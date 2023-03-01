Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения Рустама Минниханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале поздравил с днем рождения раиса Татарстана Рустама Минниханова, отметив, что это один из самых успешных и опытных руководителей регионов России.

— За высокие профессиональные и человеческие качества его ценят и уважают не только в России, но и в мире, — отметил глава Чечни.

Рамзан Кадыров также подчеркнул, что именно неиссякаемая энергия, преданность делу и талант руководителя помогли Рустаму Минниханову превратить Татарстан в один из самых передовых регионов России, в котором царит стабильная внутриполитическая ситуация, единство и сплоченность.

— В этот день я искренне поздравляю Рустама Нургалиевича с очередной годовщиной! Желаю моему старшему брату крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей работе! — написал Кадыров.

Он также подчеркнул, что регионы связывают братские узы и деловые отношения. Татарстан и Чечня сотрудничают в самых разных отраслях — от экономики до культуры.



В прошлом году 10 декабря глава Чечни поздравил Рустама Минниханова с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. Он напомнил, что по случаю этого события в Москве прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовали гости со всей страны, а также авторитетные политические и общественные деятели.



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Илина Хакимова