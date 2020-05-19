Рустам Минниханов: «В каких-то моментах хотелось бы больше полномочий. Мы регион-донор»

Прямой эфир с президентом республики в «Реальном времени»

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов посетил телекомпании «Татарстан 24» и «Эфир», где в прямом эфире ответил на самые актуальные вопросы, волнующие татарстанцев. «Реальное время» вело трансляцию выступления главы республики.



— Как бы вы охарактеризовали ситуацию с коронавирусом в республике?

— Весь мир столкнулся, не только мы. Но за этот период мы все-таки уже много чему научились. Я помню, когда мы принимали первый самолет с круизного лайнера, это, казалось бы, что-то такое… Хотя все было сделано правильно. Сегодня мы понимаем происходящее, видим, откуда и как это происходит и как можно жить в этот период. Если первыми нашими шагами в рамках указа президента были самоизоляция, минимальное общение, работа только предприятий непрерывного цикла, то сегодня мы понимаем, что организовать работу экономики и органов власти реально, просто надо соблюдать меры защиты. Поэтому сегодняшняя ситуация уже стабилизировалась, у нас количество заболевших — 2400, основная часть из них — практически половина — бессимптомные, половина лечится в стационарах. Самое главное, что количество тяжелых случаев — менее 1%. Это очень важно. Я должен сказать, что подготовлена вся база медицины, более 3000 коек, 1600 аппаратов ИВЛ, из них более 60% свободны. Это говорит о том, что у нас люди обучены и сегодня уже все понимают. К сожалению, восемь человек мы не смогли спасти.

Нам долго придется еще жить с коронавирусом, но я могу сказать, что сегодняшние меры, если мы будем соблюдать дистанцию, меры предосторожности, организовывать работу, — это самое главное. И главная задача стоит перед нами — стабилизировать экономику. Вы представьте только, люди полтора месяца находились дома! А сегодня все доступно — можно и гулять, и спортом заниматься, но все это должно быть правильно организовано.

Я обращаюсь к жителям Татарстана: нельзя недооценивать опасность. Где бы мы ни находились, мы все подвержены этому заболеванию. Наша главная задача — сохранять степень защищенности и контроля.

Что касается медиков — береженого Бог бережет, и надо соблюдать все меры защиты. Наша главная задача — чтобы люди могли работать и удовлетворять свои потребности. Не надо ни особо радоваться, ни расстраиваться. Уже постепенно можно в библиотеку ходить, в музеи. Мы видим, что в Европе уже идут футбольные матчи без зрителей, и мы тоже возобновили тренировки спортивных команд.

Фото: tatarstan.ru

Вы видите, эти люди целый день работают в этих условиях! Если кто-то и говорит, что есть герои — это именно эти люди

— На связи Нижнекамск, главный редактор НТР Наталья Реджеп-Алиева спрашивает, сохранится ли трепетное, благодарное отношение к врачам и учителям.

— Я думаю, для нормального человека учитель всегда останется самым почитаемым человеком. И доктор, который может тебе помочь, человек в белом халате. И если у тебя что-то случилось, ты смотришь в глаза доктора и думаешь, что только этот человек может тебе помочь. Я сам ходил в инфекционную больницу, попробовал надеть этот костюм... Но вы видите, эти люди целый день работают в этих условиях! Если кто-то и говорит, что есть герои — это именно эти люди. Мы ощущаем серьезное внимание федеральных властей к их поддержке: 176 миллионов за апрель уже выплачены, за май деньги тоже уже пришли.

А что касается учителей, то как бы мы могли учить детей, если бы они не организовали дистанционную работу? Я был в университете, смотрел, как там это работает. Мы вынуждены были обратиться к операторам связи: мы проведем оптоволокно ко всем населенным пунктам. Мы имеем возможность эту компетенцию получить. Знания — это основа. Человек образованный — он уже конкурентоспособный. Ты можешь дать ему наследство, деньги, но все это пропадет. А знания и умение строить отношения с людьми, которые ты получаешь от своих учителей, — это бесценный груз.

— Вы назвали серьезные цифры поддержки врачей. У нас нет проблем с ее распределением?

— По моей информации, нет. Но мы открыли горячую линию, на нее есть в нашем регионе 63 обращения. Но может быть, этому человеку надо объяснить, что и в каком объеме ему положено? Думаю, у нас таких проблем нет. Мы каждый день с самого утра все это контролируем. Но если будут какие-то ошибки, мы сразу же это исправим.

— В связи с коронавирусной ситуацией Путин дал беспрецедентные полномочия главам субъектов Федерации. Может быть, мы идем вперед, к заветному слову «федерализация»?

— Знаете, полномочия, которые нам переданы, по большому счету у нас есть. Мы можем ввести режим ЧП, и все то же самое у нас будет. Президент страны тоже понимает: страна большая и один рецепт для всех не сработает. Когда тебя президент ими наделяет, это двойная ответственность.

Всегда вопрос периферии и центра возникает. Я вел работу с муниципалитетом, и всегда казалось, что республиканские власти нас обижали. Сейчас я работаю на уровне субъекта, и тоже иногда такие ощущения появляются. Хотя я считаю, что многие вопросы на уровне субъекта можно было бы делегировать и эффективно решать. Но я понимаю, что мы должны соответствовать всем нормам, правилам и законам нашей страны. А по большому счету у глав регионов тоже очень много власти. Пожалуйста, у нас и международные контакты, и работа с предприятиями, и с бизнесом.

Фото kzn.ru

А что касается учителей, то как бы мы могли учить детей, если бы они не организовали дистанционную работу? Я был в университете, смотрел, как там это работает. Мы вынуждены были обратиться к операторам связи: мы проведем оптоволокно ко всем населенным пунктам

Но в каких-то моментах хотелось бы больше каких-то полномочий. Мы регион-донор, поэтому хотелось бы иметь больше финансовых ресурсов. Хотя по бюджетной обеспеченности мы не самый слабый регион. В условиях коронавируса мы работаем и с муниципалитетами, и со всеми федеральными структурами. Я бы хотел поблагодарить в том числе и людей, которые представляют федеральную власть в нашей республике — мы в одной лодке, работаем как одно целое.

— Видеозвонок: Елена Мальцева, представляющая бизнес-сообщество Набережных Челнов, спрашивает, что сейчас делается государством для поддержки МСП и самозанятых. Планируются ли программы господдержки и госгарантии?

— Огромная поддержка идет наиболее пострадавшим отраслям. Но я хочу сказать, что сегодня недостаточно говорить только о тех отраслях, которые не могли работать. Сейчас мало кто не пострадал. Сейчас мы готовим пакет документов: надо посмотреть общую картину.

Президент страны поставил общую задачу стабилизации экономики. Думаю, что гостиницам, например, понадобится еще минимум год, чтобы прийти в чувство. А есть бизнесы, связанные со спросом. Если республика 50% продукции экспортировала, то сейчас есть проблема со спросом. Надо увеличивать внутренний спрос — по образцу Китая. Глава государства берет большие, крупные стратегические направления и дает поручения.

По малому бизнесу решения тоже приняты, но у нас есть пакет предложений по расширению мер поддержки. В части поддержки МСП мы хотим на уровне полпредства с Минэкономразвития провести такое мероприятие. Мы определили сумму в 1,3 млрд, определили категории тех, кто может получить помощь, даем отсрочки и рассрочки.

Фото Ильи Репина

Процентов 80 спроса в республике сейчас — продукты, люди думают о том, как накормить семью. Поэтому нужны еще какие-то меры поддержки, нужны субсидии, более дешевые...

Мы сегодня провели видеоконференцию с общественными представителями уполномоченного по МСБ в городах и районах. Вот, например, проблема народных промыслов. Мы ведь должны сохранять нашу культуру. Но кому сейчас продавать изделия народных промыслов? Процентов 80 спроса в республике сейчас — продукты, люди думают о том, как накормить семью. Поэтому нужны еще какие-то меры поддержки, нужны субсидии, более дешевые... На время кризиса сохранившим коллектив компаниям даются беспроцентные кредиты. Но как кредит потом выплачивать, если деятельность не идет? Как сохранить коллектив? Здесь нам придется в ручном управлении работать, индивидуально подходить.

— Но есть такое общее экономическое правило — нужно деньги давать не продавцу, а покупателю.

— Нам надо расширить спрос. На первых порах надо находить ниши в государственных, муниципальных закупках. Мы еженедельно заслушиваем один из муниципалитетов. Нам нужна объективная картина. Поэтому будем более внимательными. Хотя хочу сказать, что многим отраслям будет очень сложно и нужны какие-то более серьезные меры поддержки.

— Видеовопрос из Альметьевска: Рамиль Закиров, директор технопарка «Дом пионеров», спрашивает, не придется ли сокращать финансирование госпрограмм?

— Я уже сказал, что результат с начала года — падение на 25 миллиардов — только наш консолидированный бюджет республики. Но мы планируем продолжать все 50 программ, которые запущены в республике. Те, кто в них работает, кормят свои семьи. У меня есть некий план и уверенность, что мы этот год вытащим. Но мы республика нефтяная, нефтехимическая. Вчера говорил с руководителем «Казаньоргсинтеза», и есть понимание того, что ситуация восстановится. Пока у нас все идет по намеченному плану — продолжается строительство, ремонт дорог и остальные программы.



— Думаю, что татарстанцам очень важно было сегодня услышать именно президента. Потому что людей, пересказывающих сюжеты, очень много. А когда в студию приходит руководитель республики, это совершенно другая история. Поэтому хотел бы вас поблагодарить...

— Вы так быстро хотите меня выпроводить? Первый раз позвали и так быстро хотите меня прогнать.



Возможность и нужда ездить куда-то сейчас пока отпала. Но Татарстан — красивейшее место. Кама, Волга, Вятка, Свияжск, Болгар — у нас все есть. Не надо искать счастья на стороне!

— Мы рады были бы вас сюда приглашать постоянно! Вопрос из Зеленодольска: Алена Жилкина, руководитель детского литературного объединения «Юла»: «Какова судьба подготовки к 100-летию ТАССР и что значит эта дата для Татарстана?»

— У нас были грандиозные планы. У нас уже и памятная медаль выпущена, и есть награжденные. Разработана целая программа. 27 мая, в день принятия декрета, мы планируем провести заседание Госсовета. В июне планируем торжественное заседание правительства. Тихо-тихо мы уже видим, что можно выходить на улицу, общаться хотя бы на дистанции...

Но к столетию мы подготовили очень много объектов. Даже в столице — БКК, Дербышки, Алафузовский театр, «Чулпан», НКЦ — Национальная библиотека, в Челнах ряд крупных объектов, в других городах республики. Да, мы проводим не все, что намечено, но думаю, основные мероприятия мы проведем в августе, ко Дню республики, — я уверен, что к тому моменту ситуация нормализуется. Столетие республики никто не отменял, и мы достойно его встретим. Для нас это очень важно: 100 лет назад в существующем контуре появилась Республика Татарстан, и за этот период сформировался такой Татарстан, какой он есть. В каждом городе и районе у нас есть программа. Массовые мероприятия, конечно, исключены, а остальное идет в плановом режиме.



— Люди хотят праздника...

— Ну смотрите, уже можно выходить на улицу, заниматься спортом. Летом начнется пора отпусков, люди поедут на дачи. Возможность и нужда ездить куда-то сейчас пока отпала. Но Татарстан — красивейшее место. Кама, Волга, Вятка, Свияжск, Болгар — у нас все есть. Не надо искать счастья на стороне!

— Хотелось бы вас приглашать и в последующем, чтобы люди могли слышать информацию из первых уст.

— Я хотел бы поздравить вас с Днем печати. Если у нас есть неудачи в каких-то проектах, это мы просто информационно недорабатываем. Посмотрите все фейки в соцсетях. Официальные источники информации более объективны. Приглашайте!