События недели: финиш голосования по поправкам, концепция центра Казани и «космический» контракт ПСО «Казань»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Ринат Назметдинов

На уходящей неделе завершился марафон голосования по поправкам к Конституции России. Как и ожидалось, изменения в Основной закон страны были одобрены россиянами и с сегодняшнего дня вступили в силу. Тем временем документы в ЦИК РТ подали пять претендентов на должность президента республики. Других, по всей видимости, уже не будет. Кроме того, на неделе ПСО «Казань» получило еще один контракт от космодрома Восточный, а Казань обзавелась статусом города трудовой доблести и концепцией развития исторического центра. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Финиш голосования

Основным днем голосования по поправкам в Конституцию России стало 1 июля — предыдущие шесть были определены как досрочные. «Реальное время» внимательно следило за ходом плебисцита в решающий день.



По данным республиканской ЦИК, всего в РТ проголосовали 2,3 млн человек. Таким образом, явка составила 79,68% от населения Татарстана. Поддержали внесение изменений в Основной закон страны 82,81% проголосовавших, против высказались 16,61%.



В целом по России зафиксирована явка 67,97%. Галочку напротив пункта «за» поставили 77,92% проголосовавших, не поддержали поправки 21,27%.



Уже 3 июля президент РФ подписал указ о внесении поправок и с сегодняшнего дня они вступили в силу. Теперь в Конституции России прописаны положения о русском как языке государствообразующего народа, о браке как союзе мужчины и женщины, регулярной индексации пенсии и др.



По данным республиканской ЦИК, всего в РТ проголосовали 2,3 млн человек. Фото Рината Назметдинова

Кандидаты в президенты

В Татарстане близится день выборов президента республики — напомним, они пройдут в Единый день голосования 13 сентября. На уходящей неделе пятеро претендентов на эту должность, выдвинутые от партий, подали соответствующие заявления в ЦИК региона. Те, чьи заявки утвердит комиссия, официально станут кандидатами в президенты Татарстана.

Действующий президент РТ Рустам Минниханов подал документы в Центризбирком в понедельник, 29 июня. Позже ту же процедуру проделали координатор реготделения ЛДПР Владимир Сурчилов, лидер «Партии Роста» в Татарстане Олег Коробченко, новый руководитель республиканского отделения «Справедливой России» Альмир Михеев и первый секретарь рескома «Коммунистов России» Альфред Валиев. КПРФ на этот раз не стала выставлять на выборы своего кандидата.



Автор передачи «Говорим по-татарски» о преимуществах башкирского

Автор программы «Говорим по-татарски» на радио «Эхо Москвы» Лилиана Сафина дала большое интервью «Реальному времени». В нем она в частности рассказала, что идея проекта пришла в голову бывшему сотруднику региональных редакций «Эха» в Оренбурге и Уфе Максиму Курникову. При этом выбором темы и сценарием передачи Сафина занимается сама.

Лилиана Сафина заявила, что грамматика татарского языка проигрывает грамматике башкирского. Фото: vk.com/msk_tatar_tele

Также она заявила, что грамматика татарского языка проигрывает грамматике башкирского, приведя в качестве аргумента несколько примеров произношения. Кроме того, Сафина объяснила, почему многие из ее учеников с любовью и трепетом относятся к татарскому языку: «Когда человек изучает английский язык, у него есть какая-то корыстная цель — карьера, переезд. В татарском языке таких манящих перспектив нет: человек изучает для себя».



Концепция центра Казани

В понедельник была презентована Концепция устойчивого развития исторического поселения татарстанской столицы. Главными ее тезисами можно считать увеличение населения центра Казани вдвое и создание в нем двух садовых колец.

Последние должны соединить акватории Казанки, Булака и Волги в единую систему. Первое кольцо будет проходить от Кремлевской набережной по улицам Пушкина и Татарстан до речного порта, второе — от парка им. Горького по улицам Вишневского, Назарбаева и до выхода к воде.

Руководитель проектной группы, занимавшейся разработкой концепции, архитектор Олег Маклаков рассказал, что плотность населения в центре Казани должна составлять 30—40 человек на гектар. На сегодня она вдвое меньше.



Главными тезисами концепции устойчивого развития исторического поселения можно считать увеличение населения центра Казани вдвое и создание в нем двух садовых колец. Фото Максима Платонова

Эксперты оценили предложение об увеличении численности населения в центре. Для этого потребуется построить в этой зоне еще около 700 тысяч квадратных метров жилья. Архитекторы и урбанисты считают, что историческое поселение вполне может вместить такое количество новостроек.



Проблемы мусорной реформы

В Сабинском районе РТ прошел круглый стол на тему утилизации отходов. На нем проблемы рынка обсудили представители власти и «мусорного» бизнеса.

Так, в Минстрое РТ обеспокоены нехваткой полигонов ТБО. Причем в республике имеется 10 свалок, которые не могут работать из-за отсутствия лицензии и простаивают уже почти 20 лет. Поднимался вопрос и о возможном увеличении тарифа на вывоз мусора в два раза.

Регоператор Западной зоны Татарстана ООО «ПЖКХ» беспокоится о другом: компания не может корректно начислять плату из-за отсутствия точных данных о жильцах домов. Чтобы решить этот вопрос, регоператор попросил о доступе к базе ФМС.



Новый «космический» контракт ПСО «Казань»

ПСО «Казань» Равиля Зиганшина получило новый контракт от космодрома Восточный. Теперь компания займется возведением телеметрического комплекса «Сахалин». Проект оценивается в 2,4 млрд рублей.

Заказчиком выступает ФКУ «Дирекция космодрома Восточный». Контракт уже подписан 25 июня. Объект должен быть сдан до 31 декабря 2022 года, как и другая стройка космодрома, которой занимается ПСО.

Компания ПСО «Казань» Равиля Зиганшина получила новый контракт от космодрома Восточный. Фото roscosmos.ru

Интервью «Неудащи»



Администраторы татарстанского анонимного телеграм-канала «Неудаща» дали интервью «Реальному времени». Они утверждают, что ведут его с самого начала, а изменение контента связано скорее со взрослением: «За несколько лет мы ушли от «желтизны» и стали более ответственно относиться к информации, которую публикуем».

Админы также рассказали о важнейших темах 2020 года и своем видении будущего Telegram.



Антипрививочники испортили показатели

В Татарстане отмечен резкий рост заболеваемости различными инфекциями. Так, в 2019 году количество заболеваний коклюшем подскочило в 3,3 раза, гемофильная инфекция регистрировалась в 3,5 раза чаще, чем годом ранее. Заболеваемость вирусными лихорадками и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом («мышиная лихорадка») выросла более чем в два раза.

Эксперты считают, что картину в данном случае портят противники прививок.



Начало ЕГЭ

В России стартовал Единый госэкзамен. В Татарстане в этом году его проводят 867 средних государственных и муниципальных школ. Из 11 класса в 2020-м выпускаются 17 054 школьника. Из них 400 решили не сдавать экзамены. Всего же в региональной информационной системе республики на ЕГЭ зарегистрировались 18 140 человек.

В Татарстане в этом году участие в проведении экзамена принимают 867 средних государственных и муниципальных школ. Фото Ильи Репина

В первый день ребята сдавали литературу, информатику и географию.



«Право на забвение»

В России уже 5 лет действует закон о «праве на забвение», позволяющий удалить из поисковой выдачи информацию о себе, если суд признал ее незаконной. «Реальное время» нашло только две попытки татарстанцев применить этот закон на практике.

Владелец «Альпари» и ForexTime Ltd Андрей Дашин требовал от Google и «Яндекса» удалить статьи, порочащие честь его компании. Убедить суд в недостоверности публикаций он так и не смог. А вот бывшему главе татарстанского отделения ПФР Марселю Имамову удалось доказать, что статьи о его причастности к хищениям средств Пенсионного фонда не имеют под собой оснований.



Казань — «Город трудовой доблести», татарстанцы против 5G и матч «Рубин» — «Уфа»

Казань официально получила статус города трудовой доблести. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Этого звания удостоились еще 19 городов, среди которых Уфа и Пермь.



Казань официально получила статус города трудовой доблести. Фото kzn.ru

Каждый пятый житель Татарстана против развития сетей 5G. При этом каждый десятый татарстанец верит, что мобильные сети нового поколения связаны с коронавирусом.



«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» на выезде.

