Татарстан хочет нарастить товарооборот с Лаосом

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заведующим международным отделом ЦК Лаосской Народно-Революционной партии Тхонгсаваном Фомвиханом. Они обсудили вопросы товарооборота, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

— На сегодняшний день товарооборот между странами весьма скромный. Надеюсь, ваш визит придаст хороший импульс к развитию нашей торговли, — выразил надежду Минниханов.

В свою очередь представитель Лаоса рассказал, что в рамках визита ему удалось ознакомиться с экономическим потенциалом республики. Стороны договорились проанализировать направления, по которым было бы полезно сотрудничество.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Благодарю за то, что вы очень позитивно смотрите на развитие отношений Татарстана и Лаоса. Наши страны в очень доверительных отношениях, и надеюсь, так будет и на уровне регионов, — произнес Фомвихан.

Сегодня Рустам Минниханов встретился с делегацией китайской автомобильной компании FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Стороны договорились, что в рамках следующего визита в Китай будет проработан вопрос организации посещения заводов компании.

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Айрат Назипов