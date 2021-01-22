Прокурор Татарстана: «В условиях пандемии нам удалось избежать коллапса правоохранительной системы»

О браке в работе следователей, лидерстве РТ по росту криминала в ПФО и коррупционных рисках — 2021

Фото: Максим Платонов

32 оправдательных приговора, 300 финансовых нарушений при реализации нацпроектов и 2,5 тысячи ранее укрытых от учета преступлений. Эти говорящие о результатах работы силовиков Татарстана цифры озвучили сегодня на итоговой коллегии прокуратуры Татарстана. Глава ведомства Илдус Нафиков пригрозил следователям регрессными исками за брак в работе, а президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал усиления борьбы с коррупцией и контроля за каждым рублем из бюджета. Также на коллегии констатировали — на фоне пандемии уровень преступности в Татарстане достиг уровня 2015 года и вывел республику в антилидеры ПФО.

Аметьево, Юдино и Васильево — где может «полыхнуть» завтра



Встреча прокуроров сегодня прошла на площадке Кабмина Татарстана. Большинство руководителей городских и районных подразделений участвовали в заседании в режиме видео-конференц-связи.

В емком по времени, но содержательном докладе прокурор Татарстана Илдус Нафиков впервые за несколько лет не затронул сферу образования, однако неоднократно говорил о ситуации в здравоохранении и подробно остановился на нарушениях в сфере гособоронзаказа. А еще констатировал ослабление профилактики и, как следствие, обострение криминогенной обстановки.

По словам Илдуса Нафикова, впервые с 2015 года в этом году в республике зарегистрировали 53 тысячи преступлений — на 8 процентов больше, чем в прошлом. Это самый значительный рост по Приволжскому федеральному округу. На каждые 10 тысяч населения в республике сейчас приходится 138 преступлений, причем каждое четвертое из категории тяжких и особо тяжких.



Зато для «воров в законе» Татарстан стал почти закрытой территорией. «Для них попытка распространить влияние на Татарстан равнозначна скорому привлечению к уголовной ответственности», — сообщил прокурор РТ, но остановился на массовых драках активных участников криминальных групп:

— «Полыхало» на Высокой Горе и в Зеленодольске. Да и в Казани было немало происшествий. Благодаря слаженной и оперативной работе удалось изобличить виновных и обеспечить неотвратимость наказания, но тревожные сигналы остаются. Ставлю задачу прокурорам — внимательно взгляните на эту проблему. Все чаще криминал, получая отпор в Казани и Челнах, устремляет свои взоры на периферию и даже на сельскую местность.

Говорящие о результатах работы силовиков Татарстана цифры озвучили сегодня на итоговой коллегии прокуратуры Татарстана. Фото tatarstan.ru

В зоне риска, по словам Нафикова, — малые города, обособленные микрорайоны и поселки внутри населенных пунктов, как то: Карабаш, Джалиль, а также казанские Аметьево, Юдино и зеленодольский поселок Васильево.

За год почти на 20 процентов выросло количество преступлений против несовершеннолетних, в том числе в сфере половой неприкосновенности детей и подростков. В то же время сами подростки в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за год отметились в 148 преступных деяниях. А 2,5 тысячи недорослей попали на учет МВД. Среди них — 84 участника организованных преступных формирований и 94 приверженца псевдокриминальной идеологии АУЕ* (арестантский уклад един). Нафиков просил разобраться по каждому факту и сделать все, чтобы «вытащить ребенка из опасной среды».

900 убийств-«висяков» и брак в работе

Успехом в работе сотрудников СК и МВД глава надзорного ведомства считает поиски так называемого поволжского маньяка — душителя бабушек Радика Тагирова, уже сознавшегося в 25 убийствах. «Раскрытия преступлений такого масштаба не было на территории Российской Федерации долгие годы», — отметил Нафиков. А также напомнил — авторы еще 900 татарстанских убийств прошлых лет все еще не установлены. Задача прокуроров — заслушать каждое и принять меры к активизации действий оперов и следователей.

«В условиях пандемии коронавирусной инфекции нам удалось избежать коллапса правоохранительной системы», — остановился на бесперебойной работе силовиков выступающий, однако дальше перешел к просчетам. По мнению Илдуса Нафикова, за год отмечен «не существенный, но рост числа фактов брака, повлекшего возвращения уголовных дел из суда». К таковому можно отнести и прекращение 1 296 уголовных дел самими следователями и дознавателями — почти на 10% больше, чем в 2019-м.

Судами республики в 2020 году вынесено 32 оправдательных приговора. На конкретных примерах прокурор останавливаться не стал: «За каждым таким фактом — судьбы людей, которые надломила процессуальная машина, а может, и вовсе сломала».

Судами республики в 2020 году вынесено 32 оправдательных приговора. Фото Максима Платонова

Право на полную и частичную реабилитацию получили 490 бывших подследственных и подсудимых. Часть успели взыскать за незаконное преследование 5,5 млн рублей с государственной казны. «Если так будет продолжаться, будем требовать возмещения бюджетных затрат с лиц, допустивших некачественное расследование! — пригрозил коллегам регрессными исками выступающий. — Прокуратура должна быть гарантом неотвратимости наказания для преступивших закон и надежной преградой от уголовного преследования невиновных!»

Также без примеров прозвучал тезис о выявленных фактах необоснованных мер процессуального принуждения в отношении предпринимателей и коммерческих организаций.

Присутствующий на заседании коллегии президент республики Рустам Минниханов отметил «либерализацию «карательной» практики в отношении бизнеса» и назвал актуальными усилия прокуроров на этом поприще. А еще похвалил за 100 фактов защиты от незаконного преследования путем отмены постановлений о возбуждении уголовных дел.

Присутствующий на заседании коллегии президент республики отметил «либерализацию «карательной» практики в отношении бизнеса». Фото tatarstan.ru

Жертвы ДТП, наркотиков и госзаказа

В то же время Илдус Нафиков обратил внимание подчиненных и собравшихся руководителей смежных ведомств на недоработку в части изобличения коррупционных связей в среде коммерсантов. «Требует усиления деятельность по привлечению юридических лиц к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица», — заявил он.

Еще две проблемные зоны — идеология и наркотики. За прошлый год прокуроры инициировали блокировку 2 тысяч экстремистских сайтов. Расследуются дела участников запрещенных в РФ международных террористических организаций «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Ат-Такфир Валь-Хиджра», запрещенного как экстремистское объединения «Нурджулар», движения «Союз коренных народов великой Руси РСФСР/СССР».

Жертвами наркомании в 2020-м стали 7 несовершеннолетних и 89 взрослых татарстанцев. Это на 85 процентов больше уровня прошлого года. Самая тревожная ситуация в Казани (296 отравлений, 53 со смертельным исходом), Набережных Челнах (53 отравления, каждое третье — летальное) и в Бугульме (на 10 отравлений 9 погибших). При этом значительная часть наказанных административно потребителей «дури» так и не прошла необходимого лечения.

Печальную статистику потерь-2020 пополнили еще 572 человека — 330 погибли в ДТП, 163 — на пожарах, 79 — утонули. Новый год начался с трагедий на снежных горках. Нафиков призвал силовиков не винить несознательных за купание и катание в необорудованных местах, а делать упор на понуждении властей к организации удобных и безопасных мест отдыха и инфраструктуры.

Еще одна зона особого прокурорского внимания — национальные проекты. Большая часть из 300 вскрытых нарушений допущена при реализации проектов «Демография», «Малое и среднее предпринимательство», «Жилье и городская среда». 3 уголовных дела уже расследуются.

Большинство руководителей городских и районных подразделений участвовали в заседании в режиме видео-конференц-связи. Фото tatarstan.ru

Сохраняются проблемы и с госзакупками. Проведение торгов после фактического начала работ отмечено в Кукморе, незаконный отказ заказчика от исполнения контракта в Буинске. Еще одним нарушением в год пандемии стали якобы неотложные закупки под предлогом ликвидации последствий распространения коронавируса. Правда, выяснилось — в обход конкурса контракты заключались на строительство немедицинских учреждений и дорожных объектов.

Другая сторона медали — долги государственных и муниципальных заказчиков перед теми, кто выполнил свою работу. По словам выступающего, вмешательство его подчиненных позволило погасить задолженность перед бизнесом на 41 млн рублей с лишним, но случаи несвоевременной оплаты исполненных контрактов не изжиты. На этом фоне стоит вспомнить полярный пример — с оплатой из бюджета капремонта в детской поликлинике Лениногорска, который завершен и оплачен лишь на бумаге.

В практику были введены еженедельные приемы предпринимателей совместно с бизнес-омбудсменом, на которых только руководством прокуратуры республики принято более 120 граждан. Для общения с бизнесом использовались круглые столы, проводимые вместе с Торгово-промышленной палатой республики. Эта работа будет продолжена.

По заданию Генпрокуратуры РФ приоритетом в 2020 году был надзор исполнения законодательства в оборонно-промышленном комплексе. Результат — более 600 нарушений и 300 наказанных за неисполнение либо несвоевременное исполнение обязательств по гособоронзаказу в одном лишь Татарстане. Наказывали в административном и дисциплинарном порядке. Кроме того, вместе с другими силовыми ведомствами удалось вскрыть 20 преступлений чиновников от оборонки. С учетом усиления объемов оборонзаказа и необходимости усиления контроля в аппарате прокуратуры Татарстана появился спецотдел по надзору за исполнением законов в ОПК.

Нафиков призвал пресекать злоупотребления банков

В числе важных достижений коронавирусного года — выплата зарплаты на сумму более полумиллиарда рублей 20 тысячам работников, пресечение незаконных увольнений, сокращений штатов и изменений условий трудовых договоров. Под защиту прокуроров попали и 460 медиков, обратившихся на горячую линию ввиду невыплат стимулирующих надбавок и получивших в результате 13 млн рублей.

Хроническим должником по зарплате стало стратегическое предприятие «Казанский завод синтетического каучука». Серьезную тревогу у прокурора РТ вызывают систематические задолженности перед сотрудниками «ПСО Казань» и холдинга «Ак Барс». Он предложил активнее применять дисквалификацию к директорам-нарушителям закона, не ослаблять контроль за действиями арбитражных управляющих в ходе банкротства и остро реагировать на каждую попытку понуждения людей фиктивного перехода из трудоустроенных на предприятии в самозанятые.

Еще одна проблемная сфера — лекарства, а точнее их отсутствие в аптечных сетях, как следует из 350 жалоб. «Особо остро звучит проблема предоставления жизненно необходимых медикаментов в первую очередь наиболее уязвимым категориям населения — детям и пожилым. Многие из таких препаратов являются весьма дорогостоящими», — констатировал Нафиков. И добавил, что закон гарантирует людям право на обеспечение необходимым, поэтому к ответственным за закупки и реализацию должностным лицам, не исполняющим свой долг, решено применять меры вплоть до уголовной ответственности. «Жизнь и здоровье граждан не могут быть предметом торга!» — добавил прокурор РТ.

Еще одна проблемная сфера — лекарства, а точнее их отсутствие в аптечных сетях. Фото Максима Платонова

По данным прокуратуры РТ, в реестре проблемных объектов долевого строительства остаются 13 многоквартирных домов. В прошлом году 373 дольщика смогли справить новоселье еще в шести домах. Новая форма привлечения средств с использованием эскроу-счетов также нуждается в контроле. Нафиков призвал «пресекать злоупотребления при использовании банками» этих средств и не снижать надзор за долгостроями. А еще напомнил — неоднократный перенос сдачи домов и запоздалое расторжение договоров с недобросовестными подрядчиками ныне наблюдается и при строительстве по социальной ипотеке в Казани, Зеленодольске и других городах РТ.

Хорошая новость — 600 из 1 566 сирот-очередников за год получили свое жилье. Задача — снять эту проблему полностью.

С уже построенным жильем тоже не все гладко. 1 января 2021 года истек «ковидный» мораторий на отключение злостных неплательщиков от газа, воды, тепла и электричества. «Теперь от правильности действий управляющих организаций зависит многое, — заметил Илдус Нафиков и попросил прокуроров разобраться с начислением платы за тепло, а затем усилить контроль в данной сфере. — Необходимо соблюсти баланс, не допуская, с одной стороны, массовых отключений от энергоснабжения, с другой — полного бездействия по взысканию задолженности».

В завершение открытой для СМИ части совещания силовиков президент Татарстана дал свою оценку работе прокуратуры. Фото tatarstan.ru

Минниханов: «Каждый выделенный рубль должен дойти до цели»

В завершение открытой для СМИ части совещания силовиков президент Татарстана дал свою оценку работе прокуратуры. Назвал заслугой то, что в условиях распространения коронавируса удалось «избежать дезорганизации работы правоохранительной системы». И предложил прокурорам и членам их семей помощь с вакцинацией от вируса.

Также Рустам Минниханов вспомнил работу прокуроров по резонансным делам, которые в 2020-м закончились обвинительными приговорами. Это убийство и истязание приемных детей в Алексеевском районе, кровавая резня в Менделеевске, подпольные нарколаборатории в Казани, Челнах, Спасском и Тукаевском районах, а также посадка бегавшего от следствия 17 лет лидера ОПГ «Татаринские».

Отдельно глава республики остановился еще на 2,5 тысячи укрытых от учета преступлений, расследование которых с подачи прокуроров началось в 2020 году. Еще попросил на фоне роста преступности принять меры для координации деятельности всего силового блока и не забывать о защите социальных прав граждан: «Чтобы люди, оказавшиеся в трудной ситуации, не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Семьи с детьми, граждане, оставшиеся без работы, малый бизнес — должны получить поддержку, предусмотренную законодательством».

Хищение и нецелевое использование бюджетных средств Минниханов назвал помехой развитию республики. Попросил усилить работу и в этом направлении, особенно по нацпроектам: «Каждый выделенный на них рубль должен дойти до цели».

* движение запрещено в России как экстремистское