Рустам Минниханов поручил создать в казанском парке Победы мемориальную зону, посвященную спецоперации

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

В казанском парке Победы появится мемориальная зона, посвященная специальной военной операции. Поручение подготовить предложения о ее создании раис Татарстана Рустам Минниханов, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона, дал правительству Татарстана и мэрии Казани.



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Татьяна Демина