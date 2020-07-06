Пять претендентов на пост президента Татарстана

Казань — Город трудовой доблести, итоги голосования по поправкам в Конституцию и кто претендует на пост президента РТ: итоги недели от программы «7 дней»

На прошлой неделе небо над Казанью расцветилось салютом. Он прогремел в ознаменование решения, принятого на заседании российского оргкомитета «Победа» и поддержанного президентом России, о присвоении 20 городам России почетного звания «Город трудовой доблести». В том числе этой чести удостоена и столица Татарстана — Казань. Об этом, и других событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

«За» — 2 млн 400 тыс. человек

Именно столько граждан России — не только жителей Татарстана, но и сотен городов, сел и деревень по всей территории нашей необъятной страны, отдали свои голоса за присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести». Звание присуждается за значительный вклад жителей и предприятий города в достижение Победы в Великой Отечественной войне. И для того, чтобы оргкомитет «Победа» рассмотрел предложенную кандидатуру, одного желания было мало: нужны были поддержка граждан, общественных объединений и, кроме того, экспертное заключение Академии наук.

В случае с Казанью — все мнения совпали: с первых дней Великой Отечественной войны Казань и Татарская АССР развернули масштабную работу: все ресурсы были направлены на нужды фронта, великая Победа ковалась в тылу в тяжелейших условиях. В этот период на военный лад были перестроены 139 предприятий города. Более 70 предприятий были эвакуированы в Казань из центральных и западных регионов страны.

В годы войны на предприятиях Казани производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения. Фото из Национального архива РТ

В годы войны на предприятиях Казани производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения, была обеспечена бесперебойная работа по их изготовлению и поставке на фронт. Наряду с круглосуточным выпуском боевой продукции предприятия и ОКБ занимались новыми разработками для оборонной промышленности. На протяжении всей войны предприятия легкой промышленности города выпускали около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования для бойцов Красной Армии. Здесь формировались полки и дивизии, собирались эшелоны для отправки на фронт, строились боевые самолеты и бронетехника. На казанских предприятиях ежедневно выпускалась продукция, которой хватило бы, чтобы одеть полк, и обуть дивизию. И это — только часть вклада жителей Казани и Татарстана в Великую Победу. Особенно важно, что решение о присвоении звания было принято в юбилейный год, когда страна празднует 75-летие Победы.

Поздравляю всех жителей Казани, всех татарстанцев с этим знаменательным событием! Низкий поклон всем, кто самоотверженным трудом ковал Великую Победу!» — написал в своем Instagram в день, когда стало известно о решении о присвоении столице Татарстана звания «Город трудовой доблести» президент Татарстана Рустам Минниханов.

По поправкам в Конституцию проголосовали 80% татарстанцев

На прошлой неделе завершилось процедура и были подведены итоги голосования по поправкам в Конституцию России. В целом по стране явка составила более 65%, из которых за принятие поправок высказались 77,92%, против — 21,27.

В Татарстане активность избирателей несколько выше: на участках, на дому и в мобильных пунктах голосования бюллетень заполнили почти 80% граждан, или 2 348 179 человек. Голоса за отдали 82,81%. Против проголосовали 16,61%.

На прошлой неделе завершилось процедура и были подведены итоги голосования по поправкам в Конституцию России. Фото Максима Платонова

Выборы президента Татарстана состоятся 13 сентября

Подать документы и официально стать претендентом в президенты, можно вплоть до 29 июля. Уже сейчас этой возможностью воспользовались пять политических партий, выдвинувшие своих кандидатов. Так, «Единая Россия» решила поддержать кандидатуру действующего президента республики Рустама Минниханова. «Коммунисты России» пророчат победу Альфреду Валиеву. С ними не согласны сторонники «Партии Роста», выдвинувшие Олега Коробченко. Поспорить с ними всеми готовы сторонники Альмира Михеева («Справедливая Россия») и Владимира Сурчилова (ЛДПР). Хотел заявиться лидер татарстанского КПРФ Хафиз Миргалимов, но на данный момент добро ему не дает центральный аппарат. Так что впервые за долгие годы, выборы, возможно, пройдут без кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации.

До дня завершения приема документов, сбора подписей и прочих предвыборных процедур еще несколько недель. А это значит, что картина в этом импровизированном бюллетене еще не раз может измениться как в сторону увеличения списка претендентов, так и в сторону сокращения, если сами кандидаты или их штабы где-то допустят ошибку, или просто решат сойти с дистанции, — отмечают журналисты программы «7 дней».

Цифровое неравенство

Самоизоляция и вынужденный переход на дистанционную форму обучения, особенно ярко высветил проблему, которую наши коллеги из программы «7 дней», метко охарактеризовали как «цифровое неравенство». Речь идет о доступности к современным технологиям получения информации. Проще говоря: доступе к качественному интернету. В разгар XXI века выяснилось, что лишь 38% школ Татарстана подключены к высокоскоростному интернету. То есть — чуть больше трети. Остальные — нет. В 78 населенных пунктах республики интернета нет вообще. А в 29 — и мобильная сеть как таковая — отсутствует. Как дети из этих деревень завершали учебный год — тема грустная. Еще более печальная картина может сложиться, если вдруг вторая волна COVID-19 все-таки придет и, как бы ни не хотелось об этом думать, начинать (или продолжать) и новый учебный год придется дистанционно.

Исключить вероятность ухудшения эпидемиологической ситуации не может никто. А вот исправить цифровое неравенство можно. И именно этим сегодня занимаются в Татарстане на самом высоком уровне. Как это происходит — наблюдала съемочная группа программы «7 дней», побывавшая в деревнях Пестречинского и Высокогорского районов.

Еще более печальная картина может сложиться, если вдруг вторая волна COVID-19 все-таки придет и новый учебный год придется начинать дистанционно. Фото digital.tatarstan.ru

Группа ТАИФ подвела итоги 2019 года и избрала председателя совета директоров

В конце прошлой недели одна из крупнейших нефтегазохимических компаний Татарстана, России и Европы, подвела итоги финансово-хозяйственной деятельности. Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, внесла коррективы в привычные формы проведения отчетных собраний, потому акционеры и советы директоров и компаний Группы, и АО «ТАИФ», собирались в заочной форме — в режиме ВКС. В видеосовещании головной компании, кроме руководства самого АО «ТАИФ» принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Политическая и экономическая обстановка складывалась непросто и в 2019-м: продолжающиеся санкции в отношении России, падение цен на каучуки и пластики на глобальном рынке. Минимизировать потери Группе ТАИФ удалось лишь за счет неимоверных усилий всего коллектива, ввода новых производств и модернизации действующих, позволивших нарастить объемы производства. Показатели в натуральном выражении: выработка продукции и реализация — рекордные. Выручка — ниже чем в 2018-м.

2020-й, с внезапно разразившейся пандемией, хоть и не смог остановить работу производств Группы компаний, но сильно ударил по сбыту. По всему миру встали сотни предприятий — потребителей и переработчиков продукции «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», ТАИФ-НК. Впервые за многие годы у ТАИФа случилось затаривание складов.

— Несмотря на сложное, можно сказать — критическое положение, мы не остановили свои производства, сохранили трудовые коллективы и продолжаем полностью выполнять свои социальные обязательства, — отметил в своем выступлении генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Президент пообещал оказать всю возможную помощь в отстаивании интересов татарстанских компаний, в том числе в свете грядущих изменений в налоговом Кодексе России. Фото tatarstan.ru

Компании Группы, вопреки кризису, продолжают реализацию Стратегической программы развития: строятся производства, модернизируются существующие, осваиваются новые, необходимые стране виды продукции. В период с 2020 по 2030 год, общая сумма запланированных инвестиций в развитие Группы ТАИФ — 1,5 трлн рублей! Это и новый олефиновый комплекс, строительство которого уже развернулось во всю ширь. Недавно на площадку было доставлено и установлено самое габаритное и крупнотоннажное оборудование — две колонны. Это и производство метила, и скорый старт производства новых видов специализированных каучуков.

— Кризис у нас не первый раз, но мы всегда находили решения. Главное — сохранить существующие производства, персонал, специалистов и продолжить развитие инвестиционных проектов Группы компаний ТАИФ, имеющих стратегически важное значение не только для экономики Республики Татарстан, но и для Российской Федерации, — поддержал настрой коллектива ТАИФа президент Татарстана.

Со своей стороны он пообещал оказать всю возможную помощь в отстаивании интересов татарстанских компаний, в том числе в свете грядущих изменений в налоговом Кодексе России. Речь идет о мерах, стимулирующих развитие нефтегазохимических производств. Они, как это ни странно, могут достаться тем производствам, что только делают первые шаги в своем развитии, и обойти стороной компании, уже, не дожидаясь федеральной поддержки, вложившие десятки миллиардов рублей в создание и развитие перерабатывающих заводов. Причем уже не мономеров, а сумевшие выстроить цепочку дальнейшего глубокого передела.

— Данные изменения в налоговый Кодекс, в рамках общей стратегии развития экономики России, направлены на стимулирование промышленности и увеличение инвестиций. В частности в нефтехимию. Мы хотели бы, чтобы данные инициативы распространялись и на наши предприятия и воспользоваться этими дополнительными возможностями, чтобы ускорить, а возможно увеличить программу как финансово, так и в натуральном выражении. Мы ожидаем, что те многочисленные наши обращения, как на уровне правительства Татарстана, и к президенту республики, так и на уровне Российской Федерации, конкретные, детальные предложения, с четкими формулировками, все-таки будут приняты, — в интервью журналистам «Реального времени» и телеканала «Новый век» рассказал генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

На пост председателя совета директоров головной компании Группы ТАИФ, был единогласно избран многоопытный и авторитетный управленец, главный советник Генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов. Фото Романа Хасаева

Рустам Минниханов высоко оценил итоги работы Группы компаний (на которую приходится 20% промышленного производства республики, более трети в сальдированном финансовом результате РТ и 15% всех инвестиций в Татарстане) в минувшем году и озвученные перспективы дальнейшего развития.

Сразу после завершения видеосовещания, так же — в режиме ВКС состоялось первое заседание Совета директоров АО «ТАИФ», на котором, по представлению президента Татарстана, на пост председателя совета директоров головной компании Группы ТАИФ, был единогласно избран многоопытный и авторитетный управленец, главный советник Генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов. Заместителем Председателя Совета директоров избран Рустем Сультеев, многое сделавший для становления и развития Группы ТАИФ и 21 год возглавлявший совет директоров, отвечал за производственно-коммерческую деятельность. Его опыт — так же бесценен для Группы. Подтверждены и полномочия Генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова.

Узнать подробности этих событий, а так же ознакомиться с проектами по благоустройству 12 городов Татарстана, что будут принимать участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, о том, какие новые технологии используются в строительстве современного многоэтажного жилья, как прошел первый в истории онлайн-Сабантуй и что рассказал в интервью журналистам программы «7 дней» обвиняемый в педофилии житель Бугульмы, можно 6 июля, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

