Рустам Минниханов рассказал об активном сотрудничестве Татарстана с Узбекистаном

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан активно взаимодействует с партнерами из Узбекистана, в первую очередь в области экономики и инвестиций. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на пленарном заседании III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

— Особая заслуга в этом президентов наших государств — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Для нас большая честь принимать сегодня в Казани представительные делегации регионов наших стран. Налаживание и укрепление прямых деловых контактов и практического взаимодействия регионов — важная составляющая межгосударственных отношений, — передает слова Рустама Минниханова его пресс-служба.

Он добавил, что сотрудничество активно развивается и в сфере культуры, туризма, спорта, науки и образования. Рустам Минниханов заявил, что Татарстан готов продолжать активно участвовать в развитии российско-узбекистанского сотрудничества.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В свою очередь, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев зачитал приветствие президента своей страны Шавката Мирзиёева.

— Глубоко символично, что местом проведения нынешней встречи выбрана Казань. Исторически этот город играл важную роль в развитии торгово-экономического, культурного и научно-образовательного обменов с Центральной Азией. В настоящее время, особенно в последние годы, отношения Узбекистана с Татарстаном, как и со многими другими субъектами Российской Федерации, характеризуются высокой динамикой сотрудничества, — говорится в приветствии.



Участников и гостей III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном поприветствовал российский президент Владимир Путин. Он выразил надежду, что высказанные на мероприятии соображения и идеи послужат дальнейшему наращиванию плодотворного двухстороннего сотрудничества.

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Айрат Назипов