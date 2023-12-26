«Важно межрегиональное сотрудничество в рамках БРИКС»: Минниханов ищет Татарстану новые рынки сбыта

Татарстан делает все возможное для приближения победы в СВО и продолжает строить новую экономику с дружественными странами

«Нашей республике как экспортеру почти половины производимой продукции необходимы новые рынки сбыта. Расширение партнерских связей со странами БРИКС позволит устранить зависимость от западных государств», — заявил «Реальному времени» Рустам Минниханов, отвечая на вопрос об ожидаемом эффекте от проведения саммита БРИКС в Казани. Накануне глава республики провел ежегодную предновогоднюю пресс-конференцию с журналистами, пообщавшись в формате «прямой линии». К ее началу от представителей СМИ поступило свыше 60 вопросов, касающихся злободневных тем — поддержки СВО, открытия новых автомобильных дорог в республике и способов продвижения народных ремесел в республике.

Разворот на Восток

«Неужели все это было?» — удивлялся Рустам Минниханов, просмотрев вместе с журналистами пятиминутный видеоролик об основных событиях в жизни Татарстана в 2023 году. С этих слов, собственно, и началась накануне предновогодняя пресс-конференция раиса Татарстана, посвященная подведению итогов уходящего года. Но на этот раз перед началом разговора транслировалась телевизионная хроника деловых поездок Минниханова: за год он успел облететь почти полмира. За несколько минут на огромном телеэкране промелькнули кадры встреч с руководителями ОАЭ, Турции и стран СНГ — Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, и наверняка, в «нарезку» попали не все поездки, которые успел совершить глава республики.

Правда, один из фрагментов «зацепил» веселой шуточкой от главы Белоруссии Александра Лукашенко. Тот говорит, что «чаще видит Минниханова на экране, чем в жизни» — настолько интенсивными оказались перелеты. К чему был этот видеоряд? Очевидно, телевизионные камеры зафиксировали разворот Минниханова на Восток, чьи государства не отказались от сотрудничества с Россией в условиях международных санкций.

На этот раз формат пресс-конференции больше походил на «Прямую связь» с журналистами. Представителей СМИ пригласили в одно из исторических зданий Присутственных мест Казанского кремля. Их рассадили в просторном зале, после чего на подиум поднялся Рустам Минниханов. По традиции модератором пресс-конференции стала пресс-секретарь раиса РТ Лилия Галимова, на чьем костюме можно было заметить медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени» (она была награждена по указу Путина в сентябре этого года, — прим. ред.).

Внутренняя жизнь Татарстана была наполнена визитами федеральных руководителей в Казань, следовало из видеосюжета. Тут главным событием года стал приезд премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Казанский авиазавод в мае. Больше он не посещал ни одно предприятие Татарстана. Напомним, тогда было принято судьбоносное решение о выделении 48,6 млрд рублей из ФНБ на возобновление строительства Ту-214.

Другим высокопоставленным гостем Казанского авиазавода стал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его лицо также «выхватили» камеры российских и татарстанских телеканалов. Вообще, лента событий оказалась разноплановой, но их, похоже, объединяла идея о том, что в условиях СВО республика продолжает следовать задачам руководства страны и настроена на выполнение стратегических задач. Оценивая события 2023 года, Рустам Минниханов пообещал, что будущий, 2024 год станет еще насыщеннее и интереснее уходящего.

О поддержке СВО



Открывая диалог, Лилия Галимова сообщила, что от представителей СМИ поступило свыше 60 вопросов. Но первым был задан самый злободневный — как идет работа по поддержке СВО и татарстанских участников специальной военной операции? Насколько помощь достаточна?

Глава республики сообщил, что Татарстан делает все возможное, чтобы участники СВО достигли успехов на линии фронта, а семьям участников СВО оказывается материальная и моральная помощь.

— Прежде всего хочу сказать, что нет ни одного дня, чтобы мы не обсуждали эту тему. Обсуждение идет на уровне всей республики — каждый муниципалитет, каждый населенный пункт, каждое предприятие задействованы в той или иной степени в программе поддержки, — сказал он. И напомнил, что у Татарстана есть подшефные города на новых территориях России — это Лисичанск и Рубежное, куда регулярно отправляются гуманитарные грузы. По его словам, в этом деле участвуют и частные компании, и отдельные физические лица.

Значительный вклад в достижение успехов в СВО вносят предприятия ОПК. «Весь оборонно-промышленный комплекс полностью выполняет задачи, которые ставятся Верховным главнокомандующим», — сообщил Минниханов. Татарстанские мужчины активно вступают в ряды контрактников и добровольцев. «Все те задачи, которые поставлены республикой в части мобилизованных и контрактников, находятся на контроле. Мы достойно выполняем поставленные задачи», — добавил Минниханов. По его словам, с каждым месяцев все больше татарстанцев, которые отмечены наградами за подвиги и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО. «Сколько сейчас (героев)?» — уточнил он у присутствовавшего главы аппарата Асгата Сафарова. «11 человек награждены», — ответил тот с места. По словам Минниханова, татарстанцы защищают интересы российского государства, не жалея себя: «Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. Мы знаем, что есть определенное количество стран, которые ополчились против нас и не хотят, чтобы Россия была сильной и крепкой. Тем не менее мы видим, что весь российский народ, в том числе и Татарстан, ждет победы и делает все для того, чтобы эта победа случилась», — заключил Минниханов.

О БРИКС и дружбе с Китаем

Предстоящий саммит БРИКС в Казани станет одним из важных политических событий 2024 года. Сейчас российские власти налаживают торгово-экономические отношения с государствами, входящими в БРИКС. В частности, готовятся к открытию торговые представительства России в Иране, Египте. «В каких направлениях вы видите расширение партнерских отношений Татарстана со странами БРИКС? Как развиваются проекты с КНР?» — спросила корреспондент «Реального времени» у Минниханова.



— Считаю, что в первую очередь следует обратить внимание на межрегиональное сотрудничество в рамках БРИКС. Нашей республике как одному из наиболее экономически развитых регионов, экспортирующему около половины продукции, необходимы новые рынки сбыта. Расширение партнерских связей со странами БРИКС позволит устранить зависимость от западных государств, — прокомментировал он.

По словам раиса, страны БРИКС создают порядка 25% мирового ВВП и являются масштабным мировым рынком — около 3,21 млрд человек (42% населения мира). Кроме того, БРИКС уже принял заявки на членство от 20 с лишним государств: Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и другие. Это отражает значимость БРИКС с точки зрения рынка и возможностей.

Основными направлениями сотрудничества, перспективными для Татарстана, Минниханов назвал нефтепереработку и нефтехимию, машиностроение, сельское хозяйство, цифровые технологии, развитие промышленных площадок.

Наиболее бурно продвигается сотрудничество с Китаем. В первом полугодии 2023 года объем взаимной торговли Татарстана и КНР приблизился к $1,5 млрд. Это в 2,3 раза выше аналогичного периода 2022 года. В Казани работает Генконсульство КНР, в Пекине — представительство Татарстана. Как известно, Казань выбрана местом для проведения российско-китайского бизнес-форума «РОСТКИ». Наряду с этим активизировано сотрудничество с Ираном и Египтом. За 9 месяцев этого года товарооборот с Ираном превысил $161,6 млн, а с Египтом — $114,9 млн. Идет работа над реализацией совместных проектов с партнерами из этих стран.

Об источниках роста Татарстана

— В этом году продолжилась перестройка предприятий, связанная со сменой логистики и рынков сбыта. Какие успехи и неудачи вы могли отметить на этом пути по итогам 2023 года? В чем вы видите источники роста на 2024—2025 годы? — спросило «Реальное время».

— В связи со сложившейся внешнеэкономической ситуацией предприятия практически всех отраслей вынуждены были перестраиваться: менять поставщиков, логистику, осваивать новые рынки сбыта. Не могу отметить каких-то существенных неудач в связи с поиском рынков сбыта, — заявил Минниханов. По его мнению, наши предприятия довольно успешно справляются с кризисом и находят новые возможности, а государство помогает наладить контакты с партнерами из дружественных стран.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По итогам года Татарстан остается лидером по внешней торговле в ПФО, на нее приходится 30% от внешнеторгового оборота Поволжья. В абсолютным цифрах он составляет $19 млрд. Рост составил 8%.



Об инвестиционном вычете



— Для обновления производственных фондов некоторые регионы вводят механизм инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Он предполагает возмещение до 90% затрат, понесенных отдельными предприятиями (в частности для производителей лекарственных средств, производителей судов). Какова эффективность подобных инструментов в республике и, в частности, возможность реинвестирования части госдолга РТ в инфраструктурные проекты? Нужны ли дополнительные стимулы для предприятий РТ? — задало заключительный вопрос «Реальное время».

— В настоящее время на федеральном уровне прорабатываются вопросы изменения механизма реализации инвестиционного налогового вычета. Планируется переход на «проектный» подход с целью создания новых производств. После принятия соответствующих изменений нами еще раз будет рассмотрен вопрос о целесообразности применения инвестиционного налогового вычета в Республике Татарстан, — сообщил Минниханов.

Если говорить о механизме реструктуризации задолженности перед РФ по бюджетным кредитам, то в 2021—2023 годах в республике на эти цели было направлено порядка 10 млрд рублей, привлечено 94,4 млрд рублей частных инвестиций.

По словам Минниханова, республиканские власти активно используют все имеющиеся инструменты, направленные на поддержку инвесторов и привлечение инвестиций: «Только в текущем году было предоставлено более полутора тысяч (1 672) федеральных мер поддержки на сумму 54 млрд рублей, а на республиканском уровне — порядка 2 тысяч (1 883) финансовых мер на 7,6 млрд рублей», — сообщил он.

Об открытии М-12 «Восток»

После этого Рустам Минниханов вернулся к гражданской повестке. Его спросили, что даст экономике Татарстана открытие федеральной трассы М-12? Каковы его впечатления от поездки? (Минниханов одним из первых протестировал дорогу из Казани в направлении Москвы, — прим. ред.). «Кто-нибудь ездил в Челны, когда мостов (по этой трассе) не было?» — обратился он к журналистам. И не услышав ответа, дал понять, что 30—40 лет назад движение по прежней трассе М-7 являлось настоящей мукой для автомобилистов. Теперь она дает возможность с высокой скоростью и комфортом преодолеть большие расстояния. Но главная ценность — в развитии удаленных территорий и росте грузооборота по автомобильным дорогам: «Любая дорога — это прогресс и возможность развития прилегающих территорий, — считает Рустам Минниханов. — Это развитие нашей страны, потому что основные грузы перевозим на расстоянии 4—5 тысяч км».

Глава республики напомнил, что решение о строительстве М-12 три года назад принимал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, рассматривая трассу как часть дорожной инфраструктуры страны, а не только Татарстана. По его словам, дальше дорога пойдет вглубь страны на Восток. В будущем году начнется строительство участков по территории Башкортостана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как и федеральные руководители, он восхищался быстрыми темпами строительства. «То, что смогли ввести за 3 года, это рекорд», — отметил он. К тому же через Волгу построен самый длинный мост, это 3 км 362 метра», — гордился он гигантским сооружением.

Минниханов как заядлый профессиональный гонщик доволен скоростным режимом движения: «Ощущение такое, что на одном дыхании можно доехать до Москвы, — поделился он ощущениями от недавней поездки. — Нет ни одного светофора — едешь, и все. Безопасно».

Подобно М-12 достраивается платная трасса Алексеевское — Альметьевск, которая сократит расстояние между Казанью и нефтяной столицей. Несколько лет она строится на условиях ГЧП-соглашения, где одна треть — частные инвестиции Фоата Комарова, а две трети — федеральные и республиканские. «На следующий год тоже должны запустить», — сообщил Минниханов. Дорога избавит автолюбителей от аварий. «Очень сложная трасса, здесь было много аварий», — охарактеризовал ее Минниханов.



О покупке Казанского ЦУМа: условия для мастеровых

Во время пресс-конференции Рустама Минниханова спросили на татарском языке, что будет размещаться в здании бывшего ЦУМа, выкупленного в этом году республикой. Он снова подтвердил, что торговый комплекс станет обителью для сохранения и развития народных промыслов. «По каким-то причинам это [народные промыслы] пропало, — переживал глава республики. Чтобы сохранить исчезающее искусство, в здании ЦУМа планируется создать цеха по обучению мастеров, а также маркетинговые службы для продвижения и продажи товаров народных промыслов. Удачное местоположение в центре города сделает их доступными для туристов. «ЦУМ расположен в самом центре Казани, в красивом месте. Мастерам не надо ехать из Арска, чтобы продать сшитые изделия. Для мастеровых мы готовы создать условия», — заверил он. «Сейчас туристам, и всем, и мне, хочется видеть вещи, которые делаются руками», — заметил Минниханов.

Кроме того, в производственных цехах будут выделены места учебным заведениям для подготовки молодых мастеров. «Мы много ездим: были в Азербайджане, Узбекистане. Мы видим, что мастерство народных ремесел передается на протяжении пяти-шести поколений. Мы хотим, чтобы наши мастера передали навыки молодым. Молодежь должна их приобрести. Мы будем уделять этому внимание и через образовательные учреждения, и через места, найдем и другие форматы, постараемся выполнить поставленные задачи», — сообщил он.

В конце пресс-конференции вернулись к международным отношениям. На прошлой неделе глава МИДа Сергей Лавров в Москве вручил сертификат о включении обсерватории Энгельгардта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До этого были только устные обещания, а теперь это стало фактом. Руководитель московского корпункта ТНВ Дина Газалиева спросила, как стало возможным продолжать сотрудничество с ЮНЕСКО? «Не все еще от нас отвернулись, некоторые просто промолчали», — заметил Минниханов. По его мнению, решающую роль в сохранении внимания ЮНЕСКО к республике сыграл «большой авторитет нашего первого президента»: «Минтимер Шарипович же посол ЮНЕСКО, и с этим не считаться невозможно, — уверен он. — Когда мы обсуждали это, моя позиция была идти до конца. Были разные предложения: «А нужно ли нам в такой ситуации?..» А другой ситуации может и не быть. Поэтому мы в последний вагон сели, и этот вагон доехал».