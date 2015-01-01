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Короли госзаказа ПФО

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Короли госзаказа ПФО
Фото: nb-forum.ru

Аналитическая служба «Реального времени», изучив данные о госзакупках в Татарстане и соседних с ним регионах, составила подборку рейтингов крупнейших подрядчиков и исполнителей госзаказов по каждому рассмотренному региону.

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