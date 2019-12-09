«Это конкурс кошельков»: прокурор Татарстана оценил прием в 10-е классы

О масштабах школьных поборов, причинах дефицита мест для первоклашек в РТ и экстренных мерах казанского Кремля по наведению порядка

В Международный день борьбы с коррупцией в Казани под руководством президента Татарстана обсудили ситуацию с взятками, бюджетными хищениями и поборами в образовании и медицине. Прокурор РТ Илдус Нафиков озвучил новый антирекорд элитной гимназии №19 Казани и призвал перестать «кошмарить» родителей поборами. Рустам Минниханов потребовал обеспечить прозрачность приема первоклашек и десятиклассников. Мэр Казани Ильсур Метшин пообещал — устных отказов в переводе выпускников девятых классов больше не будет. Детали — в материале «Реального времени».

После дела Хидиятова школам запретили закупки «без согласования»



Антикоррупционное заседание в казанском Кремле впервые за несколько лет провели в открытом режиме. Если обычно журналистам в лучшем случае давали выслушать ключевой доклад, то сегодня позволили послушать, как министры Татарстана отвечают на критику.

Прокурор РТ Илдус Нафиков выступал всего 15 минут, однако успел рассказать много неприятного о ключевых социальных сферах. Он отметил, что за последние годы вопросы образования и медицины уже в третий раз обсуждаются комиссией по повышению эффективности антикоррупционной работы, но продолжают оставаться больными. «У нас нет претензий к врачам и учителям. Это очень уважаемые и нужные профессии, — сразу предупредил глава надзорного ведомства. — Есть вопросы к самой организации работы, порождающей коррупционные риски».

По мнению Нафикова, лишь системными нарушениями можно объяснить ЧП с учеником гимназии №7, что в мае этого года «беспрепятственно пронес пневматический пистолет и нож, а затем на протяжении часа третировал класс и учительницу, объявив их заложниками». Прокурор утверждает — металлодетекторы в гимназии оказались неисправными, причем не по халатности сотрудников, а в связи с поставкой «за взятку фактически непригодных средств защиты». Вред был причинен не одной школе, к ответственности привлекают экс-начальника управления образования Казани [Ильнара Хидиятова] и должностных лиц управления, отметил прокурор РТ.

Хидиятова обвиняют в получении взяток в размере 1,5 млн рублей через посредницу за поставку в 100 школ и детсадов Казани металлоискателей и холодильников без проведения торгов. Фото Ирины Плотниковой

Напомним, Хидиятова обвиняют в получении взяток в размере 1,5 млн рублей через посредницу за поставку в 100 школ и детсадов Казани металлоискателей и холодильников без проведения торгов.

«Где была система предупреждения коррупционных рисков? Какие выводы сделаны?.. Требую незамедлительных, конкретных и адекватных действий», — обратился Нафиков к министру образования РТ и муниципальным властям. В финале встречи мэр Казани Ильсур Метшин сообщил — меры уже приняты вместе с городским казначейством: чтобы не было закупок до 100 тысяч рублей со стороны учреждений образования «без нашего согласования». На слова градоначальника о том, что 44-й ФЗ позволяет такие закупки школам, президент РТ отреагировал однозначно — просил не ссылаться на закон, что разрешает нарушения, и не устраняться от контроля.

Элитный и непрозрачный набор в 1-е и 10-е классы

Больные темы национального образования Нафиков сегодня не поднимал. Но сообщил о резком сокращении количества 10-х классов в Татарстане и росте жалоб от родителей. «Справедливой и прозрачной системы по отбору учащихся не разработано», — констатировал прокурор РТ и добавил, что незаконные отказы в продолжении учебы выпускниками девятых классов чаще встречаются в Казани, Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Набережных Челнах и Нижнекамске.

По мнению руководителя республиканской прокуратуры, директора учебных заведений «самовольно» решают, какие профильные классы, сколько и на какое количество учеников открывать, без «согласия органов образования и учредителей-муниципалитетов». Такие факты выявлены в Челнах, Азнакаево, Лениногорске, Нурлате и Мамадыше.

— Фактически проводится конкурс кошельков и должностных положений родителей, — констатировал Илдус Нафиков и напомнил о последствиях: — Не попав в 10-е классы школы, учащиеся, не желая продолжать образование в техникуме или колледже, еще не сформировавшись как личности, не учатся и не работают. Зачастую попадают под влияние криминальной среды... Мы что, этого хотели? Слишком быстро забыли «лихие 90-е»!

Подчиненные Нафикова обнаружили «непонятную схему распределения территории районов за конкретными учебными заведениями». В результате за элитной гимназией №7 в Ново-Савиновском районе Казани числились всего три дома. Фото Ирины Плотниковой

Жесткая конкуренция за реализацию права детей на бесплатное образование ждет и родителей первоклашек. Подчиненные Нафикова обнаружили «непонятную схему распределения территории районов за конкретными учебными заведениями». В результате за элитной гимназией №7 в Ново-Савиновском районе Казани числились всего три дома! А за школой №9 в центре города — два дома. В прокуратуре считают такое деление провоцированием коррупционных факторов. И недоумевают — как 98 «чужих» детей приказом от 17 мая 2019 года зачислили в первые классы гимназии №7, если по закону прием посторонних должен был начаться «на свободные места» только 1 июля.

Рустам Минниханов согласился с прокурором и потребовал четких и прозрачных норм по десятиклашкам. Обучение в техникумах и колледжах должно быть добровольным, а не следствием того, что «школа ради подъема своего имиджа ограничила обучение». Кроме того, президент потребовал — не допускать произвола в действиях самых авторитетных и квалифицированных директоров.

«Отдельно мы реагируем, когда сигналы поступают», — признал проблему с первыми и десятыми классами выступавший позже глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов. Он считает, что с исключением среднего показателя ЕГЭ из оценки деятельности муниципалитетов проблема с отбором лучших из лучших должна была отпасть сама собой. Но этого не произошло.

— Всех желающих в 10-е классы мы будем брать, — пообещал участникам совещания мэр Казани Ильсур Метшин. — Сейчас [по согласованию с министерством] завели новый порядок — только письменное решение, никаких чтобы устных отказов не было.

Министр Бурганов напомнил положения закона: прием в первые классы осуществляется с 1 февраля по 30 июня — для проживающих на закрепленной территории, для остальных — с 1 июля по 5 сентября

Признал казанский мэр и проблему с поступлением в школы, где «желающих больше, чем проживающих». Впрочем, по словам Метшина, территориальное деление района близ гимназии №7 сложилось при прежнем директоре, а теперь «мы это исправили совместно с городской прокуратурой». Такие же правки ждут территорию, закрепленную за гимназией №12 в Старо-Татарской слободе.

Министр Бурганов напомнил положения закона: прием в первые классы осуществляется с 1 февраля по 30 июня — для проживающих на закрепленной территории, для остальных — с 1 июля по 5 сентября. «Законом об образовании предусмотрен прямой запрет на проведение конкурса. Единственным основанием для отказа в приеме может быть только отсутствие мест», — добавил он, попутно предупредив — на днях вступят в силу поправки в Семейный кодекс РФ и закон об образовании о преимущественном праве детей из одной семьи посещать один детсад и одну школу.

«Сколько можно «кошмарить» родителей?»

Следом в зону критики попала гимназия №19 из Приволжского района Казани. Нафиков отметил — порядок в части «добровольности благотворительных пожертвований» в республике в целом навели, но появилась проблема их бесконтрольного расходования.

— Руководители ряда образовательных организаций превратили школы в бизнес-центры по выколачиванию денег с родителей учащихся, создав центры платных образовательных услуг, — прямым текстом заявил прокурор Татарстана и привел пример: — Гимназия №19 Казани с 2018 года по первое полугодие 2019 года набрала более 50 млн рублей. На что шли деньги? Начислялась дополнительная зарплата директору, заместителям, другим представителям администрации. В среднем — более 100 тысяч рублей в месяц каждому. Была установлена также норма надбавки до 6% на сумму поступивших денежных средств...

По данным прокуратуры РТ, на «родительские» оплачивалась мобильная связь и корпоративный выезд в Арабские Эмираты за 570 тысяч рублей. И никто из вышестоящего руководства не обратил на это внимание, не дал оценку, не пресек. «Нельзя же все время ждать прокурора, когда придет с иском и все исправит!» — возмутился Илдус Нафиков.

Гимназия №19 не первый раз становится лидером коррупционного антирейтинга. Фото yandex.ru

Тут стоит заметить — гимназия №19 не первый раз становится лидером коррупционного антирейтинга. В 2012-м прокуроры зафиксировали объем благотворительных сборов в 6 млн рублей с лишним и фиксированные взносы в 50 тысяч рублей за первоклашек, а также странное перечисление 300 тысяч рублей — якобы за стажировку в Сингапуре, куда учителя гимназии не ездили. В 2014-м одного из девяти заместителей директора этого учебного заведения осудили за превышение должностных полномочий — после получения 50 тысяч рублей за перевод ученика. А в 2016-м внимание проверяющих привлекла четкая цена добровольного взноса на развитие гимназии в 5,5 тысячи рублей.

Досталось сегодня и лицею №35. В докладе прокурора РТ прозвучала цифра о «родительской» доплате в 200 тысяч рублей с лишним заместителю директора.

— Сколько можно «кошмарить» родителей? — жестко поставил вопрос Нафиков, требуя жесткой реакции глав районов и Минобрнауки РТ — вплоть до расторжения трудовых контрактов с руководителями учреждений.

Государственный Советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев предложил привлекать к обсуждению этих вопросов администрации самих школ и поручить часть функций контроля родителям. Министр Рафис Бурганов дал понять — это не решит проблему: «родительские сообщества и советы, к сожалению, различаются».

Глава республики Рустам Минниханов не исключил сговора «родителей-активистов» с администрацией школ и предложил: сделать счета благотворительных фондов учебных заведений подконтрольными казначейству. Мэр Казани поначалу идею не поддержал — утверждая, что прокуратуры и так проверяют эти расходы не по разу в год, финансовые отчеты фондов оглашаются на родительских собраниях, при этом муниципальные власти и директора школ не влияют на эту деятельность.

Рустам Минниханов не исключил сговора «родителей-активистов» с администрацией школ и предложил: сделать счета благотворительных фондов учебных заведений подконтрольными казначейству

— А на какие деньги в Эмираты поехали? — тут же поинтересовался Минниханов.

— Это была олимпиада международная. Проголосовали за поездку на уровне управления образования, — отвечал мэр Казани, уточнив, что кроме родителей и детей ездили и педагоги гимназии №19. — Это были их средства, родительского комитета. Все эти документы проверяла городская прокуратура.

— На мой взгляд, это не совсем правильно. Если люди едут — они должны ехать за свой счет. Если вы в управлении такое решение приняли, можете отправить их за счет бюджета, — не согласился президент РТ.

