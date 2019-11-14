Мало иметь талант — нужна выносливость

Как зарождался автоспорт в Татарстане, чем республика притягивает гонщиков со всей России и что стоит за покорением татарстанскими спортсменами мировых чемпионатов.

Фото: autosport-tv

Сегодня имена татарстанских мастеров автоспорта известны далеко за пределами не только республики, но и России. Владимир Чагин, братья Айрат и Радик Шаймиевы, Дмитрий Брагин, Тимур Шигабутдинов, Тимур Тимерзянов, Андрей Каргинов … Список можно продолжать и продолжать. Сам президент Татарстана Рустам Минниханов — мастер спорта международного класса по автоспорту. И каждый год на гоночном Олимпе загораются новые звезды. Как зарождался в республике автоспорт, кто те энтузиасты, которые его создавали и формировали инфраструктуру и культуру автомотоспорта в республике — в материале «Реального времени».

Казанская трасса до сих пор уникальная в России

Сегодня на автодроме «КазаньРинг Каньон» проходят не только татарстанские соревнования, но и этапы чемпионатов и кубков России и Европы. Тысячи зрителей съезжаются посмотреть на состязания, и сотни спортсменов от Поволжья до Урала принимают участие, представляя свои спортивные клубы. Это один из восьми крупнейших российских автоспортивных комплексов.

Но так было не всегда. Историю автомобильного спорта в республике можно условно разбить на несколько этапов. Первый — еще советский. Мало кто помнит, но в 1971 году в казанском поселке Мирный проходили соревнования по автомобильному спорту. В том же году на площадке перед Центральным стадионом разыгрывали лидерство этапа по автомобильному двоеборью автогладиаторы общества «Спартак». Что такое настоящая скорость, помнит и Юдинский карьер, где проходили гонки, приуроченные к 50-летию образования комсомола Татарстана. Но самым статусным, наверное, был все-таки чемпионат СССР по автокроссу на багги, что состоялся в Набережных Челнах.

Чемпионат СССР по автокроссу на багги стал для Татарстана самым статусным автосостязанием в советский период. Фото из музейного архива ПАО «КАМАЗ»

Затем был долгий период затишья, когда автомобильный спорт поддерживался в республике лишь отдельными энтузиастами, готовыми часами, сутками, неделями доводить до совершенства своих железных коней и состязаться с такими же фанатами гонок, как они сами, в том числе приезжавшими в Казань и из других регионов страны.

Единственным официальным треком в столице Татарстана на тот момент была территория старого ипподрома.

В эпоху заката СССР единственным официальным автотреком в Казани оставалась территория старого ипподрома. Фото prokazan.ru

А, пожалуй, единственной профессиональной командой, что была у всех на слуху, оставался созданный в июле 1988 года «КАМАЗ-мастер».

Ситуация начала серьезно меняться в середине 90-х годов прошлого века. К 1995 году, ставшему по-настоящему знаковым для татарстанского автоспорта, «КАМАЗ-мастер» успел одержать первую победу, взяв «золото» на «Мастер-Ралли», а под Казанью по инициативе Рустама Минниханова (на тот момент — главы Высокогорского района РТ) завершается строительство первого в истории республики профессионального автодрома «Высокая Гора». И в этом же году создается Федерация автомотоспорта Республики Татарстан (ФАМС РТ), по настоящее время являющаяся единственным законным органом управления автоспортом на территории республики, полномочия которого подтверждены Российской автомобильной федерацией (РАФ). Этот момент и стал стартовым в новом этапе истории автомотоспорта Татарстана.

В июле 1996 года официально открылся автодром «Высокая Гора». Фото с сайта apartos.ru

Официально автодром «Высокая Гора», на тот момент лучший в СНГ, открылся в июле 1996 года. А в августе того же года автодром принимал первые крупные состязания — Кубок президента Республики Татарстан. Татарстанская трасса отличается от других трасс в России: по сей день она единственная в стране с перепадом высот до 28 метров. Автодром появился на том месте, где в послевоенные годы был карьер, в котором добывали щебень, известняк — отсюда и перепады.

Все начиналось с любительского автоспорта

«Все, как всегда, началось с любителей и с автодрома «Высокая гора», — рассказывает Адель Муллахметов, генеральный директор «КазаньРинг Каньона», — Изначально это была автокроссовая трасса под одну категорию. А те ребята, кто стояли у истоков и занимались этим направлением — сейчас в основном уже ветераны автоспорта». Кольцевая трасса, по его словам, появилась позже, благодаря инициативе Джаудата Миннахметова, который и сегодня является Председателем кольцевого комитета.

Первым клубом (сегодня по праву называемым легендарным) был спортклуб «Намус», в котором занимались Асгат Сафаров, Радик Рамазанов, Андрей Сахаров, возглавлявший тогда Фонд безопасности дорожного движения. «Продолжателям их клуба сегодня стали Тимур Тимерзянов и Расул Минниханов, — отметил Муллахметов, — Айрат и Радик Шаймиевы тоже пришли в спорт в те же годы: Айрат Шаймиев представлял спортклуб «Сувар». Он первым в новейшей истории российского автоспорта стал чемпионом Европы по автокроссу и еще дважды подтверждал этот титул. Радик Шаймиев по сей день выступает в классическом ралли, представляя СК «ТАИФ-Мотоспорт», уже не только в России, но и на ведущих мировых площадках, принимая участие в соревнованиях совершенно другого — высшего класса».

Айрат Шаймиев за руль гоночного авто впервые сел именно в 1996-м, а к 1998-му уже распробовал вкус победы: стал чемпионом республики по автокроссу, бронзовым медалистом Кубка президента Татарстана, бронзовым призером трековых гонок «Кубок Усадского спиртзавода», чемпионом России по зимним трековым гонкам в Набережных Челнах, а также чемпионом Татарстана и чемпионом России. А победу Айрата Шаймиева в 2002 году эксперты отнесли не просто к одному из многочисленных спортивных событий: «золото» международного уровня (чемпионата Европы) — наглядная демонстрация того, что отечественные гонщики способны на равных сражаться с известнейшими спортсменами мира и, что особенно важно, побеждать. Еще одним достижением молодой татарстанской автошколы стало тогда то, что один из этапов того самого чемпионата состоялся в Татарстане — на автодроме «Высокая Гора».

Радик Шаймиев — вторым в новой истории российского автоспорта — стал чемпионом Европы в автокроссе. Фото с сайта autosport-tv.ru

В 2003 году главным соперником Айрата Шаймиева на трассе оказался его брат Радик. Гонки проходили в полном соответствии с регламентом FIA в трех дивизионах. Дивизион 1 собрал 16 пилотов из Латвии, Литвы и России. Весь пьедестал почета в итоге остался за россиянами: первая ступень по праву досталась Айрату Шаймиеву, «бронза» — его брату Радику, а «серебро» — москвичу Илье Резниченко.

В дивизионе 3А Татарстан представлял на тот момент только начинающий спортивную карьеру Ирек Миннахметов. В дивизионе 3 в погоне за победой сошлись гонщики из Германии, Литвы и России. Татарстанец Николай Жаворонков смог финишировать вторым. Но самые большие страсти разгорелись в национальном классе Д1-1600, где мастерство высшего пилотажа продемонстрировал на тот момент уже премьер-министр республики Рустам Минниханов. Ему и досталась победа.

Татарстану повезло

Так говорят многие, кто видит насколько активно развивается автомобильный спорт в республике. А узнав, что президент Татарстана и сам профессиональный гонщик — мастер спорта международного класса, только утверждаются в своем мнении.

Президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото М. Медведева

Сам Рустам Минниханов как-то признался, что впервые за рулем автомобиля оказался в 6 лет. Это был ГАЗ-69-А, принадлежащий его отцу. С тех пор тяга к технике у лидера республики непреодолима. С 1996 года — еще с времен, когда он был главой района, Рустам Минниханов в профессиональном спорте. За плечами титулы чемпиона Татарстана, России, призовые места европейских состязаний. В последние годы, правда, приходится ограничиваться лишь домашними состязаниями — рабочий график президента одного из наиболее динамично развивающихся регионов страны очень плотный и оставляет на профессиональный автоспорт не так много времени.

Не упускает президент возможности попробовать свои силы и мастерство и в управлении другой техникой. Фото с сайта carobka.ru

— Мне кажется, любовь к технике в семье Миннихановых живет на генетическом уровне. Автоспортом серьезно занимается его младший брат Раис Минниханов: он участвует в ралли-кроссе, в кольцевых гонках, а также в зимнем треке. Кроме того, очень достойно выступал в ралли-кроссе племянник Расуль Минниханов, но в последнее время он в основном участвует в региональных картинговых соревнованиях. И все они — титулованные призеры региональных и федеральных соревнований, — рассказал в интервью изданию «Собеседник+» исполнительный директор Федерации автоспорта Татарстана Рафаэль Багаутдинов.

Сам же Рустам Минниханов в своей анкете гонщика, отвечая на вопрос: «Что может заставить вас уйти из спорта», ответил всего одним словом: «Старость».

Классическое ралли — самый аристократичный вид автогонок

Несмотря на уникальность казанской трассы и уровень других российских спортивных автокомплексов — соревнования в России пока еще уступают европейскому уровню. «В Европе таких комплексов очень много — они есть в каждой префектуре. И поэтому автоспорт очень хорошо развивается, особенно картинг, — рассказывает Фирдаус Кабиров, один из создателей спортивной команды «КАМАЗ-Мастер», российский автогонщик, заслуженный мастер спорта России, двукратный победитель Ралли Дакар в 2005 и 2009 годах. — Для молодежи есть и шоссейно-кольцевые гонки в юниорских классах, и т. д. Оттого там и растет большое количество выдающихся гонщиков».

С 1989 года «КАМАЗ-мастер» ни разу не возвращался без серьезных международных наград Фото с сайта autosport.com.ru

По его словам, даже наши российские спортсмены, призеры, прежде чем выйти на такой высокий уровень, чтобы начать принимать участие в мировых чемпионатах, тренируются не только в России, но и на площадках в Европе. «Там также сосредоточены все автопроизводители, крупнейшие мировые спортклубы, которые дают возможность спортсменам участвовать в самых престижных мировых соревнованиях», — отметил Кабиров.

На данный момент, среди татарстанских автогонщиков в европейском ралли участвует только Радик Шаймиев.

«Он единственный представитель Татарстана в классическом ралли, ставший мастером спорта международного класса, — рассказывает Адель Муллахметов. — кроме того, нужно отдать должное, он делает это блестяще, а классическое ралли — это очень непросто».

Радик Шаймиев мастер спорта международного класса, участвовал в более 100 гонках, из них 18 гонок в мировых чемпионатах. Фото fia.com

У автогонщиков считается, что, если ралли кросс — это формат экшн: короткие гонки и контактная борьба, то классическое ралли — это своего рода аристократический вид автоспорта. В нем все должно быть выполнено «чисто» и ровно, а контакт с другими гонщиками — минимальный.

По словам спортсменов, классическое ралли, в котором достиг мирового чемпионства Радик Шаймиев, входит в один из восьми престижнейших чемпионатов мира и считается одним из самых сложных. Не только по сложности трассы, но по разнообразию географии его проведения. «Такой чемпионат может проходить один год в Америке, другой — в Африке. Невозможно просто взять и запомнить трассу. В этом виде спорта Радик Минтимерович достиг выдающихся результатов — на его счету европейское чемпионство по автокроссу, он призер Ралли-Эстония, Ралли-Италия — участвовал в более чем 100 гонках, из них 18 гонок в мировых чемпионатах с самой широкой географией: Финляндия, Швеция, Эстония, Мексика, Латвия, Португалия, Аргентина», — рассказывает генеральный директор «КазаньРинг Каньон».

Одно из выступлений пилотов команды «ТАИФ-Моторспорт» Дмитрия Брагина и Тимура Шигабутдинова. Фото с сайта autotest.pro

По словам спортсменов, пока подобного класса из татарстанских автогонщиков никто не достиг. «Высокий потенциал в классическом ралли у Тимура Шигабутдинова, но теперь больше будет зависеть от его желания, захочет ли он заниматься этим спортом или продолжит свое участие в ралли-кроссе и кольцевых гонках, — отмечает Муллахметов, — Также Ирек Миннахметов — его уровень очень высокий, он успешно дебютирует, как и Тимур Шигабутдинов в offroad-серии. За последние 3 года они постоянно в призах приезжают».

Путь автогонщика или как воспитывают чемпионов

Помимо поддержки титулованных спортсменов огромное внимание в Татарстане уделяется подготовке новых поколений автогонщиков. В республике на настоящий момент выстроена полная цепочка по воспитанию будущих чемпионов. Первая ступень — картинг-клубы. Они есть практически в каждом районе республики. Регулярно проводятся турниры: как летние, так и зимние. И собирают такие соревнования сотни участников не только со всего Татарстана, но и из других регионов.

«Картинговое движение — это начальная школа и институт для любого начинающего спортсмена, — рассказывает Адель Муллахметов. — Приходит ребенок и в картинге, как в школе, происходит коллективная работа, он получает техническое образование, которое не сможет получить больше нигде. Он адаптируется и формируется как спортсмен, закладывается его понимание по нагрузкам».

«Яркий пример такого обучения — Тимур Тимерзянов, Ильдар Рахматуллин, и я сам — мы все из одного клуба. Тимур сейчас выступает на мировой арене, хотя он позже всех пришел в этот спорт», — вспоминает Муллахметов.

К 2013 году Тимур Тимерзянов стал уже трехкратным победителем чемпионата Европы по ралли-кроссу. Фото realnoevremya.ru

Тимур Тимерзянов, успешно стартовавший «бронзой» на чемпионате Европы по ралли-кроссу в 2009 году, к 2013-му стал уже трехкратным победителем этих состязаний.

— Я считаю, что татары — одна из самых мощных спортивных автомобильных наций. Посмотрите, в «КАМАЗ-мастере» тоже все наши выходцы. Мы продвигаем этот спорт, и республика любит его, — сказал Тимерзянов в недавнем интервью «Реальному времени».

Сам Адель Муллахметов, руководящий сегодня автодромом «КазаньРинг Каньон», занимался автоспортом с 11 лет, а в 15 лет уже стал чемпионом Татарстана по картингу. «На протяжении четырех лет я занимался, тренировался, а потом уже начал участвовать в соревнованиях. Первый год — дебютный, там результатов не бывает. Со второго уже вполне можно проявить себя и занять призовое место. Мало таланта, нужны выносливость и время».

Адель Муллахметов, руководящий автодромом «КазаньРинг Каньон», в 15 лет стал чемпионом Татарстана по картингу. Фото kznring.ru

Многие ребята после картинга идут на кольцевой турнир «Лада Гранта». Для тех, у кого нет подготовленного автомобиля, но попробовать свои силы в состязаниях более высокого класса хочется, на автодроме KazanRing, введенном в эксплуатацию в 2011 году (к слову, проектировал трассу Герман Тильке — тот самый, который создавал проекты трасс для гонок «Формулы-1»), приобретены 12 специальных автомобилей. Кроме того, проводятся любительские соревнования по автослалому, фигурному вождению, гонкам тайм-аттак. Когда все начинает получаться, спортсмен может задуматься о переходе в профессиональную лигу.

Сегодня в Татарстане представлены все виды автомотоспорта — это отличный знак. Хотя, если смотреть на то, что первый чемпионат России прошел тут только в 2011 году, то можно говорить, что восьмой год — это только начало развития. «Сейчас по сути идет только второе поколение татарстанских спортсменов, — пояснил Муллахметов. — Айдар Нуриев недавно дебютировал и буквально в этом году стал чемпионом по ралли-кроссу. Из уже состоявшихся — Рустам Фатхутдинов. Он тоже здесь начинал свою карьеру в кольцевом классе «юниор». В этом году он выступать в классе «юниор» закончил, и закончил победителем».

Продолжают создаваться новые клубы. Самый молодой спортивный клуб сегодня «Нэфис», его представитель Тимур Богуславский. «Первые 2 года своих соревнований он провел в России на местных республиканских и российских соревнованиях, а уже этот сезон он полностью дебютировал европейской серией — GT-класс. Там — другие масштабы», — рассказывает Муллахметов.

Оценивать развитие спорта в регионе принято не столько по количеству чемпионов, сколько по загруженности площадок. «Татарстан по количеству занятых в автоспорте спортсменов, наверное, номер один, — говорит генеральный директор «КазаньРинг Каньона». — Сейчас у нас порядка 150 картингистов-участников. Если брать по кольцевым гонкам — порядка 40 гонщиков, offroad тоже есть. В Татарстане присутствуют все категории гоночных видов спорта».

Такая динамика развития автоспорта и большая любовь татарстанских спортсменов к автогонкам заставляют верить, что у многих из них есть шанс повторить успехи титулованных мировых чемпионов и принести не одно «золото» в спортивную копилку Татарстана.