«Чтобы город не встал в пробках»: магистрали в Дербышках ищут альтернативу
В качестве варианта эксперты советуют рассмотреть дорогу, которая обходит поселок с востока и выходит на М-7
Жителей Дербышек заверили, что магистрали, против которой они выступали, не будет — в мэрии Казани сообщили о поиске альтернативных решений. Однако проблема создания нового транспортного коридора не решена, а без него главная дорожная артерия поселка — улица Мира — скоро может полностью задохнуться в пробках. Подробнее о других вариантах прокладки трассы, поступающих как от самих жителей, так и от экспертов градостроительства — в материале «Реального времени».
Новые письма казанского исполкома
Жители Дербышек получили первые официальные ответы на свои обращения к властям, сообщающие, что магистрали, которая должна пройти в их поселке, ищут альтернативу. Проект дороги появился в марте в материалах генплана Казани. Ознакомившись с документами, местные жители решили, что новая трасса по ул. Главной разрежет их поселок на четыре части, а с учетом того, что дорога предполагает четыре полосы, под снос попадут десятки домов и детский парк. Для наглядности активисты нарисовали как это будет выглядеть, однако разработчик генплана Олег Григорьев заверил, что «картинка не имеет ничего общего с правдой». Тем не менее само направление дороги по ул. Главной вызвало волну недовольства, и чиновники пошли на компромисс.
«В связи с многочисленными обращениями жителей о несогласии со строительством дороги в районе жилого массива Дербышки в настоящее время разработчиком Генерального плана Казани — ГАУ «Институт Генплана Москвы» ведется работа по поиску альтернативного решения вопроса», — говорится в письмах за подписями замглавы исполкома Казани Радика Шафигуллина и начальника Управления архитектуры и градостроительства Ирины Дябилкиной, копии которых оказались в распоряжении «Реального времени».
В ответах указано, что точные местонахождение, конфигурация и параметры будущих дорог все равно определяются не генпланом, а на уровне проектов конкретных объектов.
— Действительно, в связи с обращениями жителей сейчас обсуждаются различные варианты. Генплан Казани разрабатывается на десятилетия вперед, и сегодня нельзя точно сказать, когда именно будет построена та или иная дорога. Но транспортные коридоры необходимо запланировать, чтобы вообще была возможность строительства дорог, чтобы в будущем город не встал в пробках. О темпах автомобилизации мы неоднократно говорили — сегодня один автомобиль приходится в среднем на трех казанцев. Количество зарегистрированных автомобилей составляет более 423 тысяч, и оно продолжает увеличиваться. Население Казани растет. Строительство дороги в том или ином районе — это не вопрос только этого района, это вопрос развития всего города, — прокомментировал вопрос «Реальному времени» руководитель пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев.
В мэрии города также напомнили причины, побудившие разработчиков генплана запланировать строительство магистрали. Во-первых, для нормальной транспортной обеспеченности, без чего невозможно развитие всего города. Во-вторых, дорога нужна, чтобы единственная дорожная артерия Дербышек — ул. Мира — не встала в одной большой пробке: «Город — единый организм. Если возникают заторы на дороге в Дербышках, проблемы эхом расходятся по всей Казани. Это четко показывают транспортные модели». Если же дорогу проложить по ул. Липатова вдоль железнодорожных путей, она, по мнению чиновников, возьмет на себя весь транзит, и движение будет непрерывным до станции Ометьево и выходить в район станции Вахитова. Тогда улица Мира будет больше востребована жителями поселка.
На протест выходили до тысячи человек
Протесты в Дербышках начались вскоре после опубликования материалов проекта генплана Казани 28 марта (общественные обсуждения плана к настоящему моменту уже завершились). Кроме стихийных встреч прошел официальный митинг 1 мая, собравший от 500 до тысячи человек (оценки полиции и организаторов соответственно). Жаркие дискуссии шли и в соцсетях, жители написали открытое письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой инициировать пересмотр проекта казанского генплана.
За день до митинга состоялась встреча противников магистрали и советника мэра Казани Владимира Фомина. На ней случилось неожиданное: Фомин попросил создателей генплана проработать иные варианты прохождения трассы по улице Главной. «Данная дорога через Дербышки проходить не должна, — заявил он. — Надо признать ошибку проектировщиков...»
Но поворотный момент наступил 5 июня, когда вопрос с дорогой в Дербышках был поднят на сессии Госсовета РТ. Президент Татарстана счел нужным прояснить ситуацию и успокоить общественность. Рустам Минниханов сообщил, что переговорил с руководством города и получил однозначный ответ: планов по строительству дороги, перерезающей Дербышки, у мэрии Казани нет. Президент также попросил городские власти и Миндортранс РТ подготовить официальную справку по этому вопросу:
— Когда жители собрались на площади, я выразил недовольство тем, что представители города официально не озвучили позицию о том, что нет планов по строительству, — подчеркнул Рустам Минниханов.
Нет нового генплана — нет решения
Одна из активисток группы противников магистрали в Дербышках Анна Власенкова рассказала «Реальному времени», что кроме писем были и еще телефонные переговоры с мэрией.
— На следующий день после выступления Минниханова мне позвонили из приемной Фомина и сказали, что готовят с нами встречу, впрочем, дату мы пока не знаем, — говорит Власенкова.
Тем не менее в поселке пока не все верят, что вопрос закрыт: «Пока нам не предоставят исправленного генплана, ситуация никак не закрывается! Пока верить им, знаете ли, нет никакого резона. Могут все спустить все на тормозах», — переживает девушка.
Между тем, эксперты, да и многие жители поселка, считают, что дорога Дербышкам все же нужна — вопрос только где ее строить. Завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич поделился с «Реальным времени» своим вариантом решения:
— Новая магистраль, конечно, нужна, там транзит высокий. Я в курсе, что сейчас ищут альтернативу дороге сквозь Дербышки. Более того, по действующему ныне генплану она уже есть, нужно просто повнимательнее изучить предложения, которые были раньше. Речь идет о дороге, которая восточнее Дербышек обходила этот поселок, выходила на М-7 к тому месту, где уже построена эстакада — она стоит, но не подсоединена к дорогам. Эта трасса нарисована в генплане без точной привязки, нужно на месте выбрать точный маршрут, чтобы с минимальными затратами ее провести. Я помню, что в 2002—2003 годах мы с представителями исполкома проезжали на «УАЗиках» по этому маршруту и понимали, что в принципе, ее можно провести, — рассказал Дембич.
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У нас все выезды из города проблемные, Дербышки ничем не отличаются от других. Ажиотаж создается собственниками сельхозземель на востоке, которые не могут застраивать свои владения.
Чтобы не усугублять ситуацию необходимо расторгнуть договор с НИиПИ Генплана Москвы и разогнать УАиГ