Главное о коронавирусе на 21 ноября: 37 тысяч новых случаев в России, протесты по всей Европе
В Татарстане рассказали, как будут проверять QR-коды в общественном транспорте
- Накануне в Татарстане подтвердилось еще 10 новых случаев смерти от COVID-19. По данным регионального Минздрава, коронавирус унес жизни шестерых женщин и четверых мужчин. Таким образом, к сегодняшнему дню официально зарегистрированы 1 164 жертвы инфекции в Татарстане.
- Завтра в Набережных Челнах откроется новый пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. Он расположится по адресу: пр. Мусы Джалиля, 25 и будет работать с 10 до 16 часов.
- В Татарстане хотя бы одну дозу прививки от коронавируса сделали уже 1 915 357 жителей республики, за сутки вакцинировались 18 102 человека. Полностью вакцинированы 1 390 568 татарстанцев.
- В Ассоциации транспортных предприятий Татарстана рассказали, как будут проверять QR-коды в общественном транспорте. Так, на 64 казанских остановках в часы пик кондукторам будут помогать специалисты АТП и контрольно-ревизионная служба Комитета по транспорту. При проверке QR-кода у пассажира могут спросить фамилию, имя, дату рождения.
- Тем временем президент Татарстана Рустам Минниханов назвал общественный транспорт местом, где можно быстрее всего заразиться коронавирусом. Говоря о грядущем введении в нем системы QR-кодов, глава республики признал, что татарстанцы неоднозначно относятся к новым правилам, но у властей не было другого выбора. Например, в странах, где уже пришли к такому решению, наблюдается положительная динамика по COVID-19.
- Рустам Минниханов прокомментировал ситуацию с распространением вируса среди пожилых граждан РТ. Уровень вакцинации в этой группе пока составил только 49%, и это тревожит президента. При этом большинство коек в ковидных госпиталях республики занято возрастными пациентами, и именно на них приходится 85% смертей от коронавируса.
Россия и Израиль создадут специальную рабочую группу по противодействию COVID-19
В России на 21 ноября выявлено 36 970 новых случаев коронавирусной инфекции. Умерли 1 252 человека, 32 504 выздоровели. 3 438 заражений приходится на Москву.
- Роспотребнадзор совместно с израильским Минздравом создаст специальную рабочую группу по борьбе с коронавирусом. В Москве прошли переговоры по этому поводу: представители ведомств обсудили сотрудничество, обменялись актуальными данными по эпидобстановке, поговорили о темпах вакцинации и охвате тестирования на вирус.
- Российские врачи заявили, что люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут страдать от шума в ушах. Иммунолог Николай Крючков объяснил это тем, что COVID-19 влияет на нервную систему. А специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов уверяет, что от подобных последствий можно избавиться: надо только принимать лекарства и проходить реабилитацию под наблюдением врачей.
- Также по мнению Жемчугова в России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса среди граждан старше 60 лет на федеральном уровне. Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, люди этой возрастной категории относятся к группе риска и у них к этим годам накапливаются различные болезни, которые могут спровоцировать тяжелое течение COVID-19. Поэтому лучше всего здоровье пенсионеров защитит вакцинация. Так, лечащий врач может определить оптимальный срок для прививки, чтобы она не наложилась курс на лечения или период обострения хронического заболевания.
- В 2022 году в России могут начать делать до двух миллиардов доз вакцин от коронавируса в год. На сегодняшний день в стране введены в гражданский оборот более 100 миллионов доз вакцин, а до конца года произведут еще 300 миллионов.
- Лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова рекомендовала переболевшим COVID-19 пройти углубленные обследования организма. Например, им стоит оценить переносимость физической нагрузки, а также следить за показателями артериального давления, которое, по ее словам, нередко «выходит из-под контроля» после перенесенной инфекции.
- Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил о том, что дельта-штамм вряд ли исчезнет сам (такую оптимистичную гипотезу выдвинули японские ученые). По его словам, мутации, которые претерпевает вирус при многократной передаче между человеческими организмами, действительно способны снижать его инфекционные возможности. Но дальше в процессе эволюции проходят варианты с благоприятными изменениями.
Массовые протесты в Вене из-за антиковидных ограничений
В мире коронавирусом нового типа на 10.21 (мск) заразились 257 186 102 человека, 5 146 768 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 701 533). На второй строчке — Индия (34 510 413), на третьей — Бразилия (22 012 150), на четвертой — Великобритания (9 857 658), на пятой — Россия ( 9 135 149, сведения университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (771 013). За ними следуют Бразилия (612 587), Индия (465 662), Мексика (292 372), Россия (257 891), Перу (200 833) и Великобритания (144 308).
- Британские ученые заявили, что у врачей, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, есть особый иммунитет к инфекции. В эксперименте приняли участие 58 медиков. За ними наблюдали четыре месяца. В результате у них не обнаружили ни положительного результата ПЦР, ни признаков антител, ни симптомов вируса.
- Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана рассказали, что основными свойствами дельта-штамма коронавируса являются сочетание способности к повторному заражению и высокой скорости передачи. Эти факторы могут спровоцировать затяжное течение пандемии COVID-19. Также исследователи заявили, что наибольшее опасение вызывает индийский штамм вируса, у которого есть сразу два главных свойства альфа- и бета-вариантов.
- Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе в зимний период коронавирус может унести жизни порядка 500 тысяч человек в том случае, если не будут ужесточены антиковидные меры. По его словам, ВОЗ встревожена высокой заболеваемостью COVID-19 в Европе, причем очередная волна связана с приближением холодов, низкими темпами вакцинации и возникновением более заразных вариантов коронавируса.
- В Гваделупе в результате протестов, организованных из-за антиковидных мер, ввели комендантский час. Во время пикетов в городах образовались вспышки насилия — происходили возгорания, блокировка дорог, кражи. Теперь до 23 ноября жители департамента не смогут передвигаться за пределами мест проживания с 18 часов вечера до 5 часов утра.
- Демонстрации против ограничительных мер проходят и в Вене. Накануне порядка 35 тысяч человек вышли на пикет, нескольких задержала полиция. Например, некоторые демонстранты бросали в стражей порядка пивные банки. Незадолго до массового протеста канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил об очередном всеобщем локдауне из-за COVID-19, а также проинформировал о введении обязательной вакцинации с 1 февраля 2022 года.
- Несколько тысяч человек собрались вчера в центре Лондона — там тоже проходят протестные акции против антиковидных ограничений.
- Между тем, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис пригрозил местным антипрививочникам, что они столкнутся с очередными ограничениями, если в ближайшие недели не привьются.
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