«Но кто возьмется за малотоннажный синтез — вот в чем проблема»

На заключительном в этом году заседании совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» выделил еще несколько перспективных технологий, которые обладают прикладным потенциалом импортозамещения

«У порохового завода сейчас большая потребность (в целлюлозе, — прим. авт.), и мы можем выйти на крупные объемы», — призывал сегодня на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» президент Татарстана Рустам Минниханов расширять посевные площади конопли. В 2023 году под нее выделено почти в три раза больше площадей по сравнению с 2019-м — 740 га. В итоге власти хотят получить большой урожай новой культуры и попробовать заменить ею узбекский хлопок, но все упирается в «экономику». Особого внимания, как обычно, заслужили разработки в сфере сверхкритических материалов, но и тут вопрос поставили на «стоп» — нет отечественных мономеров. Детали — в материале «Реального времени».



Разработки в малотоннажной химии и другие проекты

На заключительном в этом году заседании совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» выделил еще несколько перспективных технологий, которые обладают прикладным потенциалом импортозамещения. Но на этот раз в фокус внимания попала, пожалуй, самая любимая тема гендиректора ТНХИ-Х Рафината Яруллина — это разработки в малотоннажной химии, сверхкритических технологий и новых материалов для ракетостроения, авиастроения и судостроения. Понятно, что с началом СВО на Украине интерес к этим исследованиям мгновенно подскочил, и есть надежда, что он окажется не сиюминутным, а сами разработки будут иметь решающее значение для научно-технологического развития в целом. Впрочем, специализированных научных центров, которые сохранили исходную техническую документацию и технические решения для быстрого запуска продукции в производство, осталось немного.



Гендиректор отраслевого НИИ эластомерных материалов и изделий Дмитрий Резниченко заинтересовал аудиторию широкой палитрой прикладных разработок в производстве резинотехнических изделий и смесей.

— Наука без производства не выживает. Поэтому у нас представлены те направления работ, в которых нуждается страна, — обозначил он цель программы научных работ НИИЭМИ, добавив, что в приоритете — разработки средств защиты и комплектация пилотируемой космонавтики и авиации. — Первые разработки были выполнены еще для самолетов семейства Туполева, а сейчас заняты и для вертолетной техники.

По его словам, институт разрабатывает не только резиновые смеси, но и рукава для систем охлаждения, амортизаторы. Одновременно с этим институт ведет разработки клеев и герметиков, без которых невозможно обеспечить герметичность конструкции.

В фокус внимания попала, пожалуй, самая любимая тема гендиректора «ТНХИ-Х» Рафината Яруллина — разработки в малотоннажной химии. Фото: president.tatarstan.ru

Убрать запятую, или Как самим определять техническую политику

В настоящее время производство каучуков, полимерных материалов и герметиков в стране не стандартизировано, отметил спикер. Это мешает целенаправленно развиваться всей промышленности: от производителя до потребителя. По его мнению, сейчас самое лучшее время для определения собственной технической политики.

— Сейчас западное лобби, которое сидело в технических комитетах и проводило свою политику, ушло, — заявил он. — Самое время заниматься стандартизацией. Чтобы не вернулись те сильные мира сего, которые, изменив одну запятую, диктовали условия, какую выпускать продукцию. Эту запятую надо убирать, пока есть возможность.



Резниченко посетовал, что самые современные решения находятся на стыке новых материалов, на которые большая промышленность пока не готова переходить. И предложил объединить разработчиков, заказчиков и производителей в единую рабочую группу. «Сейчас все заняты сиюминутными поставками, — заметил он. — Важно соединить всех вместе. Потому что промышленность со своими потребностями, «синтетик» — со своими, государство — со своими, и академическая наука также не слышит», — указал он на необходимость преодоления разобщенности. По его словам, в рамках общих рабочих групп можно было бы сосредоточиться на решении флагманских проектов.

Президент Татарстана поддержал его инициативу и поручил Минпромторгу собрать в общую группу НИИЭМИ, а также предприятия авиастроения и судостроения.

— Эта тема очень важна для технологической безопасности, к тому же это хороший бизнес, — отметил Рустам Минниханов, добавив, что подобные проекты поддерживаются и на федеральном уровне.

«Эта тема очень важна для технологической безопасности, к тому же это хороший бизнес», — отметил Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

«У нас нет мономеров. Разгромили все…»

Продолжил тему сотрудничества науки и производства коллега Резниченко — директор ФГБУН «Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова» Сергей Пономаренко. Он выступил с предложением создать в республике экспертный центр новых высокотехнологичных полимерных материалов из полиимидов, которые необходимы в авиации, космонавтике. До сих пор их импортировали из-за рубежа, а после введения санкций приходится искать альтернативные варианты.

Особую тревогу вызывает дефицит специальной пленки из полиимида, обеспечивающей высокое качество полимерной продукции. Ее монополистом является американская компания 3М, которая прекратила отгрузки в Россию. По словам Пономаренко, в стране можно наладить выпуск новых сверхкритических материалов из полиимидов, но нет исходных мономеров.

— Нужна большая линейка разных мономеров, но не в очень больших количествах. Тут не нужно сотни тысяч тонн этих мономеров. Но кто возьмется за такой малотоннажный синтез — вот в чем проблема. Мы пытаемся взаимодействовать с тем же СИБУРом, но им недостаточно интересно, так как объем небольшой, — сообщил он.

Гендиректор АО «ТНХИ-Х» Рафинат Яруллин добавил, что мономеры — это большая отдельная работа.

— Чтобы получить полиэтилен, нужен этилен. Чтобы получить полиимид — нужно получить очень сложное химическое соединение. Конечно, мы берем китайские компоненты, но это все-таки не свой конструкционный полимер, который нужен для ракетостроения и военной авиационной техники. У нас нет мономеров, из которых можно сделать полиимид. Разгромили все… — поставил он точку.



Президент республики Рустам Минниханов предложил обратить внимание на центр разработок «Татнефти».

Конопля — это большие хлопоты для сельчан



— Конопля немного помогает расслабиться кое-кому, — пошутил президент, предоставляя слово следующему докладчику.

Профессор КНИТУ-КХТИ Тимур Дебердеев представил ноу-хау получения целлюлозы из конопли, которая была запрещена в стране, как альтернативу хлопку. Также из нее получают высокомолекулярные масла, качественные материалы для ткани, наноцеллюлозу, пищевые и кормовые добавки, косметику. В мире 25 тысяч товаров производят из продуктов конопли. В первую очередь это бумага, медицинская вата. Ежегодный рынок потребления промышленной конопли растет с темпом в 7%, в будущем году, по прогнозам, он составит $18,1 миллиарда.

По словам спикера, в 2019 году в стране было произведено 8,25 млн тонн целлюлозы, а на закупку по импорту тратится $500 млн. Считается, что использование целлюлозы из растительного сырья сократит уничтожение лесов. Кроме того, после выращивания конопли на 20% возрастает урожайность зерновых после засева.

Фото: president.tatarstan.ru

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил, что в прошлом году было засеяно 400 га, в будущем планируется засеять 740 га этой культурой. На каждый гектар выделяются федеральные субсидии.

— В хозяйствах есть кому заниматься, но оборудование очень дорогое, — посетовал он. — Российский комбайн для уборки обходится в 29 млн рублей, а бельгийский — еще дороже. Кроме того, сотрудники МВД контролируют прохождение каждой партии. Одним словом, конопля доставляет немало хлопот сельчанам, — отметил он.

Тем не менее президент попросил внимательно просчитать «экономику».

— У порохового завода сейчас большая потребность (в целлюлозе, — прим. авт.), и мы можем выйти на крупные объемы, — объяснил он. — Для оборонной промышленности это стратегический материал. Давайте создадим с ними программу?

Предполагается, что участниками программы станут ФГУП «Казанский пороховой завод» и ФКП «ГосНИИХП».