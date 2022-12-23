Рустам Минниханов о наименовании своей должности: «Конструкция, которую озвучили, позволяет двигаться вперед»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на 39-м заседании Госсовета республики, где обсуждался вопрос переименования должности высшего должного лица республики. Он заявил, что «конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет нам двигаться вперед». При этом он считает, что она не идеальна.

— Тема, которую мы сегодня обсуждаем, она очень болезненная, непростая, но мы должны двигаться дальше, — заявил в начале выступления Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 21 декабря в Госсовет Татарстана внесли проект поправок в Конституцию республики, предусматривающий в том числе смену наименования высшего должностного лица. Накануне Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, проведя бурное обсуждение, рекомендовал отозвать законопроект и доработать его.

Уже сегодня на заседании Госсовета председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин озвучил предложение изменить название должности высшего должностного лица Татарстана на «Глава — Раис Республики Татарстан».



— Помимо полного наименования предлагается возможность использовать и сокращенный вариант — «Раис Республики Татарстан». Полагаем, что такой подход позволяет нам, с одной стороны, учесть требования 414-го федерального закона, с другой стороны — отразить исторические, культурные и национальные особенности Татарстана, — сказал Альберт Хабибуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вместе с этим было озвучено предложение применить новое наименование к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана:

— В то же время, давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента, наши граждане голосовали за него как за кандидата именно в президенты. В этой связи представленный законопроект содержит переходные положения, согласно которым новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстана, — заявил Альберт Хабибуллин.

Закон о публичной власти, согласно которому в регионах не может быть президентов, подписан главой государства Владимиром Путиным в декабре 2021 года. Согласно ему, наименованием должности высшего должностного лица субъекта России является в соответствии с конституцией (уставом) региона наименование «Глава» или «Губернатор» с дальнейшим указанием наименования субъекта. Вместе с этим «с учетом исторических, национальных и иных традиций» региона может быть предусмотрено дополнительное наименование должности. Ограничение лишь одно — оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента России.

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Татьяна Демина