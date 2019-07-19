Реконструкция набережной Казанки вдохнет вторую жизнь в ресторан «Парус»

В казанском Кремле придумали свою реновацию: отобранное за долги имущество банкротов покупается у кредиторов под образовательные проекты

Фото: Максим Платонов

Многострадальный ресторан «Парус», ранее принадлежавший структурам строительной империи «ФОН» Анатолия Ливады и много лет выставляемый на продажу, на этой неделе привлек внимание президента Татарстана. Рустам Минниханов заметил его во время знакомства с проектом благоустройства левого берега Казанки и предложил выкупить у владельца под детский центр. Как выяснило «Реальное время», «Парус» ныне принадлежит банку «Открытие», кредитору «ФОНа». Выкупив залоговый актив по бросовой цене, банк продает его за 143,5 млн рублей. В самом банке «Открытие» газете «Реальное время» сообщили, что готовы к «любым идеям и предложениям». Таким образом, вслед за штаб-квартирой банка «Спурт» на озере Кабан, которую «Связьинвестнефтехим» приобрел под проект «Школа 21», «Парус» может стать второй ласточкой перепрофилирования бывших активов нынешних банкротов в образовательные учреждения.

Президент приценивается к ресторану «Парус»

На этой неделе в рамках знакомства с проектом благоустройства левого берега Казанки президент Татарстана Рустам Минниханов заинтересовался рестораном «Парус» на набережной. Ему сообщили, что объект «на торгах». Заведение, ранее принадлежавшее «ФОНу» ныне банкрота Анатолия Ливады, действительно продается.

— Нам было бы неплохо его выкупить и сделать какой-то детский [центр], — заявил Рустам Минниханов, его слова отчетливо слышны на видео с осмотра набережной, выложенного на официальном сайте главы республики.

Позднее Лилия Галимова пояснила «Реальному времени», что конкретной задачи по ресторану президент не ставил. Только дал понять, что предстоит работать с этим объектом в рамках благоустройства набережной, чтобы в дальнейшем обеспечить прямой выход к реке. Возможно, также заведению расширят функционал, добавив работу с детьми.

Что интересно, судя по ролику, президент обсуждал покупку ресторана в компании с Равилем Зиганшиным, главой ПСО «Казань». Желание купить «Парус» застройщик и сам высказывал 3 года назад, но лишь за 100 млн рублей (залоговая стоимость на тот момент составляла — 90 млн), при этом продавался ресторан тогда за 250 млн рублей.

— Набережная непонятно когда будет построена, — заявил тогда Зиганшин, отказавшись от покупки.

Действительно, на тот момент вокруг «Паруса» было все разрыто (с 2014 года) в рамках подготовки как раз к строительству набережной, и цена на ресторан тут же упала. Не было даже заезда к нему. Возможно, теперь, когда таких препятствий нет, в «ПСО «Казань» пересмотрят свое решение.

Заметим, что для властей республики выкуп пока не самого ликвидного актива тоже выгоден: если коммерческий покупатель не найдется, «паруса» постепенно разрушающегося здания будут откровенно портить картинку набережной. Впрочем, не исключено, что слова президента — лишь тонкий намек самому Зиганшину, и выкупать здание придется ему.

Почему сделка с Зиганшиным не состоялась

Напомним, «Парус» в рамках урегулирования конфликта с «ФОНом» перешел как залоговое имущество от ООО «Савиново» (одна из структур Ливады) к одному из кредиторов, банку «ФК Открытие» («Савиново» было должно банку 143 млн рублей). До этого, в мае 2016 года, он мог уйти какому-то таинственному покупателю, но сделка не состоялась.

Позднее, осенью 2016 года, стало известно, что «Парус» компания «ФОН» планирует продать, чтобы за вырученные средства достраивать проблемные дома. Потенциальным покупателем вновь выступил Равиль Зиганшин, но стороны не сошлись в цене. К тому моменту «Парус», впрочем, уже перешел к «Открытию», которое просило за актив 140 млн рублей (отметим, что за какие-то пару месяцев цена упала на 100 млн рублей), а Зиганшин же и вовсе снизил предложение до 95 млн рублей. Наблюдатели все же полагали, что сторонам удастся договориться, а «Парус» называли выгодным приобретением для ПСО «Казань». Однако эксперты считали, что настоящая цена ресторану выше — от 160 млн рублей.

Банк «Открытие» в 2018 году сам выкупил «Парус» и выставил его на продажу

Как удалось узнать «Реальному времени», «Парус» официально принадлежит банку «ФК «Открытие» с сентября 2018 года, когда банк приобрел трехэтажное здание площадью 3,8 тыс. кв. м по адресу: город Казань, Кремлевская дамба, за 93,7 млн рублей. Срок аренды участка в 4 тыс. кв. м — до 2054 года, это важно, учитывая сложности с природоохранным законодательством, ресторан находится в береговой зоне. То есть формально собеседник Минниханова (Зиганшин?) был не совсем прав: торги были завершены в порядке п. 4.2 ст. 138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», так как от конкурсного кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника поступило заявление об оставлении предмета залога за собой на этапе приема заявок №6, где начальная продажная цена имущества составляла 93 770 100,00 руб. 27 сентября 2018 произведена государственная регистрация перехода права собственности по соглашению №ПРД-01-2018/1347 об оставлении предмета залога за собой.

Наблюдатели на рынке скептично оценивали перспективы продажи и предполагали, что выручить может только сторонний или даже федеральный инвестор. Фото Максима Платонова

Ранее, в начале 2018 года, «Парус» пытались реализовать за 208 млн рублей. Выкупив актив в момент, прямо скажем, острый — проект набережной еще был только на бумаге, ресторан клиенты подзабыли — банк «Открытие» тут же выставил его на продажу. К началу 2019 года цена продажи «Паруса» составила 162 млн рублей, то есть, та самая, «настоящая» — но трехгодовой давности. Наблюдатели на рынке скептично оценивали перспективы продажи и предполагали, что выручить может только сторонний или даже федеральный инвестор.

Сегодня на сайте объявлений avito.ru можно найти информацию о продаже бывшего ресторана «Парус» с правом аренды земельного участка площадью 4 000 кв. м, «в самом центре города на набережной, напротив Казанского кремля, подключены все коммуникации» уже за 143,48 млн рублей, почти на 20 млн рублей дешевле, чем в марте 2018 года. Продавец — то есть банк «Открытие» — даже согласен на возможную краткосрочную аренду на 11 месяцев с пролонгацией. Любопытно, что 143 млн рублей — это как раз цена долга структур Ливады банку «Открытие» на момент 2016 года.

Банк «Открытие» готов к любым идеям и предложениям

В банке «Открытие» газете «Реальное время» подтвердили информацию о том, что здание бывшего ресторана «Парус» в Казани выставлено банком на продажу — «объект публичный, размещен на информационных порталах Avito и ЦИАН», отметили в пресс-службе финансового учреждения. При этом, осторожно заявили банкиры («деньги любят тишину»), будущий собственник сможет перепрофилировать его под свои проекты:

— Мы готовы обсуждать и рассматривать любые идеи и предложения.

В банке «Открытие» подтвердили информацию о том, что здание бывшего ресторана «Парус» в Казани выставлено на продажу. Фото rapsinews.ru

Мурат Ахмеров, владелец консалтинговой компании A-Development, одной из ведущих в сфере брокериджа коммерческой недвижимости столицы РТ, считает, что банк выкупал актив для перепродажи и купил его по бросовый цене — фактически за 24 тыс. рублей за кв. м. Но у объекта сегодня есть определенные «но»: он находится на береговой линии, на воде.

— Впрочем, юридическая служба банка, вероятно, покупку проанализировала и дала согласие. Понятно, что себестоимость одного квадратного метра бывшего ресторана с учетом всех коммуникаций должна быть выше, и купил банк ресторан по цене ниже себестоимости. Продают они его сегодня за 143,5 млн рублей, то есть, за 37,7 тыс. кв. метров.

Перспективы продажи «Паруса» покупателю с возможным открытием вновь ресторана Ахмеров считает туманными:

— Просто раньше ресторан, когда он открылся, был безумно премиальным, популярным. Сейчас же, с учетом открытия других ресторанов на набережной, центр сместился, и «Парус» остался как бы особняком. Трафик сквозной, пешеходный трафик отсутствует. Большого скопления просто так не будет, разве что покупатель придумает какую-то концепцию, чтобы туда приезжали.

Если «Парус» будут продавать Татарстану — цена продажи будет «политической»

Возможность продажи «Паруса» государству, а именно Татарстану, не исключена, считает брокер, и банк может пойти на это, учитывая сложность дальнейшего, ресторанного развития актива. «Ничего страшного для банка нет, если он продаст здание ресторана Татарстану за 35—40 тыс. рублей. Другого выхода нет. Либо покупатель найдет человека, который придумает ресторану концепцию, которая сделает его популярной. Либо придется перепрофилировать здание под офис, музей или еще что-то». Ниже себестоимости — 93 млн рублей — банк продавать вряд ли будет, заявляемая сегодня цена в 140 млн рублей — довольно близка к рыночной. Но сделки такого рода всегда «политические», предупреждает Мурат Ахмеров, и цены покупки-продажи в случае «политических сделок» отличаются, и довольно сильно, от рыночных.

Мурат Ахмеров перспективы продажи «Паруса» покупателю с возможным открытием ресторана вновь считает туманными. Фото Романа Хасаева

— Можно вспомнить недавнюю сделку по покупке компанией «Связьинвестнефтехим» за 270 млн рублей здания головного офиса «Спурт Банка» Евгении Даутовой [для передачи его под образовательный проект по программированию «Школа 21», совместного проекта Татарстана и Сбербанка]. Это сделка носила, по-моему, политический характер, и цена была завышенной, — высказал мнение Ахмеров.