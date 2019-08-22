Татьяна Голикова: «Бацилла» WorldSkills буквально поразила нашу молодежь!»
WorldSkills Kazan установил новые рекорды по масштабу чемпионата и прочно вписался в российский нацпроект «Образование»
Чемпионат WorldSkills Kazan стал самым масштабным в истории движения WorldSkills, а его аудиторию российский вице-премьер Татьяна Голикова сравнила с аудиторией чемпионата мира по футболу — 2018. Вместе с тем сегодня зампред правительства и президент Татарстана Рустам Минниханов обратили внимание на то, что одним чемпионатом дело не ограничивается: движение WorldSkills, к примеру, прочно связано с нацпроектом «Образование», и в таком тандеме в России развивают систему обучения рабочим профессиям — как настоящего, так и будущего. Подробнее — в материале «Реального времени».
WorldSkills в цифрах: самая большая площадка, рекорд по компетенции и деловой программе
Чемпионат WorldSkills Kazan превзойдет все предыдущие соревнования в истории движения WorldSkills, рассказала сегодня вице-премьер РФ и председатель оргкомитета чемпионата Татьяна Голикова. Предстоящее событие ставит сразу несколько рекордов.
Первый из них — по площадке чемпионата: МЦ «Казань Экспо» занимает 269 тысяч кв. м. Второй — по количеству компетенций, в которых будут соревноваться участники: на чемпионате в 2019 году их 56. Кроме того, WorldSkills Kazan может похвастаться самой масштабной деловой программой. Напомним, в ней будет участвовать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и космонавт Сергей Крикалев.
В чемпионате будет участвовать 1 351 человек из 63 стран и примерно равное количество экспертов, которые одновременно являются тренерами для своих команд и судьями для команд соперников. В организации чемпионата помогут 3,5 тысячи волонтеров в возрасте от 14 до 81 года (волонтеров постарше еще называют «серебряными»). Но гораздо более масштабным окажется количество зрителей: по словам Голиковой, аудитория чемпионата составляет 250 тыс. человек. Это сопоставимо с численностью зрителей чемпионата мира по футболу 2018 года в столице Татарстана, отметила вице-премьер.
К слову, следующий чемпионат WorldSkills пройдет в Китае, в городе Шанхай, в 2021 году. Президент WorldSkills International Саймон Бартли сегодня отметил, что каждый чемпионат отталкивается от успеха предыдущего чемпионата, выносит уроки из его проведения и использует их для организации своего собственного. Так что в 2021 году Шанхай, вероятно, попробует установить новые рекорды по масштабу чемпионата.
Саймон Бартли на пресс-конференции отметил и то, насколько стремительным оказалось участие России в движении WorldSkills. Страна присоединилась к движению всего семь лет назад. Бартли стал президентом WorldSkills International восемь лет назад и наблюдал прогресс России с самого начала.
— Это удивительно. Меня поражает, что семь лет назад Россия присоединилась к движению, и уже сейчас готова принять мировой чемпионат WorldSkills. Это очень короткий период для такого события. И это было бы невозможно без трех людей, которые сейчас сидят справа от меня, — заявил он и указал на Татьяну Голикову, Рустама Минниханова и гендиректора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова.
Как WorldSkills вписался в нацпроекты
Вместе с тем в числах можно оценить не только сам чемпионат, но и его влияние на развитие страны и региона. Оно связано в первую очередь с ростом интереса к рабочим профессиям и развитием инфраструктуры для среднего профессионального образования. По словам Голиковой, сейчас уже более 59% выпускников школ выбирают систему среднего профессионального образования для продолжения учебы. А по словам Роберта Уразова, к концу 2018 года в мероприятиях и инициативах WorldSkills Russia участвовали более 500 тысяч человек.
— Эта «бацилла» WorldSkills буквально поразила нашу молодежь! Наши ребята не просто пытаются быть активными, они продвигают это движение вперед и вперед. Наши ведущие компании, например стратегический партнер нашего чемпионата «Росатом», вкладывают достаточно серьезные финансовые ресурсы, помогают и организуют соревновательную программу, — подчеркнула Татьяна Голикова.
На важность проведения чемпионата обратил внимание сегодня и президент Татарстана Рустам Минниханов:
— Ценным является не только предстоящий чемпионат, но и то плодотворное влияние, которое оказывает движение WorldSkills на развитие рабочих профессий. Отрадно, что мировой опыт, лучшие технологии и мастерство конкурсантов дают возможность привлечь внимание к востребованным профессиям, повысить их популярность, — заявил президент республики.
Мероприятия WorldSkills тесно интегрированы в нацпроект «Образование»: в него, например, заложено само проведение чемпионата WorldSkills Kazan. Но этим деятельность по развитию среднего профессионального образования не ограничивается. К примеру, Минниханов обратил внимание на то, что в регионах России и, в частности, в Татарстане развивается сеть ресурсных центров для подготовки рабочих кадров. В 2020 году количество таких центров в Татарстане вырастет до 41, сейчас их 37.
Есть и еще одна структура — сеть центров опережающей профессиональной подготовки. В них изучают так называемые «профессии будущего», рассказала Голикова. Таких центров в России будет более ста, а на их создание затратят более 4 млрд рублей.
Для общего представления, некоторые «профессии будущего» есть и на чемпионате WorldSkills Kazan в направлении Future Skills. Оно включает, например, промышленную робототехнику, реверсивный инжиниринг, эксплуатацию беспилотных авиационных систем и лазерные технологии.
Кроме того, в рамках нацпроекта в России переоснастят 5 тысяч мастерских и модернизируют 25 тысяч рабочих мест. Ожидается, что на модернизированных рабочих местах пройдут обучение до 1,2 млн человек.
Чемпионат на миллиарды
Вполне ожидаемо, что в разговоре о количественных показателях возник вопрос о бюджете чемпионата. «Мы не считаем денег на этот чемпионат», — прокомментировала этот вопрос Голикова под улыбки аудитории.
— У нас достаточно большой вклад федерального правительства. Кроме того, примерно 2,7 млрд дают работодатели. Они участвуют и оборудуют площадки. Активно участвует и регион, и тут нам повезло, что этот регион — Татарстан. Все-таки по российскому законодательству это регион-донор, и он может позволить себе дополнительные траты. То, что создано в части инфраструктуры, — это большая часть республики, — рассказала вице-премьер.
Впрочем, затраты на чемпионат не являются особой тайной. В июне глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказывал, что в 2018—2019 годах субсидии федерального центра Татарстану на проведение WorldSkills составили 14,7 млрд рублей. Как ранее писало «Реальное время», затраты на чемпионат WorldSkills по линии нацпроектов составляет 5,32 млрд рублей.
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