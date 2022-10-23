Цитаты недели: Минниханов — о проверке на прочность, Хабиров — о зиме, Берлускони — о Путине

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Скриншот трансляции послания Госсовету РТ

На этой неделе в России ввели военное положение в четырех новых регионах, в Татарстане — с ежегодным посланием Госсовету РТ выступил президент республики Рустам Минниханов, а в Великобритании ушла в отставку премьер-министр Лиз Трасс. В ответ на антироссийские заявления в Башкирии пожелали миру «самой холодной зимы за все время», в Херсонской области прогнозируют новые «народные референдумы воссоединения с Россией», а в Забайкалье отравляют домой тех, с кем мобилизованные не хотят идти в зону СВО из-за их «морально-волевых качеств». Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



О бандитском подполье

Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти. Как и их идейные предшественники — бандеровцы, пособники Гитлера — пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы.

Президент России Владимир Путин 19 октября объявил о введении военного положения в новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Режим начал действовать на следующий день. Перед тем, как сообщить о принятом решении, глава государства напомнил, что Украина отказалась «признать волю и выбор людей», которые в ходе референдумов высказались за вхождение в состав России. Он обратил внимание, что киевский режим не соглашается идти на переговоры и продолжает обстреливать свои бывшие регионы.



О попытке разыграть «национальную карту»

В настоящее время наша выстроенная работа в этноконфессиональной сфере подвергается серьезному экзамену. Внешние силы пробуют на прочность единство наших народов — пытаются разыграть «национальную карту». В поле пристального внимания оказался и Татарстан. Наша общая задача — не допустить этого и теснее сплотиться вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина.

О вызовах в условиях спецоперации и давлении со стороны Запада, серьезных изменениях в медиаполе, богатейшем историко-культурном наследии Татарстана и многих других вопросах рассказал в своем ежегодном послании Госсовету РТ президент республики Рустам Минниханов 20 октября. По его словам, «бесценное достояние» региона — «уважительный диалог между представителями всех народов большой татарстанской семьи оказался под угрозой» — противники России хотят разрушить эту идиллию. Татарстан же не позволит разрушить то, что создавалось годами. В связи с этим, учитывая «важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций», Рустам Минниханов объявил 2023-й в республике Годом национальных культур и традиций.



О сплочении татарстанцев вокруг лидера

Безусловно, новые вызовы оказывают влияние на многовекторную экономику республики, в целом на жизнь многонационального народа Татарстана, находятся желающие оказать активное сопротивление нашему развитию <...> Я бы внес предложение, если поддержите, нам в таких условиях надо объединяться и дальше, сплочение сделать со всем нашим народом вокруг нашего лидера — Рустама Нургалиевича Минниханова, высшего должного лица нашей республики. Тогда мы обеспечим успешную реализацию всех задач.

Необходимость сплочения на фоне противостояния «коллективному Западу» отметил и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. По его мнению, только объединившись республика сможет успешно противостоять силам, которые хотят сдержать ее развитие. И сплотиться он призвал вокруг президента Татарстана Рустама Минниханова, который в свою очередь предлагал поддержать главу государства — Владимира Путина.



Об ожидании самой холодной зимы

Я по понятным причинам, вот честно вам скажу, я жду, чтобы в мире была самая холодная зима за все время, какое возможно. Но мы-то это выдержим.

Пока в Татарстане думают, как защититься от разрушительного воздействия политики Запада, в соседней Башкирии ждут, когда по Европе «ударит» зима. Глава республики Радий Хабиров мечтает о самых суровых морозах за всю историю, будучи уверенным, что их регион и вся Россия переживет, в то время как замерзающим недружественным странам придется потеплеть к Москве, чтобы не замерзнуть. Башкирия этой зимой будет в тепле, но без масштабных новогодних гуляний — ни артистов, ни новых елок и светодиодных декораций ее жители не увидят. Пока Европа, для которой Радий Хабиров желает холодов, минимизирует потребление газа и электричества, Башкирия, по его распоряжению, экономит на одном из самых любимых праздников населения.



О либеральных тварях главного журфака России



Журфак МГУ забит этими тварями, еще и из числа так сказать учеников «либеральных преподавателей». Мы все это могли терпеть, вполне это было нормально. У нас свобода, плюрализм процветал 30 лет. Только не в военное время. В военное время как-то это нехорошо, мне кажется.

Так помощник президента страны, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отреагировал на ситуацию в главном вузе страны, «где затравили парня» за его патриотическую акцию в стенах вузах. По его словам, подобное можно было стерпеть в любое другое время, но «не в военное». Он призвал провести разъяснительную работу среди молодежи, которая не понимает целей спецоперации.



О «лучшем фигуристе» в истории



Камила Валиева — лучший фигурист в истории во всех видах, магия в чистом виде, но это магия исполнителя. Если заливщика попросить поставить ей программу, получится тоже классно. Они с Глейхенгаузом накрутили космоса, конечно — нет ни одной пустой секунды. И ведь она же не маленькая, антропометрически эффектная, но все делает с корпусом.

В адрес уроженки Казани, фигуристки Камилы Валиевой постоянно звучат слова восхищения. Юную спортсменку считают одной из самый талантливых, а некоторые, как, например, хореограф-постановщик Сергей Комолов, наделяют ее нескромным титулом «лучший фигурист в истории во всех видах». Выступления 16-летней Камилы Валиевой он называет волшебными и космическими. По его мнению, фигуристке под силу сделать любую программу запоминающейся.



О русской державе

Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест? Вижу пагоды в Шри-Ланке. И Корею, и Китай… Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край! Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я… Это русская сторонка, это родина моя!

На этой неделе в интернете разлетелось видео, на котором замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов читает стихотворение о России с необъятной территорией. В ее границы он уместил и Вашингтон, и Нил, и Прагу, и Варшаву. Чиновник нового российского региона утверждает, что скоро по всей Земле пройдут «народные референдумы воссоединения с Россией»: «И это братцы, не фантастика — это реальность туманной Андромеды».



О подарке Путину

Я начал восстанавливать отношения с президентом Путиным, даже немного слишком — в том смысле, что он послал мне на день рождения 20 бутылок водки и очень доброе письмо. Я ему ответил бутылками ламбруско и таким же письмом. Он меня назвал первым из пяти его настоящих друзей.

Такой информацией, хотя это и отрицает партия «Вперед, Италия», поделился экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. День рождения — 86-летие, на который он якобы получил от Владимира Путина презент в виде ящика водки и доброго письма, политик отпраздновал 29 сентября этого года. При этом, как обратили внимание в Еврокомиссии, поставки спиртных напитков из России запрещены с апреля, и подарок могут расценить как нарушение санкций.



О мобилизованных алкоголиках

Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать.

Больше месяца в России продолжается частичная мобилизация. Не обходится она без недоразумений и нелепостей, что признает и президент страны Владимир Путин. Так, например, в некоторых регионах мобилизованных отправляют домой из-за их неравнодушия к алкоголю. Случаи с «такими товарищами» были в Забайкалье, о чем рассказал депутат Госдумы от региона Андрей Гурулев. По его словам, с любителями выпить другие бойцы не желают работать в команде.



О половозрелых самцах

Каждый половозрелый самец в этой стране должен иметь нормальную физическую форму, не валяться за компьютерными играми с утра до ночи, а заниматься физической подготовкой, в том числе для защиты близких, семьи и Родины. Отращивают животы и расслабляют булки пускай европейцы.

Такое мнение выразил российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как создатель ЧВК «Вагнер». По его словам, российские мужчины не должны запускать себя, необходимо держать себя в форме, чтобы всегда быть готовыми дать отпор врагу. Предприниматель заявил, что не стоит надеяться, что эти «непростые времена» завершатся в скором времени, страна должна пройти их достойно.



О собственной отставке



Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата [премьер-министра], на пост которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я связалась с Его Величеством Королем [Карлом III], чтобы оповестить его, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии.

Рекордно короткий срок — 44 дня — провела Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании. Именно столько времени прошло с ее вступления в должность до объявления об отставке из-за отсутствия возможностей справиться с обязанностями, перешедшими к ней от Бориса Джонсона. Пока она продолжает возглавлять британское правительство, а СМИ и общественность гадают, кто заменит не продержавшуюся и двух месяцев Лиз Трасс. Эксперты и журналисты не исключают, что кресло премьер-министра вновь займет ее предшественник Борис Джонсон.



Об абсурде в правительстве Великобритании

Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго.

Вопрос с преемником Лиз Трасс должен решиться в скором времени. О второй за год смене главы правительства Великобритании многие высказались с иронией.



На этот «абсурд» отреагировал даже кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. В его twitter-аккаунте появился пост, сообщающий о просьбе короля Великобритании Карла III к четвероногому подданному сменить Лиз Трасс.