Цитаты недели: Минниханов — о проверке на прочность, Хабиров — о зиме, Берлускони — о Путине
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
На этой неделе в России ввели военное положение в четырех новых регионах, в Татарстане — с ежегодным посланием Госсовету РТ выступил президент республики Рустам Минниханов, а в Великобритании ушла в отставку премьер-министр Лиз Трасс. В ответ на антироссийские заявления в Башкирии пожелали миру «самой холодной зимы за все время», в Херсонской области прогнозируют новые «народные референдумы воссоединения с Россией», а в Забайкалье отравляют домой тех, с кем мобилизованные не хотят идти в зону СВО из-за их «морально-волевых качеств». Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О бандитском подполье
Президент России Владимир Путин 19 октября объявил о введении военного положения в новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Режим начал действовать на следующий день. Перед тем, как сообщить о принятом решении, глава государства напомнил, что Украина отказалась «признать волю и выбор людей», которые в ходе референдумов высказались за вхождение в состав России. Он обратил внимание, что киевский режим не соглашается идти на переговоры и продолжает обстреливать свои бывшие регионы.
О попытке разыграть «национальную карту»
О вызовах в условиях спецоперации и давлении со стороны Запада, серьезных изменениях в медиаполе, богатейшем историко-культурном наследии Татарстана и многих других вопросах рассказал в своем ежегодном послании Госсовету РТ президент республики Рустам Минниханов 20 октября. По его словам, «бесценное достояние» региона — «уважительный диалог между представителями всех народов большой татарстанской семьи оказался под угрозой» — противники России хотят разрушить эту идиллию. Татарстан же не позволит разрушить то, что создавалось годами. В связи с этим, учитывая «важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций», Рустам Минниханов объявил 2023-й в республике Годом национальных культур и традиций.
О сплочении татарстанцев вокруг лидера
Необходимость сплочения на фоне противостояния «коллективному Западу» отметил и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. По его мнению, только объединившись республика сможет успешно противостоять силам, которые хотят сдержать ее развитие. И сплотиться он призвал вокруг президента Татарстана Рустама Минниханова, который в свою очередь предлагал поддержать главу государства — Владимира Путина.
Об ожидании самой холодной зимы
Пока в Татарстане думают, как защититься от разрушительного воздействия политики Запада, в соседней Башкирии ждут, когда по Европе «ударит» зима. Глава республики Радий Хабиров мечтает о самых суровых морозах за всю историю, будучи уверенным, что их регион и вся Россия переживет, в то время как замерзающим недружественным странам придется потеплеть к Москве, чтобы не замерзнуть. Башкирия этой зимой будет в тепле, но без масштабных новогодних гуляний — ни артистов, ни новых елок и светодиодных декораций ее жители не увидят. Пока Европа, для которой Радий Хабиров желает холодов, минимизирует потребление газа и электричества, Башкирия, по его распоряжению, экономит на одном из самых любимых праздников населения.
О либеральных тварях главного журфака России
Так помощник президента страны, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отреагировал на ситуацию в главном вузе страны, «где затравили парня» за его патриотическую акцию в стенах вузах. По его словам, подобное можно было стерпеть в любое другое время, но «не в военное». Он призвал провести разъяснительную работу среди молодежи, которая не понимает целей спецоперации.
О «лучшем фигуристе» в истории
В адрес уроженки Казани, фигуристки Камилы Валиевой постоянно звучат слова восхищения. Юную спортсменку считают одной из самый талантливых, а некоторые, как, например, хореограф-постановщик Сергей Комолов, наделяют ее нескромным титулом «лучший фигурист в истории во всех видах». Выступления 16-летней Камилы Валиевой он называет волшебными и космическими. По его мнению, фигуристке под силу сделать любую программу запоминающейся.
О русской державе
На этой неделе в интернете разлетелось видео, на котором замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов читает стихотворение о России с необъятной территорией. В ее границы он уместил и Вашингтон, и Нил, и Прагу, и Варшаву. Чиновник нового российского региона утверждает, что скоро по всей Земле пройдут «народные референдумы воссоединения с Россией»: «И это братцы, не фантастика — это реальность туманной Андромеды».
О подарке Путину
Такой информацией, хотя это и отрицает партия «Вперед, Италия», поделился экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. День рождения — 86-летие, на который он якобы получил от Владимира Путина презент в виде ящика водки и доброго письма, политик отпраздновал 29 сентября этого года. При этом, как обратили внимание в Еврокомиссии, поставки спиртных напитков из России запрещены с апреля, и подарок могут расценить как нарушение санкций.
О мобилизованных алкоголиках
Больше месяца в России продолжается частичная мобилизация. Не обходится она без недоразумений и нелепостей, что признает и президент страны Владимир Путин. Так, например, в некоторых регионах мобилизованных отправляют домой из-за их неравнодушия к алкоголю. Случаи с «такими товарищами» были в Забайкалье, о чем рассказал депутат Госдумы от региона Андрей Гурулев. По его словам, с любителями выпить другие бойцы не желают работать в команде.
О половозрелых самцах
Такое мнение выразил российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как создатель ЧВК «Вагнер». По его словам, российские мужчины не должны запускать себя, необходимо держать себя в форме, чтобы всегда быть готовыми дать отпор врагу. Предприниматель заявил, что не стоит надеяться, что эти «непростые времена» завершатся в скором времени, страна должна пройти их достойно.
О собственной отставке
Рекордно короткий срок — 44 дня — провела Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании. Именно столько времени прошло с ее вступления в должность до объявления об отставке из-за отсутствия возможностей справиться с обязанностями, перешедшими к ней от Бориса Джонсона. Пока она продолжает возглавлять британское правительство, а СМИ и общественность гадают, кто заменит не продержавшуюся и двух месяцев Лиз Трасс. Эксперты и журналисты не исключают, что кресло премьер-министра вновь займет ее предшественник Борис Джонсон.
Об абсурде в правительстве Великобритании
Вопрос с преемником Лиз Трасс должен решиться в скором времени. О второй за год смене главы правительства Великобритании многие высказались с иронией.
На этот «абсурд» отреагировал даже кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. В его twitter-аккаунте появился пост, сообщающий о просьбе короля Великобритании Карла III к четвероногому подданному сменить Лиз Трасс.
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