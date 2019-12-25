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Как в «Татнефть Арене» татарстанские школьники «тайный город» искали

18:37, 25.12.2019

В Казани прошла ежегодная республиканская новогодняя елка

Как в «Татнефть Арене» татарстанские школьники «тайный город» искали Фото: tatarstan.ru

Сегодня в ледовом дворце «Татнефть Арена» прошла ежегодная республиканская новогодняя елка, на которую собрались более 8 тыс. ребят со всего Татарстана. С наступающим новым годом ребят поздравил президент республики Рустам Минниханов. Юные гости республиканской елки посмотрели сказку-мюзикл на льду «В поисках тайного города», персонажами которого стали герои татарских сказок и легенд, а также получили сладкие подарки, оформленные в виде белого барса — символа республики.

Видео Ильи Репина
Общество Татарстан
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