«Двуглавый орел» разобщения: страсти по Иоанну IV

Спустя 500 лет Грозный продолжает ссорить народы, на НКНХ новый руководитель, а в Нурлате — закрылся сахарный завод: итоги недели от «7 дней»

«Двуглавый орел» — общественная организация, сама себя провозгласившая «Обществом российского исторического просвещения», на прошлой неделе провела уже третье по счету Всероссийское собрание. Тема — «Восстановление единства Российской истории, очистка ее от клеветы, искажений и спекуляций». Оригинальным способом — героизацией и канонизацией Иоанна IV Грозного, первого российского царя, которого все последующие монархи признали тираном. Даже на памятнике «Тысячелетие России», установленном в 1862 году, нашлось место всем государям, кроме Грозного. О неутихающих страстях по Иоанну Кровавому и других важных темах прошедшей недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Вопреки исторической правде

Недаром говорят, что история циклична. Еще в начале 2000-х годов, как отмечают наши коллеги из программы «7 дней», среди православного сообщества России появились активные сторонники прославления неоднозначной исторической фигуры Иван Грозный как смиренного и благочестивого государя. Тогда против кампании за канонизацию выступил ныне покойный Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй.

«В последнее время появилось довольно много цветных, прекрасно изданных, с позволения сказать, «икон» царя Ивана Грозного, печально известного Григория Распутина и других темных исторических личностей. Им составляются молитвы, тропари, величания, акафисты и службы. Какая-то группа псевдоревнителей Православия и самодержавия пытается самочинно, «с черного хода» канонизировать тиранов и авантюристов, приучить маловерующих людей к их почитанию. Неизвестно, действуют ли эти люди осмысленно или несознательно. Если осмысленно, то это провокаторы и враги Церкви, которые пытаются скомпрометировать Церковь, подорвать ее моральный авторитет. Если признать святыми царя Ивана Грозного и Григория Распутина и быть последовательными и логичными, то надо деканонизировать митрополита Московского Филиппа, преподобного Корнилия, игумена Псково-Печерского и многих других умученных Иваном Грозным. Нельзя же вместе поклоняться убийцам и их жертвам. Это безумие. Кто из нормальных верующих захочет оставаться в Церкви, которая одинаково почитает убийц и мучеников, развратников и святых? Если же эти люди действуют не вполне осознанно, а подчиняясь своим эмоциям, своей жажде сильной власти, олицетворяемой Иваном Грозным, своему стремлению увидеть в России, наконец, порядок вместо того морального и криминального беспорядка, в котором мы все еще находимся, то им бы следовало понять одну элементарную истину, много раз доказанную всей человеческой историей. Несправедливость и зло невозможно победить, искоренить внешним насилием и другим злом. Жестокостью и насилием, которые сами по себе есть зло, но которые иногда используются для достижения якобы добрых целей, можно на какое-то время ограничить проявления зла; страхом можно загнать зло в подполье, вглубь, но там оно будет продолжать расти и умножаться, будучи недоступным внешнему давлению. Корень зла не вовне, а внутри человеческой души, в отсутствии или искажении моральных ценностей, в греховной воле, в потемнении сознания. Победить зло, исправить жизнь можно только осознанным глубоким покаянием, изменением всего строя жизни, возвращением на путь добра и правды, то есть к Бoгy», — приводят слова первосвященника на телеканале ТНВ.

Интересно то, что памятник Грозному, что изначально должен был быть установлен в городе Александрове Владимирской области, но в свете протестов населения вывезен в Москву и смонтирован недалеко от Кремля, сегодня… пропал. Местные жители сообщили съемочной группе программы «7 дней», что его демонтировали и увезли в неизвестном направлении. Общественная организация «Двуглавый орел» этот факт из виду упустила. Зато сегодня призывает своих сторонников активно бороться за установку монумента в Астрахани. И снова вопреки и здравому смыслу, и мнению местного многонационального населения.

Новым руководителем назначен Айрат Сафин, ранее возглавлявший завод этилена «Казаньоргсинтеза». Фото Романа Хасанова.

Сафин сменил Бикмурзина у руля «Нижнекамскнефтехима»



На минувшей неделе в ПАО «Нижнекамскнефтехим» произошла смена руководства. У руля промышленного нефтехимического гиганта Азат Бикмурзин стоял с 2014 до 2020 года. О своем желании уйти с поста генерального директора он объявил на заседании совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Решение акционеры поддержали единогласно. Новым руководителем назначен Айрат Сафин, ранее возглавлявший завод этилена «Казаньоргсинтеза».



«Руководить предприятием акционеры доверили молодому, но уже доказавшему свою состоятельность руководителю, талантливому организатору и грамотному специалисту-нефтехимику Айрату Сафину», — сообщил ведущий выпуска информационно-аналитической программы Ильшат Аминов. Он также отметил, что Нижнекамск для нового генерального директора НКНХ — родной город, а богатый опыт руководства крупным производством (предыдущее место работы — директор завода этилена ПАО «Казаньоргсинтез»), поможет оперативно включиться в работу и на гораздо большем и по площади и по размаху комплексе.

В пятницу перед началом заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» президент Татарстана Рустам Минниханов наградил экс-руководителя «Нижнекамскнефтехима» медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награду за трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу со словами «у меня есть приятная миссия» президент республики вручил лично.



Слишком много сахара

Нурлатский сахарный завод — закрыт. Точно так же, как еще два крупных профильных российских производства: в Башкортостане и Туле. Причина — перепроизводство сладкого продукта, резкое снижение рентабельности отрасли при крайне узком рынке сбыта.

К слову, Нурлатский сахарный завод был старейшим в Татарстане. Открытый в 1958 году, сегодня он был самым небольшим в республике и конкуренции не выдержал. Сейчас решается вопрос трудоустройства почти 200 специалистов предприятия. Сам завод еще не остановлен окончательно. А на его ликвидацию владельцам предстоит изыскать порядка 200 млн рублей.

Нурлатский сахарный завод был старейшим в Татарстане. Фото nurlat-tat.ru

Тем временем местные аграрии уже ищут альтернативу сахарной свекле. Везти урожай корнеплодов в тот же Буинск не только не выгодно, но еще и придется конкурировать с местными поставщиками. А это опять-таки менее выгодные цены и большие издержки. Придется переходить на что-то другое: зерно, подсолнечник, кукурузу. Время, чтобы принять решение, еще есть.

ОПГ — не допустить повтора 90-х



В 90-е годы Татарстан на криминальной карте России горел яркой звездой: десятки крупных организованных преступных группировок, рэкет, похищения, убийства. Данью облагались и частные предприниматели, и крупные производства, и целые микрорайоны. Правоохранительным органам пришлось приложить титанические усилия, чтобы переломить ситуацию. Лидеры преступных формирований отправились за решетку.

Сегодня все чаще звучит, что 90-е возвращаются. Только в 2019 году возбуждено шесть уголовных дел по статье «Организация преступного сообщества». Четыре — уже направлены в суд. В МВД Татарстана приоритетом на наступивший год обозначили противодействие организованной преступности и вовлечению в ОПГ молодежи, которая, идеализировав романтику уголовного мира, вновь сбивается в стаи, и новые группировки берут себе названия нашумевших в свое время ОПГ. «Суконка», «Калуга», «48-й комплекс», «Кварталы» — эти названия вновь звучат в судах, вот только на скамье подсудимых те, кто в 90-е еще или не родился, или, в лучшем случае, посещал детский сад.

Больше внимания профилактике, противодействию распространения идеологии АУЕ, попыткам криминализации детей и подростков. И максимум открытости со стороны правоохранительных органов. Здесь силовые структуры рассчитывают на помощь СМИ. Необходимо сделать так, чтобы ясно было всем: преступление обязательно будет наказано.

Такси бывают трех видов: легальные, «серые» и криминальные, соответственно, и водители бывают профессиональные и те, кого приняли на работу через агрегатор. Фото Максима Платонова

Такси: а за рулем — кто?

В России стремительно растет число ДТП с участием водителей такси. Об этом на недавнем заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ, заявил президент России Владимир Путин и потребовал усилить контроль в сфере пассажирских перевозок.

А что в реальности? Журналист программы «7 дней» разбирался в том, какими бывают такси (кроме градации от эконом до VIP) и кто управляет ими. И вот что выяснилось: такси бывает трех видов — легальные, «серые» и криминальные, соответственно, и водители бывают профессиональные и те, кого приняли на работу через агрегатор. Корреспондент программы «7 дней» всего за несколько часов смогла стать «таксистом» по поддельным данным водительского удостоверения, не имея ни реального стажа, ни самого автомобиля. И даже с работодателем ни разу не пересеклась.

А что в итоге? Трагедии. Такие, как на трассе М-7, когда водитель такси убил себя и своего пассажира, пойдя на высокой скорости на обгон по встречной полосе и столкнувшись с большегрузом. Или как в начале февраля на проспекте Ямашева в Казани, где таксист не справился с управлением и врезался в опору освещения. Пассажирка скончалась на месте.

Попытки навести порядок в отрасли предпринимались неоднократно, вот только воз и ныне там.

Подробнее о проблемах организации пассажирских автоперевозок, о том, как программа «7 дней» отпраздновала свое 15-летие, и что ее команда считает своими главными достижениями, а так же о других важных и значимых событиях минувшей недели можно посмотреть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 2 марта, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.



