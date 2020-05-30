События недели: Путин укрощает безработицу, реорганизация Института истории им. Марджани и дело алабаев

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе в России предложили втрое повысить минимальное пособие по безработице. При этом количество безработных в стране приблизилось к 2 млн человек. Тем временем Рустам Минниханов заявил о намерении баллотироваться на следующий президентский срок, а его бывший коллега, глава Чувашии Михаил Игнатьев решил оспорить свое отрешение от должности в суде. Кроме того, в понедельник в Казани произошел взрыв газа — к счастью, обошлось без жертв. А казанские историки пожаловались на слияние Института истории им. Ш. Марджани с Институтом археологии АН РТ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Минимальное пособие по безработице увеличат втрое

В среду президент РФ Владимир Путин провел совещание по проблемам занятости в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что количество официально зарегистрированных безработных в стране достигло 1,9 млн человек.

На совещании было предложено поднять минимальный размер пособия по безработице. Он будет увеличен с 1,5 до 4,5 тысячи рублей.

Также решено продлить срок получения выплат для тех, кто утратил право на пособие после 1 марта, но не успел найти работу. Право на дополнительные выплаты по 3 тыс. рублей в месяц на ребенка получили те, кто был безработным до 1 марта.

Кроме того, государство выплатит по 12 130 рублей на работника не только компаниям, но и индивидуальным предпринимателям.



Минниханов пойдет на выборы

Глава Татарстана Рустам Минниханов официально объявил о планах пойти на новый президентский срок. Об этом он заявил во время встречи с активистами благотворительного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Глава республики напомнил, что его выдвижение поддержал президент РФ, и признался, что тронут высокой оценкой, которую Владимир Путин дал достижениям Татарстана.

Слияние или поглощение Института истории им. Ш. Марджани

На неделе появилась информация о готовящемся постановлении, согласно которому Институт истории им. Ш. Марджани (оформленный как самостоятельное юрлицо) будет фактически ликвидирован, а его сотрудников переведут в Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук РТ. Новость подтвердил и директор института Рафаэль Хакимов. Однако, как выяснилось позже, речь идет о реорганизации института и объединении его с Институтом археологии Академии наук Татарстана.

В самом институте истории реорганизацию считают равнозначной закрытию. Фото татаровед.рф

В казанском Кремле опровергли заявления Хакимова, заявив о предварительном обсуждении слияния научных учреждений. При этом пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова подчеркнула, что на сегодня обсуждаются лишь формы развития института.

Правда, в самом институте истории такой подход считают равнозначным закрытию. «Мы всегда были ориентированы на мировые стандарты, мы хорошо смотримся на международной арене. У нас выходит международный журнал «Золотоордынское обозрение». А у академии журналы «мусорные», они стесняются их показывать», — заявил Хакимов.



Уголовного дела по алабаям не будет?

История с двумя агрессивными среднеазиатскими овчарками, которые в начале апреля растерзали собаку на глазах у девочки, получила продолжение. Прокуратура Татарстана намерена выяснить, законно ли полицейские отказали в возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными.

В то же время надзорное ведомство потребовало от чиновников Лаишевского района устранить все нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности тех, кто допустил прогулки двух агрессивных псов по Усадам.



Прокуратура Татарстана выяснит законен ли отказ полицейских заводить дело. Фото: скриншот видео

Прецедент Игнатьева

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев стал первым чиновником такого ранга, кто решился оспорить в суде указ президента РФ об отставке. Он подал иск, в котором потребовал признать незаконным соответствующий указ Владимира Путина.

Столь отчаянный поступок чиновника породил широкий резонанс. Известный башкирский художник Камиль Бузыкаев отреагировал на это привычной карикатурой.

Фото: @artbeton

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил во избежание подобных проблем избирать президента лишь на один срок и вернуться к схеме с назначением губернаторов.



Взрыв газа в Казани

В понедельник утром в Казани в доме №19 по улице Волгоградской произошел взрыв газа. В результате пострадала хозяйка жилья. Следов пожара не осталось, а ударной волной от взрыва были выбиты стекла не только на кухне, но и в жилой комнате ее квартиры.

Всех остальных жильцов дома эвакуировали и разместили в близлежащей школе. К вечеру кто-то смог вернуться в свои квартиры, а кто-то остался у родственников.



Ударная волна выбила стекла не только на кухне, но и в жилой комнате. Фото пресс-службы МЧС по РТ

Обязательно ли ношение маски в магазине?

Политолог Карина Горбачева в своей новой колонке в «Реальном времени» подробно разобрала, какие законы и нормативы нарушает продавец, отказываясь обслуживать покупателей без маски или перчаток. Она объяснила, что такой отказ противоречит Гражданскому и Административному кодексам и закону о защите прав потребителей.



Однако в татарстанском управлении Роспотребнадзора так не считают. Там посоветовали предпринимателям ссылаться на постановление Кабмина РТ от 19 марта №208, в котором указано, что граждане обязаны использовать средства защиты в магазинах и общественном транспорте.



Вторая ветка метро в Казани

Сроки сдачи первого участка второй линии метро в Казани перенесены с 2023 года на 2027-й. По оценке Минстроя РТ, отставание связано с пандемией коронавируса и наложенными из-за болезни ограничениями.

Эксперты считают, что для полного завершения ветки строителям потребуется не меньше 15 лет.



Сроки сдачи первого участка второй линии метро в Казани перенесены с 2023 года на 2027-й

Древние люди в «Русской Швейцарии»

Историк Александр Овчинников рассказал «Реальному времени», что строительство еще одного моста через Казанку в районе «Русской Швейцарии» может уничтожить целый комплекс археологических памятников, среди которых древняя стоянка времен неолита.

На этом же месте присутствуют признаки археологических культур предков финно-угров, живших на рубеже бронзового и железного веков. Там же найдены и следы предков марийцев, населявших указанный участок в эпоху раннего средневековья.



Недвижимость «барной» улицы Казани

«Реальное время» проанализировало состав собственников помещений на казанской улице Профсоюзная, которая уже несколько лет имеет статус главной барной улицы города. Наибольшим количеством зданий на ней владеет мэрия города, но есть и частные собственники, среди которых зять экс-главы ТФБ Роберта Мусина, родственники Евгения Богачева и брат мэра столицы РТ.

Суммарная площадь торговых участков на Профсоюзной, находящихся в собственности у разных владельцев, составляет около 160 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость этой коммерческой недвижимости оценивается в 3—4 млрд рублей.



Профсоюзная уже несколько лет имеет статус главной барной улицы Казани. Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Аитов работает в тюремной библиотеке

Бывший руководитель компании «Свей» Рашид Аитов работает в колонии библиотекарем. Теоретически он уже имеет право на УДО, но за экс-строителем числятся нарушения, что делает невозможным досрочное освобождение.

За время судебных разбирательств объем арестованного по делу «Свея» имущества сократился на 1 млрд рублей с лишним. Значительная часть недвижимости досталась семье Аитова.



Банк Ротенбергов может прийти в Казань

Банк «Северный морской путь» («СМП Банк») может вернуться в Казань. Вопрос об открытии филиала в столице РТ совет директоров банка обсудил 29 мая. Операционный офис кредитной организации уже действовал в Казани, но был закрыт в 2017 году.

