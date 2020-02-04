«Антониу Гутерриш назвал Татарстан примером того, как можно достигать устойчивого развития»

«Татары» в штаб-квартире ООН: Рустам Минниханов рассказал, как можно улучшить качество жизни в других странах на примере РТ

Власти Татарстана впервые выступили в штаб-квартире ООН, представив республику как успешный локальный проект по распространению опыта и знаний в регионах всего мира. Это должно послужить достижению цели самой ООН: к 2030 году улучшить качество жизни населения Земли. Президент республики Рустам Минниханов презентовал наш регион как пример межконфессионального мира и сотрудничества. Глава АИР РТ Талия Минуллина объяснила, почему Татарстан может стать лабораторией по распространению лучших практик, назвала три главные цели, которых власти РТ готовы достичь к 2030 году. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, которого Минниханов пригласил в Казань, назвал Татарстан «примером того, как можно достигать целей устойчивого развития в других странах». Корреспондент «Реального времени» наблюдал за тем, как «татары» показали себя миру и какие его успехи оценили страны-члены ООН.

Рустам Минниханов на встрече с Генсеком ООН пригласил его в Татарстан

В воскресенье и понедельник президент РТ Рустам Минниханов побывал с рабочим визитом в Нью-Йорке. Визит включал в себя встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, с постоянным представителем РФ при ООН и в Совете безопасности ООН Василием Небензей. Сразу после прибытия татарстанский лидер также пообщался с активом Ассоциации американских татар (в США живут около 3,5 тыс. наших соотечественников).

В понедельник в формате «круглого стола» Рустам Минниханов встретился с представителями деловых кругов США при поддержке Американо-российского делового Совета (АРДС) — ассоциации, представляющей торговые и инвестиционные интересы российских и американских компаний-членов в сфере двусторонних коммерческих отношений. Наконец, перед выступлением в штаб-квартире ООН Минниханов провел встречу с Генсеком организации Антониу Гутерришем, рассказав ему о достижениях республики, где заверил, что Татарстан как один из регионов России придает большое значение сотрудничеству с ООН и ее специализированными учреждениями. По словам Алексея Борисова, на встрече с Генсеком президент РТ лично пригласил Антониу Гутерриша в Татарстан.

Перед выступлением в штаб-квартире ООН Минниханов провел встречу с Генсеком организации Антониу Гутерришем

The Sustainable Development Goals и Татарстан

В самой штаб-квартире ООН состоялась презентация доклада «Регионы Российской Федерации: Республика Татарстан — цели устойчивого развития» с участием Василия Небензи, первого зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексея Борисова и руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной. Рустам Минниханов с главой АИР стали представителями третьего российского региона в ООН после Москвы и Свердловской области.

Суть выступления касалась так называемых Целей устойчивого развития (The Sustainable Development Goals — или просто «DG»), принятых на Генассамблее ООН 4,5 года назад, 25 сентября 2015 года, в рамках Резолюции 70/1. Они охватывают самый широкий спектр глобальных проблем, с которыми сталкиваются как развивающиеся, так и развитые страны. В числе первостепенных целей списка: «Нет нищете», «Нулевой голод», «Хорошее здоровье», «Качественное образование», «Гендерное равенство», «Чистая вода», «Доступная и чистая энергия», «Достойная работа и экономический рост». Целей необходимо достичь к 2030 году. Отдельная программа «Регионы России и цели устойчивого развития ООН» является и локальным инструментом продвижения национальных проектов в организациях системы ООН, в то же время содействуя повышению имиджа и инвестиционной привлекательности российских регионов.

«Гутерриш назвал Татарстан примером того, как можно достигать Целей устойчивого развития в других странах»

Василий Небензя, презентуя в штаб-квартире Татарстан, назвал его одним из самых активно развивающихся регионов, к тому же уникальным, с многонациональным народом и культурой. Татарстан, отметил он, в последние годы очень активен и на международной арене, проведя у себя в столице ряд глобальных мероприятий, включая Универсиаду, чемпионат мира по водным видам спорта и футбольный мундиаль. Татарстан, добавил полпред РФ в ООН, входит в топ-5 регионов России. Но главное, республика, по его словам, демонстрирует успешные решения по достижению Целей устойчивого развития, в частности улучшая качество жизни татарстанцев — на локальном уровне.

— Гутерриш назвал Татарстан примером того, как могли бы достигать Целей устойчивого развития в других странах, — заявил Василий Небензя. — Миллионы жителей РТ мирно живут рядом, вместе сосуществуют две разные религии — ислам и православие, это ролевая модель сосуществования людей разных культур и вероисповеданий. Гутерриш предложил поделиться татарстанским опытом такого сосуществования и взаимодействия с другими странами-членами ООН.

В своей презентации Рустам Минниханов признал, что Организация Объединенных Наций — «всемирное объединение государств, которому нет равных по легитимности, представительности и универсальности»

Минниханов: «Блокчейн, искусственный интеллект — кто это сможет сегодня сделать? Мы разве?! Мы не сможем, молодые смогут»

В своей презентации Рустам Минниханов признал, что Организация Объединенных Наций — «всемирное объединение государств, которому нет равных по легитимности, представительности и универсальности». А 17 Целей устойчивого развития ООН в итоге уже нашли свое отражение и в Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. По данным доклада 2018 года «Регионы России и цели устойчивого развития ООН», напомнил он, Татарстан вошел в пятерку лидеров в национальном рейтинге по созданию комфортных условий для развития региона. Минниханов отметил, что конкурентоспособность РТ во многом определяется формированием инновационной экономики, основанной на мировом опыте.

— Потому что молодые — это наша активная сила. Основа будущего. Блокчейн, искусственный интеллект — кто это сможет сегодня сделать? Мы разве?! Мы не сможем, молодые смогут, только молодые люди разбираются в некоторых вещах, — впоследствии объяснил он внимание к молодым в Татарстане, отвечая на вопросы представителей различных наций-членов ООН. — Мы выбираем молодых людей и нанимаем их в наше правительство.

Минниханов в ООН презентовал Татарстан как пример межконфессионального мира и сотрудничества

Главным приоритетом социально-экономического развития глава республики считает рост доходов населения, создание рабочих мест, рост производительности труда, повышение квалификации сотрудников. В целом это касается развития возможности для всех жителей РТ, без ограничения по возрасту и состоянию здоровья, получить дополнительное образование и освоить новые компетенции. Кратко характеризуя положение и экономику Татарстана, Рустам Минниханов привел пример, что республика, занимая лишь 2,4% сельхозугодий России, производит в итоге 4,6% всей российской сельхозпродукции. Татарстан, отметил он, — индустриальный центр России на перекрестке дорог, соединяющих восток и запад, север и юг страны.

Минниханов в числе приоритетов особо остановился на сфере образования, он заверил собравшихся в штаб-квартире ООН представителей членов организации, что в Татарстане уже созданы условия для получения качественного образования на протяжении жизни. И рассказал о том, что с 2013 года Татарстан и Казань неоднократно становились хозяевами международных мероприятий, от летней всемирной Универсиады в 2013 году и чемпионата мира по водным видам спорта в 2015-м — до Кубка конфедераций в 2017-м и шести матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Что, в свою очередь, привлекло в Татарстан 300 тыс. туристов только в 2018 году, почти 200 тыс. из которых — из других стран. А в прошлом году Казань стала местом проведения чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills.

Главным приоритетом социально-экономического развития глава республики считает рост доходов населения, создание рабочих мест, рост производительности труда, повышение квалификации сотрудников

— Татарстан осуществляет целенаправленную политику, основанную на соблюдении баланса интересов всех национальных и религиозных групп населения, прежде всего мусульман и православных, — заявил Рустам Минниханов.

И в качестве примера он привел возрождение культурных памятников и религиозных святынь — древнего Болгара и острова-града Свияжска, реконструкцию собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря. Многолетняя работа властей РТ в этом направлении привела к тому, что Болгар, Успенский собор и монастырь Свияжска были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (организация ООН). В настоящий момент реализуется проект по созданию Болгарской исламской академии, которая должна стать «ведущим научно-образовательным и духовно-просветительским центром ислама в РФ».

Татарстан станет хабом и лабораторией по распространению лучших своих практик по всему миру

Представитель Управления ООН по экономическим и социальным вопросам (UNDESA) Александр Трепелков подтвердил членам организации, что Татарстан действительно считается одним из самых развитых регионов России, и напомнил, что Агентство инвестиционного развития РТ получило в прошлом году приз ООН за успехи в деле привлечения инвестиций в регион. По словам Трепелкова, идея Гутерриша состояла в том, чтобы лучшие локальные, региональные практики распространять по всему миру, заражая амбициями и инновациями другие страны и их регионы.

Именно локализация — ключевая фишка Целей устойчивого развития, поэтому региональные власти во всех странах (как власти РТ в России) могут внести огромный вклад в потенциальную реализацию Целей устойчивого развития. Лучшие регионы должны стать в этом смысле своеобразными хабами и лабораториями. Трепелков предложил президенту Татарстана подписать так называемую Voluntary Local Review (VLR) Declaration — что-то вроде «Декларации о добровольном обзоре локальных успехов». Ее первым выпустил города Нью-Йорк в сентябре 2019 года, предложив местным и региональным правительствам во всем мире официально взять на себя обязательство сообщать об успехах, достигнутых на местах, в деле достижения Целей устойчивого развития во всех странах. Тем более у Татарстана есть многое, чему можно поучиться, — от создания инновационных центров до эффективных транспортных систем, сферы здравоохранения и поддержки бизнеса. Особенно в городах, так как в 2050 году, по расчетам ООН, именно в городах будет проживать 70% всего населения Земли, создавая 85% всей мировой экономики. Именно города могли бы и должны участвовать в экологических программах, снижая углеводородные выбросы согласно Парижскому соглашению.

Главный докладчик в штаб-квартире ООН Талия Минуллина сразу обратила внимание на то, что является самым молодым членом правительства Татарстана — республики, где мирно сосуществуют разные конфессии и где стараются избежать межрелигиозных конфликтов

Талия Минуллина: «Люди в Татарстане трудолюбивы, они не ленятся!»

Талия Минуллина, взяв слово, не замедлила признаться, что сама родилась и живет в Казани, «моем родном и прекрасном городе», столице Татарстана с 1000-летней историей, расположенной в 800 км от Москвы. Но расстояния сегодня не особенно значимы, так как от столицы РФ до столицы РТ всего час на самолете, добавила она, а в Татарстане есть два аэропорта с прямыми рейсами в Дубай, Стамбул, Франкфурт и другие страны мира.

— У нас в этом смысле отличная логистика!

Главный докладчик в штаб-квартире ООН Талия Минуллина сразу обратила внимание на то, что является самым молодым членом правительства Татарстана — республики, где мирно сосуществуют разные конфессии и где стараются избежать межрелигиозных конфликтов. Секрет решения этих проблем (в списке Целей устойчивого развития, кстати, им отвечают 16-я и 17 -я цели, касающиеся мира, справедливости и партнерства) очень прост, добавила она: взаимное уважение и доверие. Не особенно акцентируя внимание на критике других регионов, Талия Минуллина все же обратила внимание на то, что средняя безработица в РФ составляет 4,6%, а в Татарстане — 3,3%. К 2024 году, согласно Стратегии Татарстана, число малообеспеченных жителей республики должно снизиться с 7,2% до 4,3%.

— Люди в Татарстане трудолюбивы, они не ленятся!

Сбалансированно тратить ресурсы, искать экологичные источники энергии и решать проблему соцжилья помогает хороший бюджет РТ

В регионе, перечислила она, высоко развиты не только нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасли, но и АПК, и пищевая промышленность (последняя выросла в прошлом году на 14% до 4 млрд долларов). Минуллина рассказала членам ООН о том, как в последние годы Татарстан продвигает не только программы по улучшению жилищных условий на миллиарды рублей, но и программы по развитию парков и общественных зон, высаживанию новых деревьев. И пытается очищать воды Волжско-Камского бассейна, хотя приходится нелегко. Благодаря растущей и богатой экономике Татарстан теперь способен более сбалансированно тратить ресурсы, защищая окружающую среду, ищет альтернативные источники энергии, переводя общественный транспорт на метан, несмотря на то, что в регионе есть нефть. Хороший бюджет позволяет РТ решать и проблему социального жилья и доступного образования, стараясь давать знания не только молодым людям, но и пенсионерам, и пожилым людям, чтобы те адаптировались к новым условиям экономики и получали необходимые специальности. В будущем Татарстан собирается перейти к экономике на основе восстанавливаемых энергоресурсов.

— Татарстан торгует более чем со 100 странами на 20 млрд долларов. Татарстан — пример международного регионального сотрудничества на региональном уровне: у нас заключены соглашения с несколькими провинциями Китая, с регионами Германии, Турции, Казахстана и другими странами. У нас 24 представительства по всему миру, включая США, Японию, ОАЭ, Германию, Францию и прочие. Международное сотрудничество заключается не только в экспорте и импорте! Но и в совместном исследовании лучших практик и инноваций. Благодаря тому, что в РТ лучший инвестиционный климат в России, в нас инвестируют 79 стран. Больше всего Турция, Германия, Франция, США и Китай, — рассказала Талия Минуллина.

В своем докладе Минуллина перечислила все, по ее словам, сильные стороны и места республики, от проведения KazanSummit, посвященного исламским финансам, халялю, туризму, культуре и даже исламской моде — до установки видеокамер в общественных местах ради безопасности граждан

Три татарстанских кита к 2030-му: развитая медицина и экология, социальная инфраструктура и жилье, цифровая экономика

В своем докладе Минуллина перечислила все, по ее словам, сильные стороны и места республики от проведения KazanSummit, посвященного исламским финансам, халялю, туризму, культуре и даже исламской моде, до установки видеокамер в общественных местах ради безопасности граждан (в РТ самый низкий уровень преступности по стране за 2019 год, отметила она) и строительства Иннополиса, «самого юного города Татарстана». И, разумеется, не обошла внимания спорт:

— Надеюсь, все здесь собравшиеся любят физкультуру? Я, например, играю в бадминтон, Рустам Минниханов играет в хоккей. А Казань вообще — спортивная столица России! Тысячи спортивных учреждений были построены благодаря международным мероприятиям вроде Универсиады и мундиаля, сегодня они доступны и ими пользуются обычные жители республики.

По ее словам, власти РТ поставили перед собой целью достичь к 2030 году успехов в следующем. Во-первых, развитое общественное здравоохранение и медицина, сохранение окружающей природы, экологичная еда. Во-вторых, доступное и комфортное жилье, социальная инфраструктура, транспорт для каждого татарстанца. И, наконец, создание успешной цифровой экономики. И это «не просто какая-то декларация» — у правительства РТ, заверила она представителей ООН, есть пошаговый план со своими дедлайнами.

— Океанов у нас вроде бы нет, — заметила Минуллина, заглядывая в список целей ООН (защита океанов подразумевается 14-й целью — «Сохранение морских экосистем»). — Но на самом деле есть, даже два! Первый — океан возможностей для населения и наших партнеров, и второй — океан радости, который вы испытаете, если приедете в Татарстан! Мы будем рады вас видеть! Приглашаем к сотрудничеству.

Презентация Татарстана, кажется, воодушевила собравшихся, с комментариями и предложениями в итоге выступил с десяток представителей разных стран и организаций

В Саудовской Аравии гордятся своими мусульманскими братьями и сестрами в Татарстане

Презентация Татарстана, кажется, воодушевила собравшихся, с комментариями и предложениями выступили с десяток представителей разных стран и организаций. Так, Аксолтан Атаева, представитель Туркменистана в ООН, напомнила, что с 2009 года в ее стране открылась миссия РТ, а сегодня здесь очень рады сотрудничеству с КАМАЗом и «Татнефтью». РТ помогает туркменам и с обучением специалистов для местной нефтяной индустрии:

— Здорово, что сам экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев из Туркменистана. Обучает футболистов теперь у нас, — напомнила она. — Огромное уважение вызывают ваши успехи!

Махмадамин Махмадаминов, представитель Таджикистана, рассказал, что на все вопросы к проживающим в РТ таджикам о том, как им живется в республики, те отвечают «как дома». Татарстанская культура, заявил он, — пример толерантности для всего мира. Отношение к религиям — «интересный феномен для нас и других наций»:

— Ребенком я всегда восхищался татарским поэтом Мусой Джалилем, его словами о том, что из пепла поэта вырастет древо счастья. И это я видел сегодня!

Господин Амир Хан, представитель Пакистана, начав комментировать доклад на русском, почти сразу же перешел на английский («я только пытаюсь сегодня русский учить») и заявил, что практики Татарстана и России очень интересны его стране, и они намерены их использовать: «Спасибо за детальную презентацию! Хотим такое же делать и в Пакистане. И локальные примеры нам в этом помогут». Потрясающим примером успешного развития на локальном уровне назвал удачи Татарстана представитель Киргизии.

Слушатели из Саудовской Аравии, в свою очередь, выразили гордость своими мусульманскими братьями и сестрами в Татарстане и радость от того, что свободу российских мусульман не притесняют, а приветствуют их вклад в развитие страны: это обязательно увидят и отрефлексируют в других мусульманских регионах мира, заявили они. Представительница еще одной мусульманской страны, Катара, Алия Аль Тани рассказала о том, что опыт Казани и Татарстана в проведении чемпионата мира по футболу внимательно изучают — так как Катару принимать его следующим.

«Я бы советовал всем собравшимся съездить в Татарстан и Казань! Вы бы не пожалели!» — заявил под занавес встречи Небензя

Татарстан учится у других — третьи учатся у Татарстана

Польщенный и светящийся от радости Рустам Минниханов, не в силах поблагодарить каждого («Я никогда не думал, что попаду сюда, только по телевизору штаб-квартиру видел»), все же отдельно отметил те страны, с которыми РТ успешно сотрудничает: Узбекистан, Туркменистан, Катар («всегда с ними полного взаимопонимания пытаемся достичь»), Саудовскую Аравию — последней он предложил провести двустороннее мероприятие в 2020 году. Президент РТ заметил, что так же, как проекты республики становятся частью успешных региональных проектов РФ и затем распространяются по другим регионам, и сам Татарстан заимствует опыт в других странах. Так, ежегодно чиновников отправляют учиться в Сингапур и Кремниевую долину, а у Китая получили большой опыт межрегионального сотрудничества, который сегодня Казань использует в отношениях, например, с Томском.

— Нужны такие люди, как я, — меня воспитали в Казани, я сама много инвестировала в образование, чтобы быть успешной. Я всего лишь элемент большой эффективной системы. Татарстан — сильный регион в стране, регион-донор, но нам нужно сделать так, чтобы каждый регион был уникальным. Уверена, что у каждого региона РФ есть что предложить другим — так же, как мы учимся у других, — резюмировала презентацию Талия Минуллина.

— Но все равно что-то из доклада вы упустили. Я бы советовал всем собравшимся съездить в Татарстан и Казань! Вы бы не пожалели! — заявил под занавес встречи Небензя.