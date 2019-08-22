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В Татарстане увеличится количество центров подготовки рабочих кадров

13:26, 22.08.2019
В Татарстане увеличится количество центров подготовки рабочих кадров
Фото: pxhere.com

В 2020 году количество ресурсных центров для подготовки рабочих кадров в Татарстане вырастет до 41. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции, посвященной открытию мирового чемпионата WorldSkills в Казани.

На данный момент на базе профильных образовательных учреждений РТ работают 37 ресурсных центров подготовки рабочих кадров.

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на той же пресс-конференции заявила, что 59% российских выпускников выбирают среднее профессиональное образование.

Общество Татарстан
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