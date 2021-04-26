Сделка века в российской нефтегазохимии: ТАИФ и «СИБУР Холдинг» объявили об объединении

Укрепление российской нефтегазохимии в мире, послание президента России и другие ключевые события недели в обзоре программы «7 дней»

Фото: московский филиал ТНВ

Сразу два масштабных и значимых события на прошлой неделе состоялись в Москве: президент России обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. Основной акцент был сделан на внутригосударственное развитие и, в частности, реализацию целого ряда социальных проектов. Речь шла об очередных выплатах гражданам государства, развитии науки и системы здравоохранения. Отдельно Владимир Путин акцентировал внимание на строительстве нового автобана Москва — Казань, поручив продлить трассу до Екатеринбурга и сдать экономически важный объект не позднее 2024 года. Еще одно важное событие на прошлой неделе произошло в области российской нефтегазохимии. Группа ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» объявили о начале объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Об этих, а также других событиях минувшей недели, попавших в объективы камер журналистов ТНВ, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век».

Повысить конкурентность и устойчивость на мировом рынке

В присутствии вице-премьера России Александра Новака, президента Татарстана Рустама Минниханова, генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова и председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона своими подписями документ о начале слияния нефтегазохимических бизнесов компаний скрепили председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

Как было заявлено: в рамках объединения на базе ПАО «СИБУР Холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в размере 15% в обмен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.

Объединенная компания обеспечит эффективное распределение сырьевых потоков, необходимых для полной загрузки мощностей и дальнейшего развития нефтехимического кластера в Татарстане, а также продолжит финансирование утвержденной инвестиционной программы АО «ТАИФ», развитие активов группы и сохранит накопленный ТАИФом опыт по управлению бизнесом и человеческий капитал предприятий группы. Это особо подчеркнул в интервью нашим коллегам из программы «7 дней» председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

Стороны уверили, что все планы по развитию компаний, равно как и исполнение социальных проектов и обязательств — будут продолжены. Фото московского филиала ТНВ

Благодаря объединению будут созданы дополнительные возможности для роста российской нефтегазохимической индустрии, наращения химического несырьевого экспорта, появятся новые рабочие места и новые возможности решения устойчивого развития и экологии. ТАИФ получит масштабный синергетический эффект за счет диверсификации сырьевой базы и оптимизации дистрибуции и логистики, развития R&D-блока, а также повышения операционной эффективности активов. После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков.

— Сегодняшнее событие — импульс для развития нефтегазохимии и тех регионов, которыми представлены компании. Мы надеемся, что планы компании будут реализованы, уверен, что все получится и компания станет сильным мировым лидером, — заявил сразу после церемонии подписания вице-премьер РФ Александр Новак.

Стороны уверили, что все планы по развитию компаний, равно как и исполнение социальных проектов и обязательств — будут продолжены. Более того, сотрудничество СИБУРа и ТАИФа позволит в течение ближайших 10 лет привлечь в республику более полутора триллиона рублей инвестиций, а размер налоговых платежей в бюджет республики к 2030 году вырастет в разы и достигнет 50 млрд рублей в год.

Поддержка бизнеса

Одно из ключевых заявлений Владимира Путина в его послании Федеральному собранию России: государственный курс на снижение налоговой нагрузки на малый бизнес будет сохранен. В минувшем году уже вдвое (с 30 до 15%) были снижены страховые взносы. Президент России подчеркнул: «Это решение будет применяться на постоянной основе, пересмотру не подлежит». Более того, были анонсированы дополнительные меры поддержки для предпринимателей: кредитные и налоговые льготы, а также меры по расширению сбыта. В течение месяца правительство страны должно тщательно проработать и представить конкретные предложения по реализации этого поручения.

Одно из ключевых заявлений Владимира Путина в его послании Федеральному собранию России: государственный курс на снижение налоговой нагрузки на малый бизнес будет сохранен. Фото kremlin.ru

В Татарстане предприниматели также получили возможность если не выдохнуть с облегчением, то хотя бы перевести дух. Речь идет о ситуации, связанной с отменой ЕНВД и переходом на другие режимы налогообложения, в частности — патентную систему. Малый бизнес, особенно в районах, ощутил, насколько резко и весомо потяжелело налоговое бремя.

В минувшую пятницу на сессии Госсовета РТ были представлены новые разработанные правительством и Минэкономики Татарстана поправки, призванные заметно облегчить положение предпринимателей, в соавторстве с которыми и принимались решения. В частности, был полностью снят вопрос с расчетом налога, исходя из площади всего объекта. Фактически нормы вернулись к прежней формуле, когда налог считался только с полезной площадки. В новой версии поправок более тщательно и подробно проработаны понижающие коэффициенты для сельских районов и населенных пунктов. Отдельно позаботились о тех, кто работает в деревнях с низкой покупательной способностью. Поправки фактически уже работают. Датой их вступления в силу определено 1 февраля 2021 года.

Призыв — виртуальный, срок — реальный

Несистемная оппозиция вскоре может оказаться вне закона. Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального в ближайшем времени рискуют быть признанными экстремистскими организациями. Соответственно, в нынешнем виде они продолжить свою «деятельность» в России легально уже не смогут.

Одна из последних их акций — волна несанкционированных митингов, последовавших сразу за посланием президента России Федеральному собранию. В Казани тоже имела место оппозиционная активность. Организаторы, как всегда оставаясь в тени, дирижировали происходящим через телеграм-каналы. Так, сначала они запланировали собрать сторонников и просто любопытствующих на площади 1000-летия. Однако за пару часов до начала, сославшись на препятствование со стороны властей и полиции, обозначили новую точку сбора — у часов на Баумана, а уже оттуда начать шествие к Кремлю. Люди у часов собрались, но явно не их было не столько, на сколько рассчитывали кукловоды, и масштабного шествия не получилось. А самые активные из пришедших ближе познакомились со статьями уголовного и административного кодексов. Одни отделались штрафом от 5 до 10 тыс. руб. за участие в несанкционированных митингах. Другие — особо активные и те, кто оказался задержанным за подобные действия не впервые, — получили административные аресты на срок от 3 до 8 суток.

В Казани тоже имела место оппозиционная активность. Фото: Максим Платонов

Но не только сам факт присутствия на несанкционированном митинге может привести к серьезным последствиям. Призывы и сообщения в социальных сетях, в зависимости от их содержания, могут обернуться уголовной статьей. Альберт, предприниматель из Набережных Челнов, в январе этого года призывал потенциальных участников митинга к сопротивлению представителям власти. Итог: судимость по уголовной статье — полгода ограничения свободы. Это — не тюрьма: он остается дома, но в течение полугода не имеет права никуда выезжать, участвовать в массовых мероприятиях, обязан ежемесячно отмечаться в правоохранительных органах. Кроме того, судимость по экстремистской статье навсегда закрыла для него возможность работать в государственных и муниципальных организациях, тем более там, где есть режим секретности.

25-летняя Камила в январе поучаствовала в несанкционированном митинге. Потом ее затянули соцсети. А в феврале оказалась за решеткой. 13 ее сообщений эксперты признали призывами к экстремистской деятельности. Ее задержали в день, когда девушка планировала впервые выйти на работу в банк. Шанс на желаемую работу — растаял. В политике девушка тоже больше себя не видит. Как и ее ровесник Эльнар, написавший несколько сообщений в чат и благополучно о них (как сам рассказал журналистам ТНВ) забывший. Анализ показал: сообщения — публичный призыв к экстремизму. Возбуждено уголовное дело по ст. 280.

Тем, кто только начинает проявлять неуместное любопытство, тем, кто, стремясь не отставать от толпы, тоже строчит посты, набитые даже не собственными мыслями, а шаблонами далеких кукловодов — виртуальных организаторов чатов и митингов, и Эльнар, и Камила, и десятки других людей, обманутых и брошенных на произвол судьбы этими самыми виртуальными дирижерами, дают простой и логичный совет: думать собственной головой, а не поддаваться стадному инстинкту.

Подробнее об этих событиях, а также о том, как республика готовится отпраздновать 135-летие со дня рождения Габдуллы Тукая, кем была единственная любовь великого татарского поэта, а также о том, как в Татарстане проходит праймериз и кто еще успел подать заявки на участие в предварительном голосовании, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир телеканала ТНВ 26 апреля ровно в 13.00, или на сайте телеканала.