учении», оказались далеко не успешными — в Алексеевском, Кайбицком, Лаишевском, Апастовском, Дрожжановском, Буинском, Чистопольском, Менделеевском, Арском и Нурлатском районах более трети из них не смогли набрать 70 баллов по предмету по выбору. Причем в Алексеевском и Кайбицком районах таких оказалось, соответственно, 62,5 и 60%.

скан доклада министра образования и науки РТ /realnoevremya.ru

— Отдельного внимания требует инженерное образование, которое невозможно без знания точных и естественнонаучных предметов, — сказал министр. — В последние два года идет снижение числа выпускников, выбирающих для сдачи ЕГЭ физику, химию, биологию и профильную математику. В целом есть понимание, с чем это связано. Среди причин можно выделить особенности в правилах приема на инженерные специальности в вузах (будущим инженерам дается выбор — сдавать необходимые им математику, физику, химию, либо более простые предметы вроде информатики, которые не обеспечивают впоследствии усвоение студентами вузовской программы, — И.С.) и нехватку высококвалифицированных учителей-предметников. В целом же видится необходимым разработать программу по исправлению ситуации.

Мимо десятого класса

Ильсур Хадиуллин затронул также проблему комплектования 10-х классов:

— Традиционно около половины выпускников 9-х классов планируют получение дальнейшего образования в старшей школе. В новом учебном году для них будет открыто более тысячи десятых классов, однако далеко не во всех школах.

Выпускники 24 школ республики сами планируют полным составом уйти после 9-го класса в средние профессиональные учебные учреждения. Но в ряде школ по получении аттестата об основном общем образовании просто некуда идти.

— В 57 школах не предусмотрено открытие ни одного десятого класса, — сообщил министр. — Самая проблемная ситуация в Менделеевском районе: из 15 средних школ десятые классы открываются только в 6.

скан доклада министра образования и науки РТ /realnoevremya.ru

Причины такого перекоса остались неназванными — Ильсур Хадиуллин перешел к критике ситуации с профильным обучением в школе и тут же посетовал, что более чем в половине школ запланировано открытие классов только универсального профиля. И только 13,2% 10-х классов в татарстанских школах будут иметь тот самый технологический профиль, который может стать основой для подготовки в будущем вузами достойных инженерных кадров.

— К сожалению, к этим школам относятся 11 гимназий и 5 лицеев республики, — подчеркнул он. — Поручаем муниципальным органам управления образованием провести анализ их учебных планов в части определения предметных областей, изучение которых можно запланировать на углубленном уровне.

Сообщил министр и о ходе расширения и углубления процесса цифровизации образования в республике:

— В настоящее время Минцифры и Минобрнауки отрабатывают варианты модернизации информационной системы «Электронное образование Республики Татарстан»… С марта по июнь текущего года проведена апробация унифицированного решения на базе Московской электронной школы, показавшая ее эффективность и возможность интеграции с действующей республиканской системой.

Пилотными школами в этом проекте стали казанская средняя школа №51, бугульминский лицей-интернат имени Мустафы Онджеля и гуманитарная гимназия-интернат Актанышского района.

Вечный дефицит кадров

А вот проблема нехватки учителей, о которой писало наше издание, остается нерешенной.

— На начало учебного года потребность в них составила около 2 тысяч человек, — сообщил министр. — Наибольшее количество вакансий — по таким предметам, как математика, физика, русский и иностранный языки, начальные классы.

На предстоящий учебный год потребность в учителях математики составляет 306 человек, а КФУ и Набережночелнинский педагогический университет выпустили в этом году лишь 147 специалистов. И даже если все выпускники пойдут работать в школы (что нереально), потребность может быть закрыта лишь наполовину. Не лучше обстоит дело и с учителями физики: при общей потребности в 146 человек, КФУ их подготовил в 2023 году лишь 40.

скан доклада министра образования и науки РТ /realnoevremya.ru

— Частично проблема решается за счет привлечения студентов вузов, успешно прошедших промежуточную аттестацию за три года обучения, — сказал Ильсур Хадиуллин. — В прошлом учебном году в школах и детских садах республики работали 445 таких студентов. Однако ситуация остается критической и требует комплексного решения, включающего адресную профориентационную работу со школьниками, мотивационные мероприятия по привлечению учителей со стороны муниципалитетов и вузов.

Всем спасибо!

Видимо, учитывая эту непростую ситуацию, в которой находится Минобрнауки РТ, и усилия ведомства по поискам выхода из нее, завершая заседание «августовского педсовета», раис РТ Рустам Минниханов не произнес ни единого слова критики.

— Статус, авторитет учителя очень важен, — подчеркнул он в кратком заключительном слове и поручил Ильсуру Хадиуллину подготовить вопросы, которые мог бы рассмотреть совет ректоров татарстанских вузов для выработки мер по улучшению ситуации в системе образования республики.

Статус, авторитет учителя очень важен, — подчеркнул Рустам Минниханов, закрывая совещание. Динар Фатыхов /realnoevremya.ru

А затем, отметив: «Проведена большая работа, мы искренне благодарим наших педагогов, руководителей и сотрудников центров образования», — Рустам Минниханов перешел к вручению наград учителям. В числе награжденных орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» получил из рук раиса РТ учитель общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» Сергей Михайлин, медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» — учитель химии и биологии Средней общеобразовательной школы №27 города Набережные Челны Мария Дукова, учитель родного (татарского) языка и литературы Шеморданского лицея «Рост» Сабинского муниципального района Гульсира Мулласалихова, директор Средней общеобразовательной школы №39 с углубленным изучением английского языка Вахитовского района Казани Галина Назипова, учитель-дефектолог Маскаринской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Роза Сабитова, директор Альметьевской школы №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья Владимир Чумаков. А медаль РТ «За доблестный труд» досталась учителю технологии Болгарской средней общеобразовательной школы №2 Ольге Выжленковой и директору Казанского строительного колледжа Александру Просневу.