«Большая семья — это весело и интересно»: Рустам Минниханов принял лучшие супружеские пары Татарстана

В год WorldSkills отметили и тех, кто отличился трудовыми успехами

Рустам и Гульсина Миннихановы отметили накануне 51 супружескую пару не только за сохранение семейных ценностей, но и за трудовые достижения. В шестой раз в казанском Кремле прошел ежегодный торжественный прием для лучших супружеских пар республики. Подробности о заслугах татарстанских семей — в материале «Реального времени».

Счастье — в детях и работе

Вчера в Пушечном дворе казанского Кремля собрались семьи из всех районов Татарстана — люди разных возрастов, нарядные и в приподнятом настроении. Парами они входили в зал приемов, будто на большую свадьбу во дворец бракосочетаний. Улыбчивые, милые и обаятельные супруги фотографировались, занимали свои места, общались — и от них исходила энергия гармонии, умиротворения, благополучия и счастья.

— По дате проведения наше ежегодное торжество совпало с мировым чемпионатом WorldSkills в Казани. В районах республики очень много достойных семей. Но в нынешнем году мы решили отобрать именно те семьи, которые отличились и трудовыми успехами. Чествуем супругов, принимающих активное участие в общественной жизни, проработавших долгое время в сельском хозяйстве и на предприятиях республики, а также многодетных, — пояснила начальник управления ЗАГС кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

Рустам Минниханов вручил государственные награды удивительным женщинам, которые так много успевают в своей жизни

— У нас есть добрая традиция — в преддверии Дня республики приглашать в Кремль образцовые семьи, — начал прием Рустам Минниханов. — Вместе с Гульсиной (супруга президента РТ Гульсина Минниханова, — прим. ред.) мы приветствуем вас и желаем хорошо отдохнуть сегодня. Семья — основа государства, и мы очень бережно относимся к семейным ценностям. В эти дни в Казани проходит знаменательное событие, чемпионат мира по профессиональному мастерству. Каждый из вас здесь — профессионал своего дела. На примере ваших семей мы стараемся воспитывать подрастающее поколение республики, передавать нашим детям ваш опыт, ведь они — наше будущее. Благодарю вас за вашу активную позицию, за то, что вы являетесь образцом для подражания для молодежи.

Глава республики вручил государственные награды за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций удивительным женщинам, которые так много успевают в своей жизни. Медаль «Материнская слава» заслужили мамы пятерых детей: инженер по эксплуатации Набережночелнинской ТЭЦ Наталья Балашова, домохозяйка из Альметьевска Надежда Каткова, сотрудница агрофирмы из Арского района, представительница творческой семьи, участвующей в самодеятельности, Равиля Фахрутдинова. Высокую награду получила и мама шестерых детей — нотариус из Казани Лейля Акберова. Ее младшей дочке всего 5 месяцев.

— Большая семья для нас с мужем не труд, а радость. Это здорово, весело и интересно, — рассказала Надежда Каткова. — У нас с супругом не бывает размолвок, на это просто нет времени. Вместе с детьми мы активно отдыхаем: ходим на рыбалку, в лес за грибами и ягодами. Хочу пожелать молодым семьям, чтобы они не боялись рожать. Ведь дети — это богатство и счастье!

Медаль «Материнская слава» заслужила мама пятерых детей из Альметьевска Надежда Каткова

Организаторы мероприятия подготовили для уважаемых и заслуженных семей угощение и праздничный концерт. А участники церемонии поделились историями своей счастливой семейной жизни и профессиональной деятельности.

Большие семьи — трудовые династии

Сергей и Юлия Талдыкины, воспитывающие дочь, трудятся вместе на КАМАЗе. Здесь же работают их родители и родственники. Общий стаж семьи на заводе — 190 лет. Сергей Талдыкин, заместитель главного конструктора по автомобилям общетехнического назначения, вместе с братом Михаилом создал автомобильную платформу нового поколения средней и большой грузоподъемности.

Говорящая фамилия у нефтяников Виктора и Надежды Лидеров, которые воспитали трех детей. Суммарный стаж их династии в «Татнефти» — 300 лет! Но и это не предел. Химики Владимир и Антонина Репины вместе уже 36 лет, у них тоже трое детей. У Владимира Васильевича более 20 рацпредложений и один патент на изобретение. На заводе «Нижнекамскнефтехим» работают 17 человек этой династии. Их стаж в общей сложности — 340 лет. А основоположники династии Василий Тимофеевич и Зинаида Кузьминична 52 года назад создавали первую продукцию химкомбината.

Зуфар Гизатуллин трудится фрезеровщиком на Казанском электротехническом заводе с 1978 года. Его супруга Ляйля — библиотекарь. Их общий стаж на заводе — 35 лет

Вместе со школы и института

Зуфар Гизатуллин трудится фрезеровщиком на Казанском электротехническом заводе с 1978 года. Один из первых высококвалифицированных рабочих на предприятии, кто самостоятельно освоил наладку и программирование импортных фрезерных станков с ЧПУ. Благодаря этому предприятие наладило выпуск новейшей аппаратуры для ракетных комплексов. В 2014 году Гизатуллину было присвоили «личное клеймо» — право изготовления деталей без предъявления их ОТК. Его супруга Ляйля — библиотекарь, их общий стаж на заводе насчитывает 35 лет. В бригаде с Зуфаром Гизатуллиным трудится его сын Булат, которого тоже неоднократно поощряло руководство.

— Мы вместе всего 36 лет, — смеется Ляйля Гизатуллина. — Время пролетело незаметно, у нас трое детей и четверо внуков. С Зуфаром учились в одном классе. Два года я ждала его из армии. Семья — это большой ежедневный труд. Но трудности нас только сплачивали. Нам помогают любовь, терпение, вера друг в друга, преданность семье.

Ильшат и Асия Хазияхметовы из Азнакаевского района познакомились студентами-медиками

Ильнур и Гульназ Файзиевы из села Иске-Рязап Спасского района вместе 23 года. И они знакомы со школьной скамьи, сидели за одной партой. По иронии судьбы и родители Ильнура, которые живут вместе уже 61 год, тоже одноклассники.

— Мы работаем в одной школе. Устаем ли друг от друга? Наоборот, ищу Гульназ, если ее нет рядом, — говорит Ильнур. — Семья, любовь и взаимопонимание — главное для нас.

Ильшат и Асия Хазияхметовы из Азнакаевского района познакомились студентами-медиками. Глава семейства трудился терапевтом в ЦРБ 43 года, он — почетный работник здравоохранения. Асия проработала педиатром 40 лет. Оба они ветераны труда. Один из двух их сыновей — анестезиолог-реаниматолог.

Многие семьи, проживающие в райцентрах и селах, редко бывают в Казани. Они постоянно в трудах и заботах о детях и внуках, как, например, Николай и Вера Захаровы из Буинского района, Федаил и Лилия Юсуповы из Сармановского района, Фанис и Дания Гимаевы из Актанышского района, которые в сентябре будут праздновать золотую свадьбу. После банкета гости сфотографировались с президентом. Уходя, супружеские пары делились впечатлениями о том, как приятно им такое внимание — в этот день для них действительно устроили незабываемый праздник.