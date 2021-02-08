«Алабуга» заворачивает в Белгород

ОЭЗ «Алабуга» предложила властям Белгородской области открыть филиал ОЭЗ на границе с Украиной

Фото: Максим Платонов

Татарстанская ОЭЗ «Алабуга» продолжает экспансию в российские регионы по распространению режима особой экономической зоны. Как стало известно «Реальному времени», руководство ОЭЗ провело первые переговоры с властями Белгородской области по открытию филиала елабужской зоны в регионе. Интерес «Алабуги» связан с продолжающейся миграцией бизнеса в Россию, а Белгородская область принимает все больше переезжающих предпринимателей. Правда, «московская» встреча имела больше установочный характер и не принесла конкретных решений. «Мы готовы к здоровой конкуренции с «Алабугой», — так отреагировали на инициативу татарстанцев в одной из крупных белгородских УК «Дирекция по развитию промышленных зон», управляющей несколькими промпарками в области.

«Алабугу» заманивают в вотчину нового хозяина Белгорода

Белгородская область стала третьим российским регионом, которая может почувствовать инвестиционное потепление с приходом одного из национальных лидеров по привлечению инвестиций. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев провели в Москве первые переговоры по созданию филиала татарстанской экономической зоны в Белгородской области.



Правда, продвижение «Алабуги» на приграничные юго-западные границы связано не только с экономическими интересами, а скорее, с геополитическими факторами. После «крымской весны» многие российские бизнесмены вынуждены были свернуть работу на Украине, перебираясь в близлежащие регионы. Российским предпринимателям было куда бежать: их приняла Белгородская область, которая разрослась промышленными парками. Облегчить налоговый режим для них может создание филиала ОЭЗ «Алабуга».

Информацию о первых переговорах подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе врио губернатора Белгородской области.



— Действительно, вопрос обсуждался в Минэкономразвития в Москве, — сообщил начальник отдела по взаимодействию со СМИ Сергей Лукинов. — Но эта встреча проходила tet-a-tet. Об итогах пока ничего не известно. В публичное пространство области вопрос создания территории «Алабуги» в Белгородской области не выносился, — подчеркнул он в краткой беседе.



В свою очередь, ОЭЗ «Алабуга» обошлась общими расплывчатыми формулировками, предпочтя не акцентировать внимание на этой встрече:

— На данный момент мы со многими регионами ведем переговоры по вопросу создания ОЭЗ на территории регионов, — говорится в ответе пресс-службы управляющей компании.

29 января Рустам Минниханов вместе с Альбертом Каримовым и Тимуром Шагивалеевым вылетали на встречу в Минпромторг РФ. Фото: minpromtorg.gov.ru

Судьба третьей очереди «Алабуги»

Скорее всего, переговоры на эту тему проходили и с участием первого лица республики. Как известно, 29 января президент республики Рустам Минниханов вместе министром промышленности и торговли Альбертом Каримовым и гендиректором ОЭЗ «Алабуга» Тимуром Шагивалеевым вылетали на встречу в Минпромторг РФ. Кстати, здесь же вернулись к вопросу о выделении субсидий на третью очередь строительства ОЭЗ «Алабуга», на которую Татарстан запросил у федеральных властей 29 млрд рублей. Окончательного ответа не последовало.



— Возможность увеличения лимитов бюджетных ассигнований, выделяемых в рамках постановления №194, будет рассмотрена по итогам реализации рассматриваемой меры поддержки в 2021 г., с возможным включением предложений по расширению поддержки в законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 гг. — сообщила пресс-служба Минпромторга России со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В августе делегация под руководством заместителя генерального директора по госпрограммам Артура Аюпова побывала в Брянской области. Фото: bryanskobl.ru

Инвестиционный тур по приграничным регионам России

Вероятно, в ожидании положительного решения ОЭЗ «Алабуга» вышло на переговоры с руководством Белгородской области с идеей распространения льготного налогового режима. Как уже рассказывало «Реальное время», в поисках открытия филиала команда Шагивалеева начала объезжать регионы летом прошлого года. Выход за пределы Татарстана объясняется тем, что ОЭЗ «Алабуга» заполнила всю площадь 2 тысячи га резидентами.



Так, в августе делегация под руководством заместителя генерального директора по госпрограммам Артура Аюпова побывала в Брянской области. Филиал ОЭЗ рассматривался на территории Новозыбсковского машиностроительного завода. В качестве основного преимущества Брянской области назывался выход на Белоруссию и Польшу, что выгодно экспортерам. Как сообщили в минувший четверг нашему изданию в правительстве области, идея не заморожена, но по-прежнему находится в стадии обсуждения:

— Обсчитываем, какие затраты придется нести на инфраструктуру, — рассказала замдиректора Департамента экономического развития Юлия Митяева. — Ждем, какие предложения поступят от «Алабуги» по резидентам. Проект в работе.

Быстрее приблизились к цели в Новгородской области. В октябре гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев и губернатор Новгородской области Андрей Никитин формализовали отношения, подписав соглашение о создании особой экономической зоны промышленного типа под боком у Ленинградской области и с последующим выходом на Балтику.



Как сообщили «Реальному времени» на минувшей неделе в администрации региона, заявка на создание ОЭЗ «Новгородская» находится в финальной стадии рассмотрения в Минэкономразвития РФ. Сама зона будет работать под управлением УК «Новгородская», но с участием УК «Алабуга».



— Одна из стратегических задач, стоящая перед ОЭЗ «Алабуга», — создание новых площадок для инвестиций в других российских регионах, трансляция позитивного опыта Татарстана в привлечении инвестиций. В рамках этого проекта «Алабуга» планирует открывать новые площадки по всей России — там, где они нужны бизнесу, — объяснял экспансию гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

Добавим, что резиденты уплачивают налог на прибыль, 2%, на протяжении первых пяти лет, 7% — с шестого по десятый год и 15,5% — до конца действия соглашения. Обнуляется налог на имущество на 10 лет с момента формирования налогооблагаемой базы. Резиденты «Алабуги» освобождены от уплаты транспортного налога на 10 лет. Также в соответствии с режимом свободной таможенной зоны, импортируемые оборудование и продукция, используемые на территории «Алабуги», освобождены от таможенных пошлин (10%) и налога на добавленную стоимость (18%).

Белгородский бастион

Возможный приход «Алабуги» в Белгородской области был встречен настороженно.



— Мы готовы к здоровой конкуренции с «Алабугой», но в регионе и так немало промышленных площадок, — заявили «Реальному времени» в одной из крупных УК «Дирекция по развитию промышленных зон».



Под ее управлением находится три промпарка общей площадью 100 га. Они управляют ими с 2008 года. Резидентам парков предоставляются льготы по налогу на имущество. По словам представителя компании, к ним переезжают немало предпринимателей с Украины, которые переносят бизнес в Россию. Кроме того, в будущем году откроется промпарк в ТОСЭР «Губкино», который сулит немалые льготы.



— Не понимаем, зачем создавать филиал, а не саму зону, — недоумевают в УК.



По данным Минпромторга РФ, в области действуют пять промышленных парков общей площадью свыше 100 тыс. га. «В действующих и создаваемых индустриальных парках в 2019 году было зарегистрировано резидентов — 71 (4**), создано рабочих мест 2120 (4**)" — говорится на сайте информационной системы Минпромторга РФ.

Чужаков не ждут

Апатия регионов к открытию филиалов «Алабуги» объясняется нежеланием «пускать к себе чужаков», объясняет главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич:



— Они понимают, что «чужаки» будут устанавливать свои порядки. Во-вторых, местные власти понимают, что особых денег им это сразу не принесет. Для инвесторов тоже риски: одно дело, когда «крышей» является глава Татарстана, другое — когда попадаешь в зону двоевластия вместе с татарстанскими управленцами. А главная причина в том, что регионы не видят больших инвестиционных перспектив, потому что инвестора надо искать «с фонарем». Если бы у Тимура были «лишние» инвесторы, они пришли бы в Татарстан. Если он играет, не раскрывая карт, то и доверие будет пониженным, и ревность, конечно, — считает эксперт.

Выбор «Алабуги» в пользу Белгородской области рисковый, полагает Наталья Зубаревич. «У Белгородской области новый губернатор — это большие риски. Во-первых, в сентябре ему придется избираться на пост губернатора. Во-вторых, он абсолютно чужой для региона после ухода великого и могучего Савченко, который руководил областью 30 лет. Как он сможет контролировать? Но зато в Белгороде получше с рабочей силой, чем, скажем, в Новгородской области (здесь сильно постарело население, многие уезжают работать в Питер и Нижний Новгород). Доверие к новому главе у бизнеса — ноль. Но если он будет встраиваться, то будет другая история». Есть и финансовые проблемы, по словам собеседницы издания: «Кто возьмет расходы на инфраструктуру? Сейчас у принимающего региона нет на это денег. Никто им не гарантирует, какую помощь они получат из федерального бюджета в будущем году».