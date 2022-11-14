Альберт Шигабутдинов удостоен медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
В документе сообщается, что государственной награды Альберт Шигабутдинов удостоен «за особый вклад в развитие экономического и промышленного потенциала Республики Татарстан, многолетний плодотворный труд».
Справка
Награды и звания Шигабутдинова Альберта Кашафовича:
— присвоено звание «Заслуженный экономист РТ» (2002 г.),
— медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.),
— медаль «За доблестный труд» (2007 г.),
— знак «За содействие МВД России» (2008 г.),
— присвоено звание «Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники»,
— благодарственное письмо Кабинета министров РТ (2009 г.),
— почетный знак «Председатель совета директоров ОАО «Таттелеком 2005—2009 гг.»,
— присвоено звание «Лауреат международной премии «Персона года» (2012 г.),
— медаль «За укрепление боевого содружества» (2013 г.),
— орден Дружбы (2013 г.),
— орден «За заслуги перед РТ» (2015 г.),
— орден «Дуслык» (2017 г.),
— орден «Почета» (2018 г.),
— медаль «100 лет ТАССР» (2020 г.),
— в соавторстве присвоено звание «Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники»,
— орден «Славы и чести» III ст. (2021 г.),
— медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2022 г.).
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