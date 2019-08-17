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Минниханов опубликовал фотоподборку пейзажей Ненецкого автономного округа

14:12, 17.08.2019
Минниханов опубликовал фотоподборку пейзажей Ненецкого автономного округа

Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал фотоподборку и видео природы Ненецкого автономного округа. В этом регионе Минниханов находится сегодня с рабочим визитом.

Кроме того, в сторис своего аккаунта президент опубликовал видео с посещения экспозиции, посвященной быту ненецких кочевников (видео репостнуто со страницы губернатора НАО Александра Цыбульского).

Напомним, сегодня Минниханов и Цыбульский подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в экономической, культурной, социальной и иных сферах. Подписание состоялось в Нарьян-Маре.

ОбществоВласть Татарстан
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