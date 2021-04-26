Сделка века в российской нефтегазохимии: ТАИФ и «СИБУР Холдинг» объявили об объединении
Укрепление российской нефтегазохимии в мире, послание президента России и другие ключевые события недели в обзоре программы «7 дней»
Сразу два масштабных и значимых события на прошлой неделе состоялись в Москве: президент России обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. Основной акцент был сделан на внутригосударственное развитие и, в частности, реализацию целого ряда социальных проектов. Речь шла об очередных выплатах гражданам государства, развитии науки и системы здравоохранения. Отдельно Владимир Путин акцентировал внимание на строительстве нового автобана Москва — Казань, поручив продлить трассу до Екатеринбурга и сдать экономически важный объект не позднее 2024 года. Еще одно важное событие на прошлой неделе произошло в области российской нефтегазохимии. Группа ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» объявили о начале объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Об этих, а также других событиях минувшей недели, попавших в объективы камер журналистов ТНВ, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век».
Повысить конкурентность и устойчивость на мировом рынке
В присутствии вице-премьера России Александра Новака, президента Татарстана Рустама Минниханова, генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова и председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона своими подписями документ о начале слияния нефтегазохимических бизнесов компаний скрепили председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.
Как было заявлено: в рамках объединения на базе ПАО «СИБУР Холдинг» будет создана компания, в которой действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в размере 15% в обмен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. Сделка будет закрыта при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и получения регуляторных согласований.
Объединенная компания обеспечит эффективное распределение сырьевых потоков, необходимых для полной загрузки мощностей и дальнейшего развития нефтехимического кластера в Татарстане, а также продолжит финансирование утвержденной инвестиционной программы АО «ТАИФ», развитие активов группы и сохранит накопленный ТАИФом опыт по управлению бизнесом и человеческий капитал предприятий группы. Это особо подчеркнул в интервью нашим коллегам из программы «7 дней» председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.
Благодаря объединению будут созданы дополнительные возможности для роста российской нефтегазохимической индустрии, наращения химического несырьевого экспорта, появятся новые рабочие места и новые возможности решения устойчивого развития и экологии. ТАИФ получит масштабный синергетический эффект за счет диверсификации сырьевой базы и оптимизации дистрибуции и логистики, развития R&D-блока, а также повышения операционной эффективности активов. После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков.
— Сегодняшнее событие — импульс для развития нефтегазохимии и тех регионов, которыми представлены компании. Мы надеемся, что планы компании будут реализованы, уверен, что все получится и компания станет сильным мировым лидером, — заявил сразу после церемонии подписания вице-премьер РФ Александр Новак.
Стороны уверили, что все планы по развитию компаний, равно как и исполнение социальных проектов и обязательств — будут продолжены. Более того, сотрудничество СИБУРа и ТАИФа позволит в течение ближайших 10 лет привлечь в республику более полутора триллиона рублей инвестиций, а размер налоговых платежей в бюджет республики к 2030 году вырастет в разы и достигнет 50 млрд рублей в год.
Поддержка бизнеса
Одно из ключевых заявлений Владимира Путина в его послании Федеральному собранию России: государственный курс на снижение налоговой нагрузки на малый бизнес будет сохранен. В минувшем году уже вдвое (с 30 до 15%) были снижены страховые взносы. Президент России подчеркнул: «Это решение будет применяться на постоянной основе, пересмотру не подлежит». Более того, были анонсированы дополнительные меры поддержки для предпринимателей: кредитные и налоговые льготы, а также меры по расширению сбыта. В течение месяца правительство страны должно тщательно проработать и представить конкретные предложения по реализации этого поручения.
В Татарстане предприниматели также получили возможность если не выдохнуть с облегчением, то хотя бы перевести дух. Речь идет о ситуации, связанной с отменой ЕНВД и переходом на другие режимы налогообложения, в частности — патентную систему. Малый бизнес, особенно в районах, ощутил, насколько резко и весомо потяжелело налоговое бремя.
В минувшую пятницу на сессии Госсовета РТ были представлены новые разработанные правительством и Минэкономики Татарстана поправки, призванные заметно облегчить положение предпринимателей, в соавторстве с которыми и принимались решения. В частности, был полностью снят вопрос с расчетом налога, исходя из площади всего объекта. Фактически нормы вернулись к прежней формуле, когда налог считался только с полезной площадки. В новой версии поправок более тщательно и подробно проработаны понижающие коэффициенты для сельских районов и населенных пунктов. Отдельно позаботились о тех, кто работает в деревнях с низкой покупательной способностью. Поправки фактически уже работают. Датой их вступления в силу определено 1 февраля 2021 года.
Призыв — виртуальный, срок — реальный
Несистемная оппозиция вскоре может оказаться вне закона. Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального в ближайшем времени рискуют быть признанными экстремистскими организациями. Соответственно, в нынешнем виде они продолжить свою «деятельность» в России легально уже не смогут.
Одна из последних их акций — волна несанкционированных митингов, последовавших сразу за посланием президента России Федеральному собранию. В Казани тоже имела место оппозиционная активность. Организаторы, как всегда оставаясь в тени, дирижировали происходящим через телеграм-каналы. Так, сначала они запланировали собрать сторонников и просто любопытствующих на площади 1000-летия. Однако за пару часов до начала, сославшись на препятствование со стороны властей и полиции, обозначили новую точку сбора — у часов на Баумана, а уже оттуда начать шествие к Кремлю. Люди у часов собрались, но явно не их было не столько, на сколько рассчитывали кукловоды, и масштабного шествия не получилось. А самые активные из пришедших ближе познакомились со статьями уголовного и административного кодексов. Одни отделались штрафом от 5 до 10 тыс. руб. за участие в несанкционированных митингах. Другие — особо активные и те, кто оказался задержанным за подобные действия не впервые, — получили административные аресты на срок от 3 до 8 суток.
Но не только сам факт присутствия на несанкционированном митинге может привести к серьезным последствиям. Призывы и сообщения в социальных сетях, в зависимости от их содержания, могут обернуться уголовной статьей. Альберт, предприниматель из Набережных Челнов, в январе этого года призывал потенциальных участников митинга к сопротивлению представителям власти. Итог: судимость по уголовной статье — полгода ограничения свободы. Это — не тюрьма: он остается дома, но в течение полугода не имеет права никуда выезжать, участвовать в массовых мероприятиях, обязан ежемесячно отмечаться в правоохранительных органах. Кроме того, судимость по экстремистской статье навсегда закрыла для него возможность работать в государственных и муниципальных организациях, тем более там, где есть режим секретности.
25-летняя Камила в январе поучаствовала в несанкционированном митинге. Потом ее затянули соцсети. А в феврале оказалась за решеткой. 13 ее сообщений эксперты признали призывами к экстремистской деятельности. Ее задержали в день, когда девушка планировала впервые выйти на работу в банк. Шанс на желаемую работу — растаял. В политике девушка тоже больше себя не видит. Как и ее ровесник Эльнар, написавший несколько сообщений в чат и благополучно о них (как сам рассказал журналистам ТНВ) забывший. Анализ показал: сообщения — публичный призыв к экстремизму. Возбуждено уголовное дело по ст. 280.
Тем, кто только начинает проявлять неуместное любопытство, тем, кто, стремясь не отставать от толпы, тоже строчит посты, набитые даже не собственными мыслями, а шаблонами далеких кукловодов — виртуальных организаторов чатов и митингов, и Эльнар, и Камила, и десятки других людей, обманутых и брошенных на произвол судьбы этими самыми виртуальными дирижерами, дают простой и логичный совет: думать собственной головой, а не поддаваться стадному инстинкту.
Подробнее об этих событиях, а также о том, как республика готовится отпраздновать 135-летие со дня рождения Габдуллы Тукая, кем была единственная любовь великого татарского поэта, а также о том, как в Татарстане проходит праймериз и кто еще успел подать заявки на участие в предварительном голосовании, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир телеканала ТНВ 26 апреля ровно в 13.00, или на сайте телеканала.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым