Минниханов опубликовал фотоподборку пейзажей Ненецкого автономного округа

Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал фотоподборку и видео природы Ненецкого автономного округа. В этом регионе Минниханов находится сегодня с рабочим визитом.

Кроме того, в сторис своего аккаунта президент опубликовал видео с посещения экспозиции, посвященной быту ненецких кочевников (видео репостнуто со страницы губернатора НАО Александра Цыбульского).

Напомним, сегодня Минниханов и Цыбульский подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в экономической, культурной, социальной и иных сферах. Подписание состоялось в Нарьян-Маре.

