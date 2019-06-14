«Чтобы город не встал в пробках»: магистрали в Дербышках ищут альтернативу

В качестве варианта эксперты советуют рассмотреть дорогу, которая обходит поселок с востока и выходит на М-7

Жителей Дербышек заверили, что магистрали, против которой они выступали, не будет — в мэрии Казани сообщили о поиске альтернативных решений. Однако проблема создания нового транспортного коридора не решена, а без него главная дорожная артерия поселка — улица Мира — скоро может полностью задохнуться в пробках. Подробнее о других вариантах прокладки трассы, поступающих как от самих жителей, так и от экспертов градостроительства — в материале «Реального времени».

Новые письма казанского исполкома

Жители Дербышек получили первые официальные ответы на свои обращения к властям, сообщающие, что магистрали, которая должна пройти в их поселке, ищут альтернативу. Проект дороги появился в марте в материалах генплана Казани. Ознакомившись с документами, местные жители решили, что новая трасса по ул. Главной разрежет их поселок на четыре части, а с учетом того, что дорога предполагает четыре полосы, под снос попадут десятки домов и детский парк. Для наглядности активисты нарисовали как это будет выглядеть, однако разработчик генплана Олег Григорьев заверил, что «картинка не имеет ничего общего с правдой». Тем не менее само направление дороги по ул. Главной вызвало волну недовольства, и чиновники пошли на компромисс.

«В связи с многочисленными обращениями жителей о несогласии со строительством дороги в районе жилого массива Дербышки в настоящее время разработчиком Генерального плана Казани — ГАУ «Институт Генплана Москвы» ведется работа по поиску альтернативного решения вопроса», — говорится в письмах за подписями замглавы исполкома Казани Радика Шафигуллина и начальника Управления архитектуры и градостроительства Ирины Дябилкиной, копии которых оказались в распоряжении «Реального времени».

Для наглядности активисты нарисовали как это будет выглядеть, однако разработчик генплана Олег Григорьев заверил, что «картинка не имеет ничего общего с правдой». Фото vk.com

В ответах указано, что точные местонахождение, конфигурация и параметры будущих дорог все равно определяются не генпланом, а на уровне проектов конкретных объектов.



— Действительно, в связи с обращениями жителей сейчас обсуждаются различные варианты. Генплан Казани разрабатывается на десятилетия вперед, и сегодня нельзя точно сказать, когда именно будет построена та или иная дорога. Но транспортные коридоры необходимо запланировать, чтобы вообще была возможность строительства дорог, чтобы в будущем город не встал в пробках. О темпах автомобилизации мы неоднократно говорили — сегодня один автомобиль приходится в среднем на трех казанцев. Количество зарегистрированных автомобилей составляет более 423 тысяч, и оно продолжает увеличиваться. Население Казани растет. Строительство дороги в том или ином районе — это не вопрос только этого района, это вопрос развития всего города, — прокомментировал вопрос «Реальному времени» руководитель пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев.

В мэрии города также напомнили причины, побудившие разработчиков генплана запланировать строительство магистрали. Во-первых, для нормальной транспортной обеспеченности, без чего невозможно развитие всего города. Во-вторых, дорога нужна, чтобы единственная дорожная артерия Дербышек — ул. Мира — не встала в одной большой пробке: «Город — единый организм. Если возникают заторы на дороге в Дербышках, проблемы эхом расходятся по всей Казани. Это четко показывают транспортные модели». Если же дорогу проложить по ул. Липатова вдоль железнодорожных путей, она, по мнению чиновников, возьмет на себя весь транзит, и движение будет непрерывным до станции Ометьево и выходить в район станции Вахитова. Тогда улица Мира будет больше востребована жителями поселка.

Протесты в Дербышках начались вскоре после опубликования материалов проекта генплана Казани 28 марта. Фото vk.com

На протест выходили до тысячи человек



Протесты в Дербышках начались вскоре после опубликования материалов проекта генплана Казани 28 марта (общественные обсуждения плана к настоящему моменту уже завершились). Кроме стихийных встреч прошел официальный митинг 1 мая, собравший от 500 до тысячи человек (оценки полиции и организаторов соответственно). Жаркие дискуссии шли и в соцсетях, жители написали открытое письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой инициировать пересмотр проекта казанского генплана.

За день до митинга состоялась встреча противников магистрали и советника мэра Казани Владимира Фомина. На ней случилось неожиданное: Фомин попросил создателей генплана проработать иные варианты прохождения трассы по улице Главной. «Данная дорога через Дербышки проходить не должна, — заявил он. — Надо признать ошибку проектировщиков...»



Но поворотный момент наступил 5 июня, когда вопрос с дорогой в Дербышках был поднят на сессии Госсовета РТ. Президент Татарстана счел нужным прояснить ситуацию и успокоить общественность. Рустам Минниханов сообщил, что переговорил с руководством города и получил однозначный ответ: планов по строительству дороги, перерезающей Дербышки, у мэрии Казани нет. Президент также попросил городские власти и Миндортранс РТ подготовить официальную справку по этому вопросу:

— Когда жители собрались на площади, я выразил недовольство тем, что представители города официально не озвучили позицию о том, что нет планов по строительству, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Фомин попросил создателей генплана проработать иные варианты прохождения трассы по улице Главной. Фото Олега Тихонова

Нет нового генплана — нет решения

Одна из активисток группы противников магистрали в Дербышках Анна Власенкова рассказала «Реальному времени», что кроме писем были и еще телефонные переговоры с мэрией.

— На следующий день после выступления Минниханова мне позвонили из приемной Фомина и сказали, что готовят с нами встречу, впрочем, дату мы пока не знаем, — говорит Власенкова.

Тем не менее в поселке пока не все верят, что вопрос закрыт: «Пока нам не предоставят исправленного генплана, ситуация никак не закрывается! Пока верить им, знаете ли, нет никакого резона. Могут все спустить все на тормозах», — переживает девушка.

Между тем, эксперты, да и многие жители поселка, считают, что дорога Дербышкам все же нужна — вопрос только где ее строить. Завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич поделился с «Реальным времени» своим вариантом решения:

— Новая магистраль, конечно, нужна, там транзит высокий. Я в курсе, что сейчас ищут альтернативу дороге сквозь Дербышки. Более того, по действующему ныне генплану она уже есть, нужно просто повнимательнее изучить предложения, которые были раньше. Речь идет о дороге, которая восточнее Дербышек обходила этот поселок, выходила на М-7 к тому месту, где уже построена эстакада — она стоит, но не подсоединена к дорогам. Эта трасса нарисована в генплане без точной привязки, нужно на месте выбрать точный маршрут, чтобы с минимальными затратами ее провести. Я помню, что в 2002—2003 годах мы с представителями исполкома проезжали на «УАЗиках» по этому маршруту и понимали, что в принципе, ее можно провести, — рассказал Дембич.