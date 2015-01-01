Короли госзаказа ПФО
Сюжет 15 материалов
Аналитическая служба «Реального времени», изучив данные о госзакупках в Татарстане и соседних с ним регионах, составила подборку рейтингов крупнейших подрядчиков и исполнителей госзаказов по каждому рассмотренному региону.
- Аналитика 15 янв, 07:00 9 Короли госзаказа Татарстана: богатыри-дорожники, повелители скверов и кормильцы школьников 15 главных исполнителей госзаказов в Татарстане
- Аналитика 10 янв, 07:00 5 Короли госзаказа Мордовии: предстоящий чемпионат мира завалил регион строительными заказами Как родина бывшего губернатора Самарской области, несмотря на небольшие размеры, тратит на госзаказы ненамного меньше своих соседей
- Аналитика 27 дек, 07:00 4 Кировские короли госзаказа: торжество госкапитализма, Вексельберг и непростые дорожники из Москвы Кировская область генерирует мало госзаказов и в основном отдает их в руки местных госкомпаний
- Аналитика 10 нояб, 07:00 7 Короли госзаказа Пермского края: продукты для УФСИН, дороги от меховщиков и аутсорсинг машин «скорой помощи» Пермский край тратит много денег на дороги, медицину и продукты от подразделений ФСИН
- Аналитика 17 окт, 07:00 10 Короли госзаказа Нижнего Новгорода: знакомые банкиры Кириенко, «люди Михалкова» и партнер Галустяна Треть царства за дороги и заказы для звезд шоу-бизнеса
- Аналитика 18 сент, 07:00 14 Короли госзаказов Башкирии: олигарх из Forbes, депутат из Курултая и друзья самарского дорожника Башкирия в основном тратит деньги на дороги, а Уфа активно занимает у банков
- 07 авг, 07:00 16 Среди королей госзаказа Чувашии — владельцы брендов «Татспиртпрома» и кандидат в депутаты Казгордумы Основные исполнители госзакупок в Чувашской Республике — частные компании, которыми владеют депутаты
- 11 янв, 07:00 5 Короли госзаказа-2016: удачливый «Фортэкс», возвращение Равиля Зиганшина и фармацевт из «Альфа Антикриминал» Рейтинг государственных заказчиков и подрядчиков 2016 года по версии «Реального времени»